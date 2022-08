Parameta Solutions e PeerNova anunciam o lançamento da ClearConsensus, uma rede transparente de consenso de alta fidelidade para avaliação independente de preços

SAN JOSE, Califórnia, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Parameta Solutions, a divisão de dados e análises do TP ICAP Group, e a PeerNova® anunciaram o lançamento da ClearConsensus™, uma rede transparente de consenso de alta fidelidade para avaliação independente de preços (AIP). O serviço melhora a resiliência dos negócios e a resposta regulatória, abordando os ambientes de risco em evolução para avaliação de preços e grupos de controle em bancos do mundo todo.

"Temos o prazer de anunciar nossa parceria com a PeerNova", disse Eric Sinclair, CEO da Parameta Solutions. "Utilizando a tecnologia da PeerNova, uma plataforma ágil de gestão e análise de dados, podemos oferecer aos clientes dados mais profundos e um processo de desafios simplificado para um consenso mais eficiente e oportuno. É um ótimo casamento entre a tecnologia da PeerNova e os dados de transações observáveis da Parameta Solutions."

A ClearConsensus combina a Evaluated Price (EvP) da Parameta Solutions com a plataforma de tecnologia moderna Cuneiform® da PeerNova. Pioneira em sua categoria, a ClearConsensus está apresentando diretamente dados de transações observáveis por meio da EvP, melhorando significativamente o processo em cascata de valor justo. A solução oferece visibilidade e transparência, mantendo, ao mesmo tempo, o anonimato dos participantes e a privacidade dos dados. Por meio de rigorosas verificações da qualidade dos dados e de um processo automatizado de desafios, que incorpora dados adicionais dos participantes, o preço final consensual é aprimorado, preciso e oportuno. Análises comparativas e em tempo real ajudam a identificar tendências de mercado, para que os clientes possam otimizar a alocação de capital, mitigar os riscos e reduzir o custo de propriedade.

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Parameta Solutions e com o lançamento da ClearConsensus", disse Gangesh Ganesan, fundador e CEO da PeerNova. "Como provedora líder de conteúdos OTC diferenciados, com presença global no mercado de derivativos, a Parameta Solutions trará experiência significativa em atender aos requisitos regulatórios e enriquecer os dados dos clientes. Juntamente com os recursos de dados e análises da PeerNova, nossa solução está posicionada de forma única para melhorar o processo geral de consenso, ajudando os clientes a se planejarem melhor para o futuro."

Sobre a Parameta Solutions:

A Parameta Solutions é a divisão de dados e análises do TP ICAP Group. A empresa oferece aos clientes conteúdos OTC imparciais e dados exclusivos, informações profundas sobre descoberta de preços, gestão de riscos, padrões de referência e índices e análises pré- e pós-negociação. Sua oferta de soluções pós-negociação ajuda os participantes do mercado a controlarem sua contraparte e os riscos regulatórios por meio de uma gama crescente de ferramentas que gerenciam a exposição de balanços, bem como serviços de compressão e otimização.

Sobre a PeerNova:

A missão da PeerNova é capacitar as empresas a tomar decisões com confiança e de forma oportuna, utilizando dados de alta qualidade. As plataformas da PeerNova permitem que os usuários monitorem métricas de qualidade de dados, identifiquem e resolvam exceções e valores atípicos de alto impacto e realizem análises de causa raiz com maior rapidez em todas as áreas da empresa e da rede em tempo real.

Em parceria com a Parameta Solutions, a solução ClearConsensus™ estabelece uma visualização de consenso de alta transparência de mercado médio de preços derivados nos mercados de OTC. Isso permite que os participantes do mercado otimizem a alocação do capital de risco. A plataforma Cuneiform® da PeerNova oferece reconciliação, monitoramento da qualidade dos dados e integração de clientes, reduzindo os processos manuais e melhorando a eficiência operacional em fluxos de trabalho complexos.

Fundada em 2013 por empreendedores com profunda experiência em dados e infraestrutura financeira, a PeerNova é uma empresa de tecnologia do Vale do Silício com escritórios de vendas em Nova York e Londres. Para mais informações sobre a PeerNova, acesse https://peernova.com.

FONTE PeerNova, Inc.; Parameta Solutions

