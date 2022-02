Parascript aprimora processamento inteligente de documentos com uma nova versão do CheckXpert.AI®

O CheckXpert.AI® da Parascript lê cheques com velocidade e precisão superiores à capacidade humana.

LONGMONT, Colorado, 17 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Parascript, que fornece automação de alto desempenho há mais de 25 anos e processa mais de cem bilhões de documentos anualmente, lançou hoje uma nova versão do CheckXpert.AI que representa novamente os avanços mais recentes em aprendizagem profunda aplicada ao processamento de pagamentos.

"Se você está procurando automação total (desprovida de seres humanos) para o processamento de cheques no mais alto nível, e quero dizer literalmente o mais alto nível de desempenho que pode ser alcançado, então esta nova versão do CheckXpert.AI é justamente isso", disse Greg Council, vice-presidente de marketing e gestão de produtos da Parascript, "com uma taxa de processamento direto de mais de 98% com 99% de precisão, não há mais necessidade de empregar nenhum esforço manual."

Com a nova versão do CheckXpert.AI, a Parascript continua aproveitando seus algoritmos proprietários de aprendizagem profunda. O CheckXpert.AI processa os cheques de uma maneira significativamente mais inteligente e mais humana. O CheckXpert.AI cuida de todo o fluxo de documentos para aplicações de comprovante de depósito (POD) e remessas. A seguir, estão alguns destaques:

Redução significativa da taxa de erros e, consequentemente, aumento da precisão para reconhecimento de valores em cheques.

O CheckXpert.AI da Parascript aumenta significativamente o nível de precisão e confiabilidade dos resultados, o que se traduz não apenas em uma taxa extremamente alta de automação sem contato, mas em uma redução adicional de 75% nos casos de exceções.

Isso significa que o CheckXpert.AI processa com sucesso 99% dos cheques com uma precisão que vai além da precisão dos operadoras humanos e, em alguns casos, supera a precisão de manipulação dupla em algumas aplicações.

Melhorias nos tipos de relatórios de documentos

A nova versão do Parascript CheckXpert.AI é capaz de detectar com mais precisão o tipo de documento para o fluxo de documentos que estão sendo processados pelos bancos – cheques pessoais, cheques comerciais, comprovantes de depósito, cash tickets, ordens de pagamento, etc. Isso permite uma classificação mais precisa dos documentos.

Melhorias em identificação

O CheckXpert.AI da Parascript foi aprimorado para ter um melhor desempenho ao localizar os campos de beneficiário e data em cheques comerciais. Isso permite resultados mais precisos em termos de leitura para os recebedores e menos manipulação.

Sobre a Parascript

A Parascript não vende apenas software; vendemos resultados reais e verificáveis que economizam para as empresas mais de USD 1 bilhão por ano. Os clientes escolhem a Parascript quando desejam utilizar IA aplicada para conseguir uma solução otimizada de captura de dados com os mais altos níveis de confiabilidade de automação. A Parascript tem mais de três décadas de experiência na aplicação de IA para resolver problemas complexos, automatizando processos orientados para documentos que envolvem mais de 100 bilhões de documentos a cada ano. Automatizamos o setor postal, as salas de correios comerciais, as eleições governamentais, os pagamentos e centenas de outros processos. Acesse o site da Parascript.

