Paris, La Défense (France) : Sopra Steria déménage dans ses nouveaux bureaux situés dans l'immeuble Latitude, réalisé par Générale Continentale Investissements

Générale Continentale Investissements (GCI), l'un des leaders de l'investissement immobilier français, a mené cette opération de restructuration-extension d'un immeuble datant des années 70. Fruit d'une ambition programmatique et technique forte, Latitude offre désormais au quartier d'affaires de Paris La Défense une destination nouvelle, iconique et dynamique de 22 000 m².

Immeuble de bureaux nouvelle génération, sa conception est en parfaite adéquation avec les attentes de Sopra Steria et s'inscrit en même temps dans une réflexion profonde sur les nouveaux usages du bâtiment tertiaire.

Les architectes de STUDIOS Architecture ont imaginé pour Latitude une façade ondulée sur laquelle des rubans dessinent un flux dynamique, écho aux mouvements environnants, apportant une dimension organique à ce cadre très urbain. Une écriture horizontale, tout en courbes, qui se démarque dans un paysage minéral, où la verticalité domine. Par sa position stratégique, renforcée par l'extension le long du boulevard circulaire de la Défense, Latitude est visible sur plus de 100 mètres et représente d'ores et déjà un symbole fort du renouveau de Paris-La Défense.

L'immeuble s'ouvre sur un nouveau parvis arboré et accueillant créé par l'aménageur Paris La Défense. Issue de la transformation lourde et complexe de l'ancien parking sous le boulevard circulaire, cette nouvelle arrivée présente une volumétrie équilibrée et réconcilie les différents niveaux de lecture du site. En outre, des espaces paysagers - un jardin terrasse inspiré du Japon, une terrasse en R+2 et les toitures végétalisées - améliorent l'impact visuel de l'immeuble dans son environnement.

A l'heure de l'entreprise hybride, Sopra Steria fait le pari de la transformation de ses bureaux pour permettre à ses collaborateurs de profiter d'un lieu de travail agréable, alliant espaces collaboratifs et espaces de travail individuel. Ainsi, Latitude offre 8 plateaux de plus de 2 000 m² chacun, aménagés par l'Atelier Annie Vitipon. Au rez-de-chaussée, des espaces réversibles, ouverts et communicants ont été imaginés à l'image d'une avenue parisienne. Conçue avec l'agence anglaise SHH, le conseil en restauration/hôtellerie Prepline et l'opérateur Baxter Storey, cette allée intérieure propose une offre de restauration et de services innovants, variés et accessibles. L'Atrium Bar, le Food Hall avec son four à pizza, le Grab & Go, le Plat du jour, la Brasserie, le Coffee Bar et le Pop-up store apportent une réponse sur-mesure, évoluant au fil de la journée, pour suivre les aspirations des collaborateurs de Sopra Steria.

Latitude a reçu le prix Titan Property Award dans trois catégories : Platine pour la catégorie "Property Development" et Or pour la catégorie "Commercial Redevelopment/Renovation" et pour la catégorie "Office Development".

Latitude ambitionne de devenir un modèle exemplaire de l'immeuble d'entreprise nouvelle génération, engagé et responsable. Conscient des enjeux environnementaux, GCI a souhaité viser les certifications et labels les plus exigeants, tels que HQE Exceptionnel, Effinergie+, BREEAM Excellent, et Wiredscore Platinum. L'opération de restructuration lourde de l'immeuble a permis notamment de diminuer la consommation énergétique au m² de -62%.

