Paramount e Virgin Media firmam novo contrato plurianual de parceria de distribuição de serviços de streaming e portfólio de canais no Reino Unido

A renovação do contrato contará com a estreia do serviço SVOD Paramount+ na Virgin TV em 2023 e com a ampliação da distribuição da Pluto TV, o serviço gratuito líder de TV com suporte de anúncios (FAST)

LONDRES, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Paramount e a Virgin Media anunciaram hoje um novo contrato de distribuição plurianual, estendendo sua parceria de longo prazo atual para os serviços de streaming e canais lineares da Paramount no Reino Unido.

A renovação da parceria apresentará o Paramount+, o serviço global de vídeos sob demanda (SVOD), que fará sua estreia na Virgin TV em 2023. A integração completa de aplicativos nas set-top boxes da Virgin Media oferecerá aos clientes a oportunidade de acessar mais de oito mil horas de originais exclusivos, filmes de sucesso e séries icônicas de todos os gêneros das marcas e estúdios de produção de renome mundial da Paramount, como SHOWTIME® e Paramount Pictures.

De acordo com o novo contrato, a Pluto TV, serviço gratuito líder de TV com suporte de anúncios (FAST), também ganhará distribuição mais ampla no Reino Unido nos serviços de ponta TV360 e Stream da Virgin Media, conquistando novos clientes e oferecendo acesso a mais de 100 canais selecionados, como Hell's Kitchen, CSI: Miami e MTV Movie Hits; canais sazonais e temáticos como Pluto TV Halloween e Pluto TV Crime; e uma série de filmes e séries sob demanda. Em 2023, será lançada também a linha de canais da Pluto TV em uma seção dedicada a FAST no guia de programação eletrônica da Virgin TV, permitindo aos clientes acesso contínuo aos canais.

Os clientes da Virgin Media TV continuarão podendo assistir a milhares de horas de entretenimento das marcas de TV paga da Paramount, MTV, Comedy Central e Nickelodeon, bem como a distribuição contínua da marca free-to-air Channel 5, seu portfólio de canais digitais e o serviço sob demanda My5 da Channel 5.

Sarah Rose, diretora de operações e da divisão comercial da Paramount no Reino Unido e Canadá, disse: "Nossa longa parceria com a Virgin Media continua a nos ajudar a revelar o poder do conteúdo da Paramount. A distribuição mais ampla de nossos serviços SVOD e FAST Paramount+ e Pluto TV darão apoio a nossos ambiciosos planos de crescimento em streaming no Reino Unido, bem como a nossos populares portfólios de canais de TV gratuitos e pagos."

David Bouchier, diretor de TV e entretenimento da Virgin Media O2, disse: "Estamos constantemente procurando oferecer a nossos clientes ainda mais entretenimento para eles assistirem quando e onde quiserem. A intensificação de nossa parceria com a Paramount oferece acesso não só aos premiados canais de drama, comédia, música e infantis, mas também a canais FAST por meio da Pluto TV e SVOD premium com o Paramount+. É uma notícia fantástica para nossos clientes e dá a eles ainda mais coisas por esperar para o próximo ano."

Sobre a Virgin Media O2

A Virgin Media O2 foi lançada em 1º de junho de 2021, combinando a maior e mais confiável rede móvel do Reino Unido com uma rede de banda larga que oferece as velocidades de banda larga mais rápidas e amplamente disponíveis. É uma empresa que prioriza o cliente e que reúne diversos serviços de conectividade em um só lugar com uma missão clara: modernizar o país. A Virgin Media O2 é a marca corporativa da joint venture 50:50 entre a Liberty Global e a Telefónica SA e uma das maiores empresas do Reino Unido.

A Virgin Media O2 concluiu sua implementação de velocidades de banda larga gigabit em toda sua presença de rede em 2021 e pretende aprimorar sua rede fixa para fibra total para as instalações a serem concluídas em 2028. Em janeiro de 2022, também anunciou que seria a única grande rede móvel que não restituirá taxas de roaming na Europa.

Atualmente, a empresa oferece banda larga e conectividade WiFi premiadas para residências, além de oferecer um serviço de entretenimento conectado. Seus serviços reúnem TV ao vivo, milhares de horas de programação sob demanda e uma ampla seleção de aplicativos para os clientes por meio de uma set-top box e tablets e smartphones em qualquer lugar.

Também oferece serviços móveis 2G, 3G, 4G e 5G e é a rede preferida das operadoras de redes virtuais móveis giffgaff, Sky Mobile e Lycamobile, além de gerenciar uma joint venture 50:50 com a Tesco para a Tesco Mobile.

O negócio da Virgin Media O2 desempenha um papel de liderança no apoio ao setor público e a empresas de todos os tamanhos. Isso inclui diversos serviços de conectividade gerenciada e recursos de trabalho flexível, segurança, dados, redes privadas 5G e soluções em nuvem, bem como serviços de atacado para outras operadoras e parceiros.

A Virgin Media O2 assumiu o compromisso de usar o poder da conectividade para turbinar comunidades em todo o Reino Unido, realizando ações para fechar o abismo digital e ajudar a construir uma economia inclusiva, resiliente e de baixo carbono. A empresa assumiu um compromisso ambicioso de zerar as emissões líquidas de carbono em suas operações, produtos e cadeia de suprimentos até o final de 2040.

