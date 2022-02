Parascript da un paso más en el procesamiento inteligente de documentos con FormXtra.AI 8.3

Parascript FormXtra.AI 8.3, mediante Smart Learning, convierte las actividades complejas, lentas, costosas y propensas a errores, habituales en la captura avanzada, en un simple tiempo de cálculo.

LONGMONT, Colo., 15 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Parascript, que lleva más de 25 años ofreciendo una automatización de alto rendimiento y procesando más de 100.000 millones de documentos al año, ha lanzado hoy una nueva versión de FormXtra.AI que vuelve a ampliar la compatibilidad con las necesidades de IDP de alto rendimiento, esta vez para los datos verdaderamente no estructurados, como los contratos y otros documentos con mucho texto que carecen de uniformidad.

"Una de las necesidades que hemos escuchado repetidamente de nuestros socios y clientes es la capacidad de automatizar el análisis y la extracción de datos dentro de los documentos no estructurados, como lo que es común en los documentos de préstamos y registros de salud", dijo Greg Council, vicepresidente de marketing y gestión de productos de Parascript.

Con la versión 8.3 de FormXtra.AI, Parascript añade un análisis gramatical del texto que se puede entrenar y que utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) para encontrar la información necesaria que a menudo está oculta en los párrafos de texto. Dado que esta capacidad forma parte de Smart Learning, los clientes se benefician de la misma reducción significativa en la configuración, optimización e implementación. He aquí algunos aspectos destacados:

FormXtra.AI 8.3 se ha mejorado con la capacidad de trabajar con texto no estructurado y escritura a mano.

¿Qué es el texto no estructurado? Si alguna vez ha visto una póliza de seguro o la letra pequeña de su contrato de tarjeta de crédito, entonces ha visto información no estructurada. Es el tipo de información importante que no se presta a las técnicas tradicionales de captura de datos mediante localizaciones o palabras clave que puedan especificar su ubicación en una página o un documento. Utilizando las nuevas tecnologías de aprendizaje automático profundo y NLP como base, el cliente simplemente marca los datos de destino en las muestras y el sistema hace el resto. Los algoritmos NLP analizan automáticamente los ejemplos proporcionados, interpretan el tipo y el contexto que rodea a los datos de destino, selecciona el esquema de tren óptimo en función del tipo de ubicación, el formato del valor y otras propiedades de los campos de destino, y aprende a localizar de forma fiable datos similares en los documentos. Para los usuarios, esto significa que Parascript amplía considerablemente los tipos de aplicaciones y la gama de documentos que pueden procesarse con FormXtra.AI.

SignatureXpert.AI está totalmente integrado en y con FormXtra.AI 8.3.

SignatureXpert.AI es un producto de nueva generación basado en los métodos y enfoques más innovadores de la Inteligencia Artificial (IA) en el análisis de imágenes y el reconocimiento de patrones y se basa en más de 15 años de experiencia en la localización y verificación de firmas. El resultado es una automatización verdaderamente transformadora, con una precisión mejor que la humana, para una gran variedad de tareas de verificación de firmas. SignatureXpert.AI trabaja con documentos que tienen un amplio rango de resolución (96dpi - 300dpi) y localiza con éxito las firmas objetivo en cualquier tipo de documento, incluyendo aquellos que tienen datos manuscritos además de las firmas reales.

Otras mejoras son:

para documentos con campos escritos a mano. FormXtra.AI tiene algunas capacidades que convierten las arduas tareas de configuración de la extracción de datos en algo tan fácil como pulsar un botón. La funcionalidad de generación automática de páginas se ha ampliado ahora con la capacidad de trabajar con documentos escritos a mano. Basta con importar las muestras de imágenes de las páginas y asociar en ellas los valores correctos de los campos de destino: el software se encarga del resto. Se han añadido documentos predefinidos, como las facturas canadienses , a la colección de definiciones listas para usar. Esto mejora la utilidad del producto y la facilidad de uso, ya que ofrece una solución lista para usar para un tipo de documento genérico ampliamente utilizado.

como las , a la colección de definiciones listas para usar. Esto mejora la utilidad del producto y la facilidad de uso, ya que ofrece una solución lista para usar para un tipo de documento genérico ampliamente utilizado. Se ha mejorado la capacidad de localización y reconocimiento de varios tipos de campos: importe, iniciales, fecha, número de tarjeta de crédito, número de bastidor, etc., para mejorar la eficacia y la flexibilidad al trabajar con estos campos. Estos campos no son fáciles de localizar y leer debido a la variedad de formatos, el amplio contexto, la ambigüedad al interpretarlos, etc. El tratamiento de los documentos que contienen esos campos puede ser bastante difícil porque tienen diversas formas de presentación, mala calidad, fondo complejo, etc.

Acerca de Parascript

Parascript no sólo vende software, sino que vende resultados reales y verificables que ahorran a las empresas más de 1.000 millones de dólares al año. Los clientes eligen Parascript cuando quieren utilizar la IA aplicada para conseguir una solución de captura de datos optimizada con los más altos niveles de automatización fiable. Parascript tiene más de tres décadas de experiencia aplicando la IA para resolver problemas complejos, automatizando procesos orientados a los documentos que implican más de 100.000 millones de documentos cada año. Hemos automatizado la industria postal, las salas de correo comercial, las elecciones gubernamentales, los pagos y cientos de otros procesos. Visite Parascript.

