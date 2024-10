Pariser Autosalon 2024: GAC präsentiert innovative Elektromobilitätslösungen für eine nachhaltige Zukunft Europas

GUANGZHOU, China, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der diesjährige Pariser Autosalon findet vom 14. bis 20. Oktober statt und bringt die Automobilhersteller der Welt in einer der Weltmetropolen für Mode und Design zusammen. Was wird die GAC Group dieses Jahr auf die Messe mitbringen, wenn sie so viele Premiummodelle und Spitzentechnologien zur Auswahl hat?

Eine markante Präsenz bei Paris 2024 wird Aion sein, die weltweit beliebte E-Auto-Marke von GAC.

GAC

Seit ihrem Debüt auf dem Pariser Automobilsalon 2018 betritt die GAC Group erneut die Bühne dieses internationalen Automobilevents mit hochwertigen Hightech-Produkten, die sich auf verschiedenen Märkten der Welt bewährt haben.

Europa ist derzeit der zweitgrößte Markt für Fahrzeuge mit neuer Energie und hat mit dem geplanten Verkaufsverbot für Verbrennerfahrzeuge ab 2035 die Führung übernommen. Mit der Verschärfung der europäischen Dual-Carbon-Ziele steigt die Verbrauchernachfrage nach Neue-Energien-Fahrzeugen weiter an. GACs Technologieakkumulation und Produktinnovation ist gut positioniert, um diesem steigenden Nachfragetrend gerecht zu werden.

Der AION V, der auf den europäischen Markt zugeschnitten ist, wird auf der Messe Premiere feiern. Er wurde von einem internationalen Team entwickelt und entspricht den weltweiten Standards für Stil, Qualität und Sicherheit. Als vollelektrisches Modell bietet der AION V eine große Reichweite und eine schnelle Aufladung. Mit seinem branchenführenden Quark-Antrieb, der elektrischen Steuerung und der Magazine-Battery-Technologie kann er mit einer vollen Batterieladung über 520 km zurücklegen. In nur 15 Minuten Ladezeit erhalten Sie eine zusätzliche Reichweite von 255 km.

Neben dem Aion V bringt GAC fünf weitere Modelle auf die Messe, um Europa einen Vorgeschmack auf die chinesische Elektrofahrtechnik zu geben.

In der Zwischenzeit wurde eine Vorschau auf die Entwürfe des GAC-Standes enthüllt. Dieser zeigt einen schillernden, kreativen Ausstellungsraum, in dem die Autos als dynamische Kunstwerke präsentiert werden, die die Freude am Fahren zelebrieren und zugleich einen Blick in die Zukunft des automobilen Reisens gewähren.

Europa steht seit jeher an der Spitze der weltweiten Automobilinnovation, und GAC strebt einen umfassenden Austausch und eine Zusammenarbeit mit der europäischen Automobilindustrie an, wobei eine offene Haltung zum gegenseitigen Nutzen angestrebt wird. Der Pariser Autosalon 2024 ist ein neuer Ausgangspunkt für die Marke, um die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern zu vertiefen und gemeinsam eine neue Ära der Integration der Automobilindustrie zwischen China und Frankreich sowie China und Europa zu schaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2527265/GAC.jpg