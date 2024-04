Paris Baguette s'associe au Paris Saint-Germain dans sa dernière publicité « Let's Paris » diffusée dans le monde entier

Quels sont les produits Paris Baguette favoris des joueurs du Paris Saint-Germain ?

Paris Baguette diffuse sa première publicité numérique mondiale en Corée du Sud, aux États-Unis, en France et en Asie du Sud-Est.

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont les vedettes de la vidéo Mukbang, qui captive le public avec une touche d'humour dans la dernière publicité de Paris Baguette ; cinq produits sélectionnés par les joueurs sont maintenant disponibles chez Paris Baguette.

PARIS et SÉOUL, Corée du Sud, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Paris Baguette a dévoilé sa nouvelle publicité « Let's Paris », en collaboration avec le Paris Saint-Germain, le club de football le plus titré de France, à l'intention du public coréen et international.

La vidéo "Let's Paris » a pour thème les produits favoris des joueurs vedettes du Paris Saint-Germain où les joueurs présents savourent allègrement les nouveaux produits de Paris Baguette.

Paris Baguette’s “Let's Paris” ad video, in collaboration with Paris Saint-Germain LET'S PARIS! ParisBaguette X ParisSaintGermain!

La vidéo débute par la dégustation de pains et pâtisseries Paris Baguette au Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Alors que les joueurs s'étaient initialement réunis pour célébrer l'anniversaire d'un coéquipier, ils se retrouvent tellement captivés par les délicieux produits qu'ils en ont oublié la fête.

Les cinq produits phares de la publicité seront bientôt disponibles dans les magasins Paris Baguette. Le « pain à la crème Chaltteok », associé à Lee Kang-in, allie la nature moelleuse du Chaltteock (gâteau de riz gluant), inspiré du Gyeongdan (boules de riz sucrées), à la douceur aérienne de la crème fouettée, symbolisant ainsi la rencontre culturelle entre la Corée et la France. La « tarte aux fraises », un dessert en forme de couronne, orné de fraises fraîches et d'une riche crème pâtissière à la gousse de vanille, rappelle le gardien de but Gianluigi Donnarumma. La « tarte au flan à la vanille » représente Nuno Mendes ; c'est une délicieuse réinterprétation du dessert français populaire de Paris Baguette, qui intègre l'essence du flan dans une tarte pour représenter la défense avec son allure sucrée. Le « Kouign-Amann », une pâtisserie française traditionnelle connue pour être croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, convient parfaitement à l'attaquant Ousmane Dembélé. Enfin, le « Croque Monsieur à l'oignon », un sandwich chaud classique français qui allie les délicieux contrastes du sucré et du salé avec son mélange d'oignons, de jambon, de fromage et de sauce béchamel, reflète parfaitement les compétences polyvalentes de Marco Asensio, tant dans le jeu offensif que défensif.

YeonJeong Kim, vice-présidente du marketing chez Paris Baguette, a déclaré : « Cette publicité, qui s'inscrit dans le cadre de notre partenariat mondial avec le Paris Saint-Germain, ne manquera pas de réjouir les clients et les supporters du monde entier. Cette publicité est importante pour le déploiement de notre stratégie marketing mondiale, car elle est diffusée pour la première fois auprès d'audiences mondiales en Corée du Sud, aux États-Unis, en France et en Asie du Sud-Est. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2391746/PSG_Paris_Baguette__Let_s_Paris.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=CwxbDzQnDBI