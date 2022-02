Parascript s'associe à Datamatics TruCap+ pour offrir un traitement intelligent des documents facile d'utilisation dans un contexte de demande croissante d'automatisation

LONGMONT, Colorado, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Parascript, qui offre une automatisation à haute performance depuis plus de 25 ans et traite plus de 100 milliards de documents par an, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Datamatics pour offrir une reconnaissance précise et minutieuse de documents dans un contexte de demande croissante d'automatisation. Datamatics est une entreprise internationale de produits d'automatisation intelligents, de solutions numériques, de technologie et de gestion des processus qui fournit des solutions intelligentes aux entreprises axées sur les données afin d'accroître la productivité et d'améliorer l'expérience client.

Dans le cadre de ce partenariat technologique, Parascript SignatureXpert SDK s'associera à Datamatics TruCap+ IDP pour offrir une fonctionnalité de correspondance de signature automatique améliorée dans son logiciel TruCap+. Datamatics TruCap+ est une solution IDP basée sur l'IA qui offre une approche sans modèle pour considérablement réduire le temps de configuration et alléger le fardeau de création et de maintenance de modèles pour chaque type de document et version. Datamatics TruCap+ est une solution IDP leader sur le marché et est reconnue comme « Acteur vedette et concurrent majeur » par le Everest Group Peak Matrix dans la catégorie Fournisseurs de technologie IDP 2021.

« Le partenariat Datamatics signifie beaucoup pour nous parce que leurs valeurs sont vraiment étroitement alignées aux nôtres », explique Alain Navarro, directeur des ventes EMEA & Amérique latine chez Parascript. « Pour obtenir une visibilité claire et complète tout au long du flux, les organisations doivent réduire au minimum le papier et intégrer étroitement les processus à leurs applications système. L'automatisation par l'intégration de la vérification de la signature dans une application de détection de fraude jette les bases d'une visibilité claire et complète. »

« Grâce à l'utilisation d'une technologie de pointe, le logiciel SignatureXpert élimine également les erreurs couramment associées à la fraude alambiquée grâce à l'automatisation du processus de vérification, de comparaison et d'approbation. Le simple fait d'ajouter la technologie n'augmentera pas la productivité si l'équipe travaille à fond mais de façon inefficace », ajoute Alain. « En combinant le logiciel Datamatics TruCap+ et SDK SignatureXpert, nous proposons des solutions robustes et évolutives avec un bon retour sur investissement. Datamatics est l'un des rares fournisseurs sur notre marché qui peut offrir une couverture mondiale aux clients. En plus de cela, ils prospèrent grâce à l'innovation, leur passion, et à une solide réputation bâtie sur de nombreuses années. »

À propos du partenariat, Mitul Mehta, directeur général adjoint et directeur marketing chez Datamatics, a déclaré : « Plusieurs processus nécessitent une correspondance de signature, ce qui est actuellement fait manuellement, en particulier dans le secteur des banques, des assurances et des services financiers. Il a ajouté : « Parascript SignatureXpert fonctionne parfaitement avec TruCap+. Grâce à la fonction améliorée de correspondance automatisé des signatures, nos clients peuvent davantage automatiser les processus, accroître le traitement direct et le rendement de la précision. »

Parascript SignatureXpert permet une vérification de signature automatisée à partir de n'importe quel document, réduisant ainsi le besoin de vérification visuelle et offrant un degré élevé d'exactitude. SignatureXpert permet de vérifier les signatures en les comparant aux signatures de référence recueillies lors de la configuration du compte, de l'inscription des électeurs ou de tout autre événement qui permet la collecte de signatures validées. Parascript fournit le plus haut niveau de précision pour toute application qui doit authentifier les signatures. Les entreprises, qui comptent sur l'authentification de la signature pour le traitement des chèques, la mise en œuvre de prêts, le vote électronique, ou d'autres applications qui nécessitent des signatures, comprennent l'importance de l'exactitude lorsqu'il s'agit de détecter la fraude par signature. Parascript SignatureXpert fournit le plus haut degré de précision pour ces applications.

À propos de Datamatics

Datamatics, une entreprise mondiale de solutions numériques, de technologie et de gestion des processus, offre des solutions intelligentes aux entreprises axées sur les données afin d'accroître la productivité et d'améliorer l'expérience client. Avec une approche numérique complète, le portefeuille de Datamatics couvre les services de technologie de l'information, la gestion des processus d'affaires, les services d'ingénierie, et le Big Data Analytics, tous alimentés par l'intelligence artificielle. Elle a créé des produits dans les domaines de l'automatisation robotisée des processus (RPA), du traitement intelligent des documents (IDP), de la veille stratégique (BI) et de la perception automatique des frais (AFC). Datamatics est au service de clients internationaux dans les domaines de la banque, des services financiers, de l'assurance, des soins de santé, de la fabrication, des organisations internationales, des médias et de l'édition. La société est présente sur quatre continents avec de grands centres de livraison aux États-Unis, en Inde et aux Philippines. Rendez-vous sur le site de Datamatics.

À propos de Parascript

Parascript vend non seulement des logiciels, mais aussi des résultats réels et vérifiables qui permettent aux entreprises d'économiser plus d'un milliard de dollars par an. Les clients choisissent Parascript lorsqu'ils veulent utiliser l'IA appliquée pour obtenir une solution de capture de données optimisée avec les plus hauts niveaux d'automatisation fiable. Parascript a plus de trois décennies d'expérience dans l'application de l'IA pour résoudre des problèmes complexes, et dans l'automatisation des processus axés sur les documents qui impliquent plus de 100 milliards de documents chaque année. Nous avons automatisé l'industrie postale, les salles courrier commerciales, les élections gouvernementales, les paiements et des centaines d'autres processus. Rendez-vous sur le site de Parascript.

