Parascript faz parceria com Datamatics TruCap+ para oferecer processamento inteligente de documentos fácil de usar em meio à crescente demanda por automação

LONGMONT, Colorado, 10 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Parascript, que tem proporcionado automação de alto desempenho durante mais de 25 anos e tem processado mais de 100 bilhões de documentos por ano, anunciou hoje a sua parceria com a Datamatics para oferecer um reconhecimento de documentos preciso e acessível em meio à crescente demanda por automação. A Datamatics é uma empresa global de produtos de automação inteligente, soluções digitais, tecnologia e BPM que proporciona soluções inteligentes para empresas baseadas em dados para aumentar a produtividade e aprimorar a experiência do cliente.

Como parte da parceria tecnológica, a Parascript SignatureXpert SDK se associará à Datamatics TruCap+ IDP para oferecer uma funcionalidade aprimorada de comparação de assinaturas automática em seu software IDP TruCap+. A Datamatics TruCap+ é uma solução de IDP habilitada para IA que oferece uma abordagem sem modelo para reduzir significativamente o tempo de configuração e a carga de criar e manter modelos para cada tipo e versão de documento. A Datamatics TruCap+ é uma solução IDP líder a nível mundial e é reconhecida como uma "Star Performer and Major Contender" no Everest Group Peak Matrix for IDP Technology Vendors 2021.

"A parceria com a Datamatics significa muito para nós porque seus valores estão muito alinhados com os nossos", declarou Alain Navarro, diretor de vendas para EMEA e América Latina na Parascript. "Para obter visibilidade completa e clara ao longo de todo o fluxo, as organizações devem minimizar o papel e integrar estreitamente os processos com suas aplicações de sistema. A automação através da integração da verificação de assinaturas dentro de uma aplicação de detecção de fraude estabelece as bases para uma visibilidade completa e clara."

"Por meio do uso da tecnologia de ponta, o software SignatureXpert também elimina os erros comumente associados à fraude, complicados ao automatizar o processo de verificação, comparação e aprovação. O simples fato de agregar tecnologia não aumentará a produtividade se a equipe estiver trabalhando muito, mas de maneira ineficiente", disse Alain. "Ao combinar o software Datamatics TruCap+ e o SignatureXpert SDK, oferecemos soluções robustas e escaláveis com um bom retorno sobre o investimento. A Datamatics é um dos poucos fornecedores em nosso mercado que pode oferecer cobertura global aos clientes. Além disso, eles prosperam com a inovação e paixão com uma sólida reputação construída ao longo de muitos anos."

Em relação à parceria, Mitul Mehta, vice-presidente sênior e diretor de marketing da Datamatics, destacou: "Vários processos requerem a comparação de assinaturas, que atualmente é realizada de forma manual, especialmente no setor de serviços bancários, de seguros e serviços financeiros. E acrescentou: "O Parascript SignatureXpert funciona perfeitamente com o TruCap+. Com a função aprimorada de comparação de assinatura automatizada, nossos clientes podem automatizar ainda mais os processos, aumentar o processamento direto e o rendimento de precisão."

O Parascript SignatureXpert permite que seja realizada a verificação automática de assinaturas capturadas de qualquer documento, minimizando a necessidade de verificação visual e ao mesmo tempo proporcionando um alto grau de precisão. O SignatureXpert permite que as assinaturas sejam verificadas, comparando-as com as assinaturas de referência coletadas durante a configuração da conta, o registro de eleitores ou qualquer outro evento que permita a coleta de assinaturas validadas. A Parascript oferece o mais alto nível de precisão para qualquer aplicação que necessite da autenticação de assinaturas. As empresas—que dependem da autenticação de assinaturas para o processamento de cheques, a originação de empréstimos, o voto pelo correio e outras aplicações que requerem assinaturas—compreendem a importância da precisão quando se trata de detectar a fraude de assinaturas. O Parascript SignatureXpert oferece o grau de precisão mais elevado possível para as aplicações.

Sobre a Datamatics

A Datamatics, uma empresa global de soluções digitais, tecnologia e BPM, oferece soluções inteligentes para empresas baseadas em dados para aumentar a produtividade e melhorar a experiência do cliente. Com uma abordagem digital completa, o portfólio da Datamatics abrange serviços de tecnologia da informação, gestão de processos comerciais, serviços de engenharia e big data e análise, tudo isso impulsionado pela inteligência artificial. A empresa estabeleceu produtos em Automação Robótica de Processos (RPA), Processamento Inteligente de Documentos (IDP), Inteligência de Negócios (BI) e Cobrança Automática de Tarifas (AFC). A Datamatics atende clientes globais em Bancos, Serviços Financeiros, Seguros, Saúde, Manufatura, Organizações Internacionais e Mídia e Publicações. A empresa está presente em quatro continentes com importantes centros de entrega nos EUA, Índia e Filipinas. Acesse a Datamatics.

Sobre a Parascript

A Parascript não apenas vende software, vendemos resultados reais e verificáveis que economizam para as empresas mais de US$ 1 bilhão por ano. Os clientes escolhem a Parascript quando desejam usar IA aplicada para alcançar uma solução de captura de dados otimizada com os mais altos níveis de automação confiável. A Parascript tem mais de três décadas de experiência na aplicação de IA para resolver problemas complexos, automatizando processos orientados para documentos que envolvem mais de 100 bilhões de documentos a cada ano. Automatizamos o setor postal, as salas de correios comerciais, as eleições governamentais, os pagamentos e centenas de outros processos. Acesse a Parascript.

CONTATO: Ariane Barragan, 720.731.3282, [email protected]

FONTE Parascript, LLC

SOURCE Parascript, LLC