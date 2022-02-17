Parascript выводит обработку документов на иной уровень в новой версии CheckXpert.AI®

Компания Parascript выводит обработку документов на новый уровень с помощью обновленной версии CheckXpert.AI®

Программа CheckXpert.AI® компании Parascript считывает данные с большей скоростью и точностью, чем люди.

ЛОНГМОНТ (шт. Колорадо), 17 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Parascript, которая уже более 25 лет обеспечивает высокоэффективную автоматизацию и ежегодно обрабатывает более 100 миллиардов документов, сегодня выпустила новую версию CheckXpert.AI, которая вновь представляет собой новейшие достижения в области глубокого обучения, применяемые при обработке платежей.

«Если вы ищете автоматизацию для обработки данных на самом высоком уровне, а я имею в виду в буквальном смысле высочайший уровень производительности, который может быть достигнут, то это новый выпуск CheckXpert.AI, — сказал Грег Каунсл (Greg Council), вице-президент по маркетингу и управлению продукцией компании Parascript, — с автоматической скоростью обработки, превышающей 98% при точности 99%, на самом деле, больше нет необходимости предпринимать какие-либо ручные усилия».

Выпустив новую версию CheckXpert.AI компания Parascript продолжает использовать свои собственные алгоритмы глубокого обучения. CheckXpert.AI осуществляет контроль значительно более рациональным и более похожим на человека способом. CheckXpert.AI следит за полным потоком документов для проверки депозитов (POD) и осуществления денежных переводов. Вот несколько ключевых моментов:

Значительное снижение коэффициента ошибок, следовательно, повышение точности для учета количества в ходе проверок.

Программа CheckXpert.AI компании Parascript значительно повышает уровень точности и надежности результатов, что приводит не только к чрезвычайно высокой скорости бесконтактной автоматизации, но и к дальнейшему сокращению отклонений на 75%.

Это означает, что CheckXpert.AI успешно обрабатывает 99% чеков с точностью, выходящей за рамки точности, обеспечиваемой операторами, а в некоторых случаях превосходит точность двойного ввода данных в некоторых приложениях.

Совершенствование типов документов для отчетности

Новая версия программы CheckXpert.AI компании Parascript позволяет более точно определять тип документа в потоке документов, обрабатываемых банками (личные чеки, коммерческие чеки, платежные ведомости, билеты для обналичивания, денежные переводы и т.д.). Это обеспечивает более точную классификацию документов.

Улучшения в установлении местоположения

Программа CheckXpert.AI была усовершенствована для повышения эффективности работы при установлении местоположения полей получателя платежа и даты на коммерческих чеках. Это позволяет получить более точные результаты считывания для получателя платежа и сократить количество операций с клавиатурой.

Информация о компании Parascript

Parascript предлагает не только программное обеспечение, но и возможность повысить эффективность бизнеса. Решения разработчика ежегодно экономят компаниям более миллиарда долларов США. Клиенты выбирают Parascript, рассчитывая оптимизировать сбор данных и автоматизировать процессы с помощью продуктов на базе технологий прикладного ИИ. Компания Parascript обладает более чем 30-летним опытом применения искусственного интеллекта для решения сложных задач, а также автоматизации процессов документооборота, охватывающих более 100 миллиардов документов ежегодно. Мы автоматизировали почтовую индустрию, коммерческую экспедицию, выборы органов власти, платежи и сотни других процессов. Посетите сайт Parascript.

Контакты для СМИ: Ariane Barragan (Ариан Барраган), [email protected], 720.731.3282

SOURCE Parascript, LLC