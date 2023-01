Parceiros da Tech4Nature anunciam projeto para estudar impacto do turismo sobre biodiversidade na Espanha

A Huawei e a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) lançaram um projeto pioneiro para orientar a conservação da biodiversidade com foco na águia-perdigueira no Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

BARCELONA, Espanha, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei e a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) escolheram o Parque Natural de Sant Llorenc del Munt i l'Obac, em Barcelona, para um novo projeto Tech4Nature, que visa estudar como o turismo exerce impacto sobre o ecossistema do parque, especialmente a águia-perdigueira.

O parque tem observado um aumento claro no volume de visitantes desde a pandemia, o que reflete uma tendência crescente de lazer e turismo em espaços periurbanos naturais e protegidos. Como resultado, os administradores do parque observaram mudanças nos padrões de comportamento da águia-perdigueira, que habita o parque e é listada como vulnerável no Livro Vermelho dos Pássaros espanhol.

Com lançamento previsto para fevereiro de 2023, o projeto permitirá que a Huawei e seus parceiros desenvolvam e implementem uma solução baseada em tecnologia que compreende câmeras, receptores de GPS e uma plataforma em nuvem que servirá como infraestrutura de computação e armazenamento. Formando um sistema de detecção de alertas, a solução observará e monitorará a mobilidade da águia e determinará os fatores que interferem em seu sucesso reprodutivo – a perturbação humana às áreas de reprodução já foi identificada como uma grande ameaça à águia.

Os dados coletados serão enviados à plataforma em nuvem para análise por IA, o que ajudará a orientar as decisões de conservação, a apoiar os gerentes do parque para que respondam de forma rápida e eficaz a possíveis riscos ambientais e a educar o público sobre a conservação.

"O projeto nos ajudará a ter mais informações para gerenciar e regular o uso público", disse Ángel Miño, diretor do parque natural sob o Conselho Provincial de Barcelona. "Também aumentará a conscientização do público geral sobre a conservação da biodiversidade, já que estão previstos vídeos e outros materiais de divulgação. Em colaboração com a Huawei e a IUCN, o projeto nos permite dar um salto qualitativo ao incorporar novas tecnologias ao monitoramento e à conservação de espécies."

Para impulsionar os resultados da pesquisa e da proteção da biodiversidade, Miño enfatizou que a expansão das parcerias público-privadas, a fim de incluir universidades e empresas, é um aspecto fundamental da estratégia de gestão do parque e essencial para o seu sucesso. Outros parceiros do projeto também concordam com esse ponto de vista.

"A colaboração entre instituições públicas e o setor privado é cada vez mais necessária para determinar o sucesso diante de desafios ambientais complexos", disse Antonio Troya, diretor do Centro de Cooperação Mediterrânea da IUCN. "Temos a oportunidade de tirar proveito das inovações tecnológicas e incorporá-las em medidas de conservação para nossos ecossistemas. Este projeto exemplifica como a cooperação e a integração são o caminho para deter a perda da biodiversidade."

Operando sob a parceria Tech4Nature IUCN-Huawei de acordo com a Lista Verde da IUCN e a iniciativa TECH4ALL da Huawei, os administradores do parque – Conselho Provincial de Barcelona – lançarão o projeto no parque no início de 2023. A solução técnica será desenvolvida pela Huawei em colaboração com a Universidade de Girona durante 2023 e 2024.

A parceria Tech4Nature, que tem como objetivo desenvolver soluções de conservação baseadas em tecnologia para 300 áreas protegidas ao longo de três anos e medir a eficácia do projeto em relação à Lista Verde da IUCN, combina a experiência em conservação da natureza da IUCN e a experiência da Huawei no desenvolvimento de tecnologias digitais de ponta.

"Este projeto é o primeiro desse tipo que estamos lançando na Espanha, após dezenas de experiências bem-sucedidas de desenvolvimento de soluções para a proteção de diferentes espécies e espaços naturais em países do mundo todo usando tecnologias avançadas como nuvem, IA e conectividade", disse Eric Li, CEO da Huawei Espanha. "O papel do setor de tecnologia no enfrentamento deste desafio é fundamental, pois somente por meio da colaboração com parceiros estratégicos e comprometidos é possível realizar esses objetivos de forma real."

Além de garantir que o Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac possa equilibrar a proteção da biodiversidade com a diversão para todos, espera-se que este modelo possa ser aperfeiçoado e replicado em outras áreas protegidas na Espanha.

Sobre a Huawei TECH4ALL

A TECH4ALL é a iniciativa de inclusão digital de longo prazo da Huawei, cujo objetivo é não deixar ninguém para trás no mundo digital. Ela se concentra em quatro objetivos: desenvolvimento, possibilitar a educação com igualdade e qualidade, preservar a natureza com tecnologia e possibilitar uma assistência médica inclusiva.

Para mais informações, acesse site https://www.huawei.com/en/tech4all

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977980/Bonelli_s_eagle.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei