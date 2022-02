Parascript place la barre haute dans le domaine du traitement intelligent de documents avec sa nouvelle version de CheckXpert.AI®

CheckXpert.AI® de Parascript lit les chèques plus rapidement et avec plus d'exactitude que l'œil humain

LONGMONT, Colorado, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- Parascript, qui offre une automatisation très performante depuis plus de 25 ans et traite plus de 100 milliards de documents par an, a publié aujourd'hui une nouvelle version de CheckXpert.AI qui représente encore une fois les dernières avancées en matière d'apprentissage profond appliquées au traitement des paiements.

« Si vous recherchez l'automatisation complète pour le traitement optimal des chèques, et je veux dire littéralement avec le plus haut niveau de rendement possible, alors cette nouvelle version de CheckXpert.AI est celle qu'il vous faut », a déclaré Greg Council, vice-président, Marketing et Gestion des produits, chez Parascript. « Avec un taux de traitement direct de plus de 98 % et une précision de 99 %, il n'est plus vraiment nécessaire de faire des efforts manuels. »

Avec la nouvelle version de CheckXpert.AI, Parascript continue de tirer parti de ses algorithmes exclusifs d'apprentissage profond. CheckXpert.AI traite les chèques de façon beaucoup plus intelligente et plus humaine. CheckXpert.AI s'occupe de l'ensemble des documents pour les demandes de preuve de dépôt et de versement. Voici quelques points importants :

Réduction importante du taux d'erreur, par conséquent, augmentation de l'exactitude, pour la reconnaissance du montant des chèques.

CheckXpert.AI de Parascript augmente considérablement le niveau d'exactitude et de fiabilité des résultats, ce qui se traduit non seulement par un taux extrêmement élevé d'automatisation sans contact, mais aussi par une réduction supplémentaire de 75 % dans le traitement des exceptions.

Cela signifie que CheckXpert.AI traite avec succès 99 % des chèques avec une exactitude supérieure à celle des opérateurs humains et, dans certains cas, surpasse l'exactitude de la double saisie dans certaines applications.

Amélioration des types de rapports

La nouvelle version de CheckXpert.AI de Parascript est en mesure de détecter plus précisément le type de document pour la catégorie de documents traités par les banques – chèques personnels, chèques d'entreprise, bordereaux de dépôt, justificatif de caisse, mandats bancaires, etc. Cela permet une classification plus précise des documents.

Amélioration de la localisation

CheckXpert.AI de Parascript a été améliorée afin d'obtenir de meilleurs résultats lors de la localisation des champs de bénéficiaire et de date sur les chèques d'entreprise. Cela permet d'obtenir des résultats de lecture plus précis en ce qui concerne le bénéficiaire et de réduire la saisie.

À propos de Parascript

Parascript vend non seulement des logiciels, mais aussi des résultats réels et vérifiables qui permettent aux entreprises d'économiser plus d'un milliard de dollars par an. Les clients choisissent Parascript lorsqu'ils veulent utiliser l'IA appliquée pour obtenir une solution de capture de données optimisée avec les plus hauts niveaux d'automatisation fiable. Parascript a plus de trois décennies d'expérience dans l'application de l'IA pour résoudre des problèmes complexes, et dans l'automatisation des processus axés sur les documents qui impliquent plus de 100 milliards de documents chaque année. Nous avons automatisé l'industrie postale, les salles du courrier commercial, les élections gouvernementales, les paiements et des centaines d'autres processus. Consultez le site Web de Parascript .

Contact pour les médias : Ariane Barragan, [email protected] , 720.731.3282

