Parascript va encore plus loin dans le traitement intelligent des documents avec FormXtra.AI 8.3

LONGMONT, Colorado, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- Parascript, qui fournit une automatisation hautes performances depuis plus de 25 ans et traite plus de 100 milliards de documents par an, a publié aujourd'hui une nouvelle version de FormXtra.AI qui étend à nouveau la prise en charge des besoins IDP hautes performances, cette fois à des données véritablement non structurées telles que les contrats et autres documents contenant beaucoup de texte qui manquent d'uniformité.

« L'un des besoins que nous ayons entendu à plusieurs reprises de la part des partenaires et des clients est la capacité d'automatiser l'analyse et l'extraction de données dans des documents non structurés, comme ce qui est courant dans les documents de prêt et les dossiers médicaux », a déclaré Greg Council, vice-président du marketing et de la gestion des produits chez Parascript.

Avec la version 8.3 de FormXtra.AI, Parascript ajoute une analyse de texte basée sur la grammaire et entraînable à l'aide de techniques de traitement du langage naturel (NLP) pour trouver les informations nécessaires souvent enfouies dans des paragraphes de texte. Étant donné que cette capacité fait partie de Smart Learning, les clients bénéficient de la même réduction significative de la configuration, de l'optimisation et du déploiement. Voici quelques faits saillants :

FormXtra.AI 8.3 est amélioré grâce à la capacité de travailler avec du texte non structuré et de l'écriture manuscrite.

Qu'est-ce qu'un texte non structuré ? Si vous avez déjà vu une police d'assurance ou les petits caractères sur votre contrat de carte de crédit, vous avez vu des informations non structurées. Ce sont les types d'informations importantes qui ne se prêtent pas aux techniques traditionnelles de capture de données utilisant des emplacements ou des mots-clés qui pourraient spécifier leur emplacement sur une page ou un document. En utilisant les nouvelles technologies d'apprentissage automatique en profondeur et de NLP comme base, le client marque simplement les données cibles sur les échantillons et le système fait le reste. Les algorithmes NLP analysent automatiquement les exemples fournis, interprètent le type et le contexte entourant les données cibles, sélectionnent le schéma d'entraînement optimal en fonction du type d'emplacement, du format de valeur et d'autres propriétés des champs cibles, et apprennent à localiser de manière fiable des données similaires sur des documents. Pour les utilisateurs, cela signifie que Parascript élargit considérablement les types d'applications et la gamme de documents pouvant être traités à l'aide de FormXtra.AI.

SignatureXpert.AI est entièrement intégré dans et avec FormXtra.AI 8.3.

SignatureXpert.AI est un produit de nouvelle génération basé sur les méthodes et approches d'intelligence artificielle (IA) les plus innovantes en matière d'analyse d'images et de reconnaissance de formes et s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience en matière de localisation et de vérification de signatures. Cela se traduit par une automatisation de précision véritablement transformationnelle et supérieure à l'humain pour une variété de tâches de vérification de signature. SignatureXpert.AI fonctionne avec des documents ayant une grande plage de résolution (96 dpi – 300 dpi) et localise avec succès les signatures cibles sur tout type de document, y compris ceux qui contiennent des données manuscrites en plus des signatures réelles.

Les autres améliorations incluent :

Ajout de la génération automatique de pages pour les documents avec des champs manuscrits. FormXtra.AI possède quelques fonctionnalités qui transforment les tâches ardues de configuration de l'extraction de données en quelque chose d'aussi simple que d'appuyer sur un bouton. La fonctionnalité de génération automatisée de pages a maintenant été étendue grâce à la possibilité de travailler avec des documents manuscrits. Importez simplement les échantillons d'image de page et les valeurs correctes associées des champs cibles, et le logiciel fait le reste.

pour les documents avec des champs manuscrits. FormXtra.AI possède quelques fonctionnalités qui transforment les tâches ardues de configuration de l'extraction de données en quelque chose d'aussi simple que d'appuyer sur un bouton. La fonctionnalité de génération automatisée de pages a maintenant été étendue grâce à la possibilité de travailler avec des documents manuscrits. Importez simplement les échantillons d'image de page et les valeurs correctes associées des champs cibles, et le logiciel fait le reste. Ajout de documents prédéfinis, comme les factures canadiennes , à la collection de définitions prêtes à l'emploi. Cela améliore la facilité d'utilisation et la convivialité du produit, car il offre une solution prête à l'emploi affinée pour un type de document générique largement utilisé.

comme les , à la collection de définitions prêtes à l'emploi. Cela améliore la facilité d'utilisation et la convivialité du produit, car il offre une solution prête à l'emploi affinée pour un type de document générique largement utilisé. Capacité de localisation et de reconnaissance améliorée pour différents types de champs (montant, initiales, date, numéro de carte de crédit, numéro VIN, etc.) afin d'améliorer l'efficacité et la flexibilité lors de l'utilisation de ces champs. Ces champs ne sont pas faciles à localiser et à lire en raison de la variété des formats, du contexte étendu, de l'ambiguïté lors de l'interprétation, etc. Le traitement des documents contenant ces champs peut être assez difficile car ils ont différentes formes de mise en page, une mauvaise qualité, un arrière-plan complexe, etc.

