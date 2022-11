Paramount et Virgin Media renouvellent leur entente de partenariat de distribution pluriannuel pour les services de diffusion en continu et le portefeuille de chaînes au Royaume-Uni

Le renouvellement de l'accord verra le service SVOD Paramount+ faire ses débuts sur Virgin TV en 2023 et la distribution de Pluto TV, le premier service de télévision gratuit financé par la publicité (FAST), bénéficier d'une distribution plus large

LONDRES, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Paramount et Virgin Media ont annoncé aujourd'hui une nouvelle entente de distribution pluriannuelle qui prolonge leur partenariat à long terme concernant les services de diffusion en continu et les chaînes de télévision de Paramount au Royaume-Uni.

Le partenariat renouvelé verra Paramount+, le service mondial de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), faire ses débuts sur Virgin TV en 2023. L'intégration complète de l'application sur les décodeurs de Virgin Media offrira aux clients la possibilité d'accéder à plus de 8 000 heures d'originaux exclusifs, de films à succès et de séries emblématiques dans tous les genres, des marques et des studios de production de renommée mondiale de Paramount, notamment SHOWTIME® et Paramount Pictures.

Dans le cadre de la nouvelle entente, Pluto TV, le premier service de télévision gratuit financé par la publicité (FAST), bénéficiera également d'une distribution plus large au Royaume-Uni sur les services de pointe TV360 et Stream de Virgin Media, élargissant ainsi sa base de clients et donnant accès à plus de 100 chaînes organisées, dont Cauchemar en cuisine (Hell's Kitchen), Les Experts : Miami (CSI: Miami) et MTV Movie Hits, des chaînes saisonnières et thématiques comme Pluto TV Halloween et Pluto TV Crime, et une gamme de films et de séries à la demande. En 2023, la programmation des chaînes de Pluto TV sera également lancée sur une section FAST dédiée du guide électronique des programmes de Virgin TV, permettant aux clients d'accéder facilement aux chaînes.

Les clients de Virgin Media TV continueront à profiter de milliers d'heures de divertissement des marques de télévision payante de Paramount, MTV, Comedy Central et Nickelodeon, ainsi que de la distribution continue de la chaîne à accès libre Channel 5, de son portefeuille de chaînes numériques et du service à la demande de Channel 5, My5.

Sarah Rose, directrice des opérations et des affaires commerciales, Royaume-Uni et Canada, chez Paramount, a affirmé : « Notre partenariat de longue date avec Virgin Media continue de nous permettre de libérer la force du contenu de Paramount. La distribution plus large de nos services SVOD et FAST, Paramount+ et Pluto TV, soutiendra nos ambitieux plans de croissance pour la diffusion en continu au Royaume-Uni, ainsi que nos portefeuilles populaires de chaînes gratuites et payantes. »

David Bouchier, directeur de la télévision et du divertissement chez Virgin Media O2, a expliqué : « Nous cherchons constamment à offrir à nos clients encore plus de divertissement pour qu'ils puissent en profiter n'importe quand et n'importe où. Notre partenariat amélioré avec Paramount offre un accès non seulement à des drames, comédies, musiques et chaînes pour enfants, primés, mais aussi aux chaînes FAST via Pluto TV et SVOD premium avec Paramount+. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos clients, qui les remplit d'espoir pour l'année prochaine. »

