Park Systems Corp. achète Lyncée Tec SA et élargit son portefeuille de métrologie optique

SUWON, Corée du Sud, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Park Systems Corp. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Lyncée Tec SA, un pionnier suisse de la technologie de microscope holographique numérique (DHM®). Cette acquisition par Park Systems renforce ses activités de métrologie optique, après l'acquisition en 2022 d'Accurion GmbH, premier fabricant mondial d'ellipsomètres spectroscopiques d'imagerie (ISE).

Fondée en 2003 par des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Lyncée Tec est à l'avant-garde du développement et de la commercialisation du DHM®. Basé sur la technologie des hologrammes, le DHM ® acquiert des informations 3D d'un échantillon sur l'ensemble du champ de vision sans balayage, produisant une vitesse d'imagerie inégalée, plus de 100'' plus rapide que le profilage optique conventionnel basé sur l'interférométrie. Combiné à sa conception compacte, le DHM® est un outil de mesure puissant et polyvalent. Les applications couvrent la science des matériaux, les sciences de la vie, les MEMS et la fabrication. Les deux décennies d'expertise de l'entreprise dans le domaine de l'imagerie holographique lui ont valu la réputation de fournir des instruments fiables et performants qui répondent à la double exigence de précision et d'efficacité de la recherche et de la production industrielle.

« Cette acquisition représente une étape cruciale dans notre parcours pour devenir une société d'équipement offrant une gamme complète de solutions pour les processus de semi-conducteurs », a déclaré le Dr Sang-il Park, fondateur et PDG de Park Systems. « Park Systems intégrera la technologie DHM de Lyncée Tec dans sa plateforme de microscope à force atomique (AFM) et construira un système DHM entièrement automatisé, destiné à diverses applications dans le domaine des semi-conducteurs, en particulier l'emballage avancé. »

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Park Systems », a ajouté le Dr Yves Emery, fondateur et PDG de Lyncée Tec. « Avec cette initiative, les pionniers et les leaders de la microscopie à force atomique et du DHM unissent leurs forces pour rendre le DHM encore plus efficace et révolutionnaire, redéfinissant ce qui est possible en matière de métrologie à l'échelle nanométrique. Nous sommes convaincus que le DHM obtiendra la visibilité qu'il mérite et s'imposera comme la meilleure solution d'imagerie pour des mesures 3D rapides et robustes. »

« Park Systems possède une expérience exemplaire dans la commercialisation de l'AFM, d'un instrument de laboratoire à une solution de nanométrologie des semi-conducteurs », a ajouté le Dr Etienne Cuche, inventeur de la technologie DHM® et fondateur et directeur technique de Lyncée Tec. « Des gains significatifs sont attendus grâce à la couverture mondiale et aux capacités opérationnelles de Park Systems. Ayant créé le tout premier DHM au monde dans un laboratoire il y a 25 ans, je repense humblement à tous les systèmes installés dans le monde et à toutes les applications développées avec nos clients, à qui je suis extrêmement reconnaissant de nous avoir amenés jusqu'à ce moment. »

À propos de Park Systems Corp. (KOSDAQ : 140860)

Pionnier et leader des solutions de nanométrologie grâce à la fabrication de microscopes à force atomique (AFM) de la plus haute qualité, Park Systems Corp. s'est encore distingué de ses concurrents par son engagement inégalé à cultiver et à entretenir des relations professionnelles durables avec des chercheurs et des ingénieurs de tous les domaines scientifiques et de diverses disciplines, notamment la science des matériaux, la physique, la chimie, les sciences de la vie, les semi-conducteurs et le stockage de données. La mission de l'entreprise est de favoriser les innovations à l'échelle nanométrique pour les scientifiques et les ingénieurs et de faire progresser les découvertes scientifiques. Park Systems compte parmi ses clients les plus grandes entreprises de semi-conducteurs et les universités de recherche du monde entier. Avec son siège à Suwon, en Corée, et ses bureaux régionaux en Amérique, en Europe et en Asie, Park Systems est cotée à la Bourse de Corée (KOSDAQ). Pour en savoir plus : http://www.parksystems.com

À propos de Lyncée Tec

Basée à Lausanne, en Suisse, Lyncée Tec est un précurseur en matière de technologie d'imagerie holographique depuis sa création par des chercheurs de l'EPFL en 2003. Lyncée Tec a développé et commercialisé une gamme complète de microscopes holographiques numériques (DHM®) qui sont utilisés dans le monde entier par les instituts de recherche universitaires, l'industrie et le secteur pharmaceutique. La technologie DHM® est couverte par des brevets, protégeant les instruments et leurs applications. DHM® est une marque déposée de Lyncée Tec, une reconnaissance accordée à l'entreprise pour son rôle de pionnier dans la technologie DHM® . Pour en savoir plus, consultez le site www.lynceetec.com.

