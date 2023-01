Partnerzy Tech4Nature ogłaszają projekt obejmujący badanie wpływu turystyki na różnorodność biologiczną w Hiszpanii

Huawei i Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody [International Union for Conservation of Nature] (IUCN) rozpoczęły realizację pionierskiego projektu ukierunkowanego na ochronę różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem orła południowego, zamieszkującego park krajobrazowy Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

BARCELONA, Hiszpania, 9 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Huawei i Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) wybrały park krajobrazowy Sant Llorenç del Munt i l'Obac w prowincji Barcelona na miejsce realizacji nowego projektu Tech4Nature , którego celem jest zbadanie wpływu turystyki na ekosystem parku, w szczególności na populację orła południowego.

Bonelli's eagle

Park odnotował wyraźny wzrost liczby odwiedzających od czasu pandemii, co odzwierciedla coraz popularniejszy trend rekreacji i turystyki w podmiejskich obszarach dzikiej przyrody i obszarach chronionych. Pracownicy parku zaobserwowali zmiany we wzorcach zachowań orłów południowych, które zagnieździły się w parku i które są wpisane na listę gatunków narażonych na wygięcie w hiszpańskiej „Czerwonej księdze ptaków".

Rozpoczęcie projektu zaplanowano na luty 2023 roku i obejmie on opracowanie i wdrożenie przez firmę Huawei i jej partnerów rozwiązania technologicznego obejmującego kamery, odbiorniki GPS i platformę w chmurze, która stanowić będzie infrastrukturę obliczeniową służącą do gromadzenia danych. Rozwiązanie to stworzono jako system alarmowo-detekcyjny do obserwacji i monitorowaniu mobilności orłów i identyfikacji czynników, które negatywnie wpływają na ich rozmnażanie – ingerencja ludzi w obszary lęgowe stanowi poważne zagrożenie dla tego gatunku orła.

Zgromadzone dane będą przesyłane do platformy w chmurze w celu analizy z zastosowaniem sztucznej inteligencji, co pozwoli na podejmowanie decyzji w sprawie ochrony przyrody, wsparcie zarządców parku w szybkiej i skutecznej odpowiedzi na potencjalne zagrożenia środowiskowe i edukowanie opinii publicznej w zakresie ochrony przyrody.

„Projekt pomoże nam uzyskać więcej informacji na temat zarządzania dostępem odwiedzających do parku i jego regulowania - powiedział Ángel Miño, dyrektor parku z ramienia Rady Prowincji Barcelona. - Przyczyni się do podniesienia świadomości w zakresie ochrony różnorodności biologicznej wśród opinii publicznej, ponieważ planowana jest publikacja filmów i innych materiałów. Dzięki współpracy z Huawei i IUCN, projekt pozwala nam na skok jakościowy poprzez wykorzystanie nowych technologii do monitorowania i ochrony poszczególnych gatunków".

Jeżeli chodzi o przyspieszenie realizacji celów badań i ochrony różnorodności biologicznej, Miño podkreślił, że rozszerzanie partnerstw publiczno-prywatnych na uczelnie wyższe i świat biznesu jest kluczowym aspektem strategii zarządczej parku, niezbędnym do osiągnięcia sukcesu, z czym zgadzają się również pozostali partnerzy projektu.

„Współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi i podmiotami sektora prywatnego jest coraz bardziej niezbędna do osiągnięcia sukcesu w obliczu złożonych wyzwań środowiskowych - powiedział Antonio Troya, dyrektor Ośrodka Współpracy Śródziemnomorskiej IUCN. - Mamy okazję wykorzystania innowacji technologicznych i zaprzężenia ich do działań ukierunkowanych na ochronę naszych ekosystemów. Projekt jest przykładem na to, jak współpraca i włączenie tych kwestii do głównego nurtu debaty publicznej mogą stać się sposobem na zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej".

Pod szyldem partnerstwa IUCN-Huawei Tech4 Nature zgodnie z Zielona listą IUCN i inicjatywą Huawei TECH4ALL , podmiot zarządzający parkiem, czyli Rada Prowincji Barcelona, rozpocznie realizację projektu na początku 2023 roku. Rozwiązanie technologiczne zostanie opracowane przez firmę Huawei przy współpracy z Uniwersytetem w Gironie w latach 2023-2024.

Partnerstwo Tech4Nature, którego celem jest opracowanie technologicznych rozwiązań w zakresie ochrony przyrody dla 300 obszarów chronionych w okresie trzech lat i pomiar skuteczności projektów na podstawie Zielonej listy IUCN, łączy doświadczenie IUCN w dziedzinie ochrony przyrody i wiedzę Huawei obejmującą opracowywanie najnowocześniejszych technologii cyfrowych.

„Jest to pierwszy tego typu projekt, który uruchamiamy w Hiszpanii, po dziesiątkach pomyślnych doświadczeń w zakresie opracowywania rozwiązań służących ochronie różnych gatunków i środowiska naturalnego w krajach na całym świecie z zastosowaniem takich zaawansowanych technologii, jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja czy łączność - powiedział Eric Li, dyrektor generalny Huawei Spain. - Rola branży technologicznej w stawieniu czoła tym wyzwaniom jest kluczowa, lecz rzeczywista realizacja założonych celów jest możliwa wyłącznie dzięki współpracy z zaangażowanymi partnerami strategicznymi".

Oprócz zapewnienia, że park Sant Llorenç del Munt i l'Obac zyska możliwość zrównoważenia ochrony różnorodności biologicznej z dobrą zabawą dla wszystkich odwiedzających, podmioty realizujące projekt mają nadzieję, że model ten zostanie udoskonalony i powielony w innych obszarach chronionych w Hiszpanii.

Huawei TECH4ALL

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa, którą firma Huawei zainicjowała w celu promowania włączenia cyfrowego. Koncentruje się na czterech obszarach: zapewnienie sprawiedliwej edukacji o wysokiej jakości, ochrona przyrody z zastosowaniem technologii, dostępna dla wszystkich opieka zdrowotna i rozwój.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.huawei.com/en/tech4all

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1977759/Bonelli_s_eagle.jpg

SOURCE Huawei