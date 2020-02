Parallel Wireless wird Etisalats OpenRAN-Vision im gesamten Nahen Osten, Asien und Afrika umsetzen

Parallel Wireless ermöglicht einen Wechsel zu offenen, softwarebasierten und virtualisierten OpenRAN-Netzwerkarchitekturen, um den Herausforderungen im Hinblick auf Bereitstellung und Kosten zu begegnen, und gleichzeitig Netzwerk-Agilität und deutlich geringere Bereitstellungs- und Instandhaltungskosten zu gewährleisten.

Der cloudnative und softwarebasierte Parallel Wireless OpenRAN-Ansatz einer übergreifenden ALL G-Lösung verbessert die Wirtschaftlichkeit von Netzwerken erheblich, da alle 'Gs', einschließlich 2G, 3G, 4G und 5G, auf einer einheitlichen, leicht zu verwaltenden Software-Plattform zusammengeführt werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, siloisierte Legacy-Netze für einen spezifischen G-Dienst vorzuhalten, was sich positiv auf die Senkung von OPEX und Kosten zur Wartung von Netzen auswirkt. Dieser Ansatz ermöglicht Etisalat Group die Modernisierung von Legacy-Netzen zur Kostensenkung, und reduziert die Komplexität und den Integrationsaufwand bei der Einführung von 5G-Systemen mehrerer Anbieter.

Die OpenRAN-Lösung von Parallel Wireless hat Kostenvorteile demonstriert und gleichzeitig erstmalig alle 3 RAN-Technologien (2G, 3G, 4G/LTE) bereitgestellt:

Durch die Entkopplung der programmierbaren RAN-Software von der Hardware und die Möglichkeit, diese auf General-Purpose Processing-Plattformen laufen zu lassen, kann Etisalat über softwaredefinierte GPP-basierte Multi-Technology OpenRAN Basis-Stationen ALL G-Systeme mit vollständig virtualisierter 2G-, 3G- und 4G-Technologie bereitstellen, die mittels Software auf 5G aufrüstbar ist. Etisalat kann damit simultan 2G, 3G und 4G über dieselbe Basis-Station betreiben, um seinen Kunden kommerzielle Daten- und Sprachdienste sowohl in städtischen als auch in ländlichen Umfeldern anzubieten. Multi-Technology RRUs sind softwaredefiniert und können jeden beliebigen 3GPP-konformen RAN-Split zur Anbindung an COTS vBBU nutzen, um herstellerübergreifende Interoperabilität zu ermöglichen und die Kosten für den Anbieter noch weiter zu reduzieren.

OpenRAN Controller und O-RAN-konforme Software senken die Kosten von RAN durch Vereinfachung und Automatisierung mittels Echtzeit-SON und vollständiger Netzwerkvirtualisierung. Dies erlaubt die nahtlose Mobilität zwischen verschiedenen Technologien, Local Breakout und niedrige Latenzzeiten, und die bestmögliche Nutzererfahrung für die Kunden von Etisalat. Die Software erstellt eine OpenRAN-Architektur unter Verwendung von standardbasierten und offenen Schnittstellen, vereinfacht das Netzwerkmanagement und die Integration neuer RAN-Produkte in den Kern und ermöglicht eine klare und kostengünstige Weiterentwicklung der Technologie.

Hatem Bamatraf, CTO von Etisalat International, erklärt, „Die heutige Meldung steht für eine globale Leistung, die einen neuen Technologiemaßstab für all unsere Märkte setzt. Dies steht im Einklang mit unserer langfristigen Strategie und Vision 'Driving the Digital Future to empower societies', die in erstklassiger Kundenerfahrung und bestmöglicher Rendite für die Aktionäre resultiert. Die weltweiten OpenRAN-Tests mit Parallel Wireless bekräftigen unser Engagement für unsere Vision und ermutigen uns, die Führung im Bereich OpenRAN zu übernehmen und Feldversuche mit verschiedenen Technologiepartnern durchzuführen, um ein innovatives Ökosystem in allen unseren Märkten zu schaffen. Dies ist das weltweit erste 'ALL G'-OpenRAN, das Effizienz und Kostenvorteile für 4G und 5G aufzeigen und als Roadmap für die nächste Generation von Telekommunikationsnetzen dienen wird".

Amrit Heer, Sales Director MENA bei Parallel Wireless, sagt, „Als einer der führenden Anbieter für Kommunikationsdienste in den Schwellenmärkten sieht Etisalat das wahre Potenzial für sein Geschäft und nutzt seinen Einfluss, sowohl in den High-End- als auch in den Low-End-Märkten, zur Steigerung der Kaufkraft, indem er das Telekommunikations-Ökosystem mitgestaltet und neue Netzwerkarchitekturen wie OpenRAN einbezieht. Wir sind stolz darauf, dass wir mit Etisalat eine Partnerschaft eingegangen sind, um sowohl Abdeckung als auch Kapazität ohne die mit der Bereitstellung von Legacy-Netzen einhergehenden umfangreichen Kapitalinvestitionen zu erreichen. Wir sind stolz darauf, dass wir ausgewählt wurden, um Etisalat bei der Neukonzipierung einer drahtlosen Infrastruktur zu wesentlich geringeren Kosten zu unterstützen, und den Zugang zu innovativen digitalen Diensten in der Region zu gewährleisten".

Parallel Wireless ist das einzige US-amerikanische Unternehmen, dass mit seiner branchenweit einzigartigen einheitlichen ALL G (5G/4G/3G/2G) softwarefähigen OpenRAN-Lösung eine Alternative zu den weltweit führenden Legacy-Anbietern bereitstellen kann. Die cloudnative Netzwerksoftware von Parallel Wireless bietet globalen Mobilfunkbetreibern sowohl bei der Abdeckung als auch bei der Kapazitätsauslastung ein neues Konzept für Netzökonomie, das zugleich den Weg in Richtung 5G ebnet. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit mehr als 50 führenden Anbietern weltweit. Parallel Wireless ist für seine Innovationskraft und Kompetenz im Bereich offene, virtualisierte Multi-Technology-RAN-Lösungen mit bereits mehr als 65 Industriepreisen ausgezeichnet worden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.parallelwireless.com. Folgen Sie Parallel Wireless auf LinkedIn und Twitter.

Die Etisalat Group ist einer der weltweit führenden Telekommunikationskonzerne in den Schwellenländern mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 148 Mrd. AED (40,3 Mrd. USD).

Etisalat mit Sitz in Abu Dhabi wurde vor über vier Jahrzehnten in den VAE als erster Telekommunikationsdienstleister des Landes gegründet. Das internationale Blue-Chip-Unternehmen bietet innovative Lösungen und Dienstleistungen für über 148 Millionen Kunden in 16 Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas.

Die Vision der Etisalat Group „Driving the Digital Future to empower societies" zielt darauf ab, eine erstklassige Gesamtkundenerfahrung im In- und Ausland zu bieten, attraktive Renditen für die Aktionäre zu erzielen und gleichzeitig in die langfristige Zukunft des Unternehmens zu investieren und die wirtschaftliche Entwicklung in allen Märkten zu unterstützen, in denen Etisalat tätig ist. https://www.etisalat.ae/en/index.jsp

