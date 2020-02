Parallel Wireless va répondre à la vision de l'OpenRAN d'Etisalat sur l'ensemble du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique

Parallel Wireless permet de passer à des architectures de réseau ouvert, informatisé et virtualisé d'OpenRAN afin de surmonter les défis de déploiement et de coût, tout en assurant par ailleurs l'agilité des réseaux avec des coûts bien plus faibles de déploiement et de maintenance.

L'approche d'OpenRAN native dans le nuage et informatisée de Parallel Wireless sur l'ensemble de 'TOUTES LES G' ('ALL G') améliore de façon significative les côtés économiques des réseaux grâce à la convergence de 'TOUTES LES G' comprenant 2G, 3G, 4G et 5G vers une plateforme logicielle unifiée et facile à gérer. Ceci élimine le besoin de maintenir en silos des réseaux traditionnels dédiés au service d'une seule G, avec pour résultat une diminution des frais d'exploitation pour la maintenance des réseaux. Cette approche permet à Etisalat Group de moderniser des réseaux traditionnels en vue de la réduction des coûts et de limiter la complexité et les dépenses d'intégration liées au déploiement de systèmes multivendeurs de la 5G.

L'OpenRAN de Parallel Wireless a affiché des coûts-avantages tout en fournissant pour la première fois de façon simultanée les 3 technologies RAN (2G, 3G, technologie d'évolution à long terme 4G/LTE) à savoir :

en découplant le logiciel programmable de RAN (réseau d'accès radioélectrique) du matériel et en lui permettant de fonctionner sur des plateformes de traitement à usage général, les stations de base multitechnologies d'OpenRAN définies par logiciel reposant sur GPP permettront à Etisalat de déployer les systèmes 'TOUTES LES G' avec une technologie 2G, 3G et 4G entièrement virtualisée de logiciel pouvant être mis à jour en version 5G. Etisalat peut fonctionner simultanément en 2G, 3G et 4G sur une même station de base pour assurer aux clients d'Etisalat des services commerciaux de données et de voix dans des contextes urbains et ruraux. Des unités radio à distance (RRU) multitechnologies sont définies par logiciel et peuvent utiliser n'importe quel partage de RAN conforme au projet de partenariat de 3 e génération (3GPP) pour se connecter sur n'importe quelle unité de bande de base virtuelle (vBBU) à logiciel commercial standard (COTS) et permettre une interopérabilité entre vendeurs et même davantage de réductions dans les coûts.

génération (3GPP) pour se connecter sur n'importe quelle unité de bande de base virtuelle (vBBU) à logiciel commercial standard (COTS) et permettre une interopérabilité entre vendeurs et même davantage de réductions dans les coûts. OpenRAN Controller, logiciel conforme à O-RAN, abaisse les coûts du RAN grâce à une simplification et une automatisation en temps réel par le biais d'un réseau autoorganisable (SON) et d'une virtualisation complète des réseaux. Il procure une mobilité fluide entre diverses technologies avec répartition locale et faible latence, offrant ainsi aux clients d'Etisalat la meilleure expérience d'abonné. Le logiciel permet une architecture d'OpenRAN grâce à l'utilisation d'interfaces ouvertes sur la base de normes, simplifie la gestion de réseaux et l'intégration de nouveaux produits de RAN dans le cœur et facilite une évolution technologique claire et rentable.

Hatem Bamatraf, directeur technique d'Etisalat International, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui représente un accomplissement à l'échelle mondiale, lequel établit une référence technologique sur l'ensemble de nos marchés. Ceci s'aligne sur notre stratégie à long terme et notre vision 'Diriger le futur numérique pour doter les sociétés d'atouts supplémentaires', ce qui s'est traduit par l'assurance d'une satisfaction hors-norme de la clientèle et la fourniture de la meilleure valeur pour nos actionnaires. Les essais mondiaux de l'OpenRAN avec Parallel Wireless confirment l'engagement d'Etisalat envers notre vision, et ceci nous encourage à prendre la tête de l'OpenRAN en effectuant des essais de terrain avec divers partenaires technologiques de premier plan afin de créer un écosystème novateur sur tous nos marchés. Ceci constitue également le premier OpenRAN 'ALL G' dans le monde sur le point d'apporter efficacité et rentabilité à la 4G et à la 5G, et définissant en plus la feuille de route pour la nouvelle génération de réseaux de télécommunications. »

Amrit Heer, directeur des ventes pour la région MENA (Moyen-Orient Afrique du Nord) chez Parallel Wireless a ajouté : « En tant que prestataires de communications de premier plan sur les marchés émergents, Etisalat comprend le potentiel véritable pour leurs entreprises d'une plus grande exploitation sur les marchés haut et bas de gamme grâce à un plus grand pouvoir d'achat façonnant l'écosystème des télécommunications et adoptant de nouvelles architectures de réseaux comme l'OpenRAN. Nous sommes fiers d'avoir créé ce partenariat avec Etisalat pour tenir ces engagements à rendre disponibles la couverture et la capacité sans faire d'investissements majeurs en capitaux comme ceux associés aux déploiements de réseaux traditionnels. Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour aider Etisalat à envisager sous un nouvel angle des infrastructures sans fil à un coût beaucoup plus bas et pouvant assurer l'accès aux services numériques novateurs dans la région. »

Parallel Wireless est la seule société basée aux États-Unis mettant au défi les fournisseurs mondiaux de produits traditionnels avec la seule solution unifiée de l'industrie pour 'TOUTES LES G' (5G/4G/3G/2G) activée par logiciel OpenRAN. Son logiciel de réseau natif dans le nuage réinvente l'aspect économique des réseaux pour les opérateurs mondiaux de téléphonie mobile pour ce qui est des déploiements à la fois de couverture et de capacité, tout en ouvrant la voie vers la 5G. La Société s'est engagée auprès de plus de 50 opérateurs de premier plan dans le monde. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions multitechnologies de réseaux d'accès radioélectrique (RAN) ouverts virtualisés ont été couronnées de plus de 65 récompenses de l'industrie. Pour en savoir plus, visiter : www.parallelwireless.com. Se connecter avec Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Etisalat Group est l'un des principaux groupes de télécommunications dans le monde sur les marchés émergents, avec un marché actuel de capitalisation représentant 148 milliards d'AED (40,3 milliards USD).

Avec son siège à Abou Dabi, Etisalat a été établi aux Émirats arabes unis plus de quatre décennies auparavant comme premier prestataire de services de télécommunications dans le pays. Organisation internationale de premier ordre, Etisalat apporte des solutions et des services novateurs à plus de 148 millions de clients dans 16 pays sur l'ensemble du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique.

La vision d'Etisalat Group, « Diriger le futur numérique pour doter les sociétés d'atouts supplémentaires », vise à assurer une satisfaction totale, de tout premier ordre, de la clientèle au plan national et international, à procurer une rentabilité attractive pour les actionnaires tout en investissant dans l'avenir à long terme de la Société et en soutenant le développement économique sur tous nos marchés opérationnels. https://www.etisalat.ae/en/index.jsp

