Sopra Steria muda para novos escritórios inovadores de 22 mil metros quadrados do edifício Latitude do Générale Continentale Investissements em La Défense, Paris

Com pavimentos laterais significativos e fortes credenciais ambientais, o edifício atendeu às exigências específicas da Sopra Steria de um ambiente de trabalho integrado e flexível adequado às novas expectativas do local de trabalho e dos talentos que o ocupam.

Os arquitetos do STUDIOS Architecture projetaram curvas fluidas ao longo da fachada do Latitude, criando uma identidade orgânica e horizontal que adiciona dinamismo ao cenário ultra-urbano e tradicionalmente vertical do distrito. Sua posição estratégica com vista para o anel viário e seu projeto inclusivo e ecológico, já estabeleceram o Latitude como um novo marco urbano e uma parte integrante da renovação de La Défense, em Paris.

O Atelier Annie Vitipon criou o projeto do interior da Sopra Steria. O saguão espetacular, transparente e de dois andares do edifício se abre para uma nova praça arborizada. Outras áreas com paisagismo incluem um pequeno parque inspirado no Japão, um terraço no térreo e amplos telhados verdes.

Espaços modulares e interconectados dão ao andar térreo a sensação de uma rua aberta em estilo parisiense. Projetada pelo SHH Interiors, com sede em Londres, com a consultoria de alimentação e operadora de alimentos e bebidas, Baxter Storey, esta alameda oferece opções de alimentos e bebidas em constante mudança e diversificadas, além de outros serviços inovadores para os funcionários.

Com versatilidade em sua essência, o Atrium Bar, praça de alimentação, self-sevice, buffet de salada, uma brasserie, a cafeteria e a loja Pop-up oferecem lugares na hora do almoço, bem como espaços multifuncionais e orientados para eventos para incentivar reuniões informais e apoiar uma cultura de trabalho colaborativa.

Este conceito original recebeu o prêmio Titan Property Award em três categorias: Platinum na categoria de desenvolvimento imobiliário e ouro para reforma/renovação comercial e desenvolvimento de escritórios.

O Latitude também tem como objetivo se qualificar para os selos e certificados verdes mais exigentes da França e internacionais, incluindo o HQE Outstanding , BREEAM Excellent, Effinergie+ e Wiredscore Platinum. Escolher uma fachada e instalações com eficiência energética reduz o consumo por metro quadrado em dois terços, refletindo o compromisso contínuo e apaixonado da GCI com a sustentabilidade.

FONTE Générale Continentale Investissements

