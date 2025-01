Park Systems Corp. übernimmt Lyncée Tec SA und erweitert damit sein Portfolio der optischen Messtechnik

SUWON, Südkorea, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ – Park Systems Corp. gab heute die Übernahme von Lyncée Tec SA bekannt, einem Schweizer Pionier im Bereich der digitalen holografischen Mikroskopie (DHM®). Mit dieser Übernahme stärkt Park Systems sein Geschäft im Bereich der optischen Messtechnik, nachdem das Unternehmen im Jahr 2022 die Accurion GmbH, den weltweit führenden Hersteller von bildgebenden spektroskopischen Ellipsometern (ISE), übernommen hatte.

Lyncée Tec wurde 2003 von Forschern der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) gegründet und ist seither führend in der Entwicklung und Vermarktung von DHM®. Basierend auf der Hologramm-Technologie erfasst DHM® 3D-Informationen einer Probe über das gesamte Sichtfeld ohne Scannen und erreicht so eine unübertroffene Bildgebungsgeschwindigkeit, die mehr als 100-mal schneller ist als die herkömmliche interferometrische optische Profilierung. In Kombination mit seinem kompakten Design macht dies DHM® zu einem leistungsstarken und vielseitigen Messinstrument. Die Anwendungen reichen von der Materialwissenschaft über die Biowissenschaften bis hin zu MEMS und der Fertigung. Dank seiner zwei Jahrzehnte umfassenden Erfahrung im Bereich der holographischen Bildgebung hat sich das Unternehmen den Ruf erarbeitet, zuverlässige und leistungsstarke Instrumente zu liefern, die den doppelten Anforderungen an Genauigkeit und Effizienz für Forschung und industrielle Produktion gerecht werden.

„Diese Übernahme stellt einen entscheidenden Schritt auf unserem Weg zu einem Ausrüstungsunternehmen mit einem umfassenden Lösungsangebot für Halbleiterprozesse dar", sagte Dr. Sang-il Park, Gründer und CEO von Park Systems. „Park Systems wird die DHM-Technologie von Lyncée Tec in unsere AFM-Plattform (Atomic Force Microscope) integrieren und ein vollautomatisches DHM-System bauen, das auf verschiedene Halbleiteranwendungen, insbesondere auf fortschrittliche Verpackungen, abzielt."

„Wir freuen uns, Teil der Park-Systems-Familie zu werden", fügte Dr. Yves Emery, Gründer und CEO von Lyncée Tec, hinzu. „Mit diesem Schritt bündeln die Pioniere und Führungskräfte von AFM und DHM ihre Kräfte, um DHM noch effizienter und bahnbrechender zu machen und die Möglichkeiten der Metrologie im Nanobereich neu zu definieren. Wir sind zuversichtlich, dass DHM die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient, und sich als Premium-Bildgebungslösung für schnelle, robuste 3D-Messungen etablieren wird."

„Park Systems hat eine vorbildliche Erfahrung in der Vermarktung von AFM von einem Laborgerät zu einer Halbleiter-Nanometrologielösung", fügte Dr. Etienne Cuche, Erfinder der DHM®-Technologie und Gründer und CTO von Lyncée Tec, hinzu. „Durch die globale Reichweite und die operativen Fähigkeiten von Park Systems werden erhebliche Gewinne erwartet. Nachdem ich vor 25 Jahren im Labor das weltweit erste DHM entwickelt habe, blicke ich voller Demut auf all die Systeme, die weltweit installiert wurden, und auf all die Anwendungen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt haben. Ihnen bin ich sehr dankbar dafür, dass sie uns an diesen Punkt gebracht haben."

Informationen zu Park Systems Corp. (KOSDAQ: 140860)

Als Pionier und Marktführer im Bereich Nanometrologielösungen mit der Herstellung von Rasterkraftmikroskopen (AFM) höchster Qualität hat sich die Park Systems Corp. durch ihr beispielloses Engagement für die Pflege und Förderung bestehender professioneller Beziehungen zu Forschern und Ingenieuren aller wissenschaftlichen Bereiche und über verschiedene Disziplinen hinweg, darunter Materialwissenschaften, Physik, Chemie, Biowissenschaften, Halbleiter und Datenspeicherung, weiter von der Konkurrenz in der Branche abgehoben. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen im Nanobereich für Wissenschaftler und Ingenieure voranzutreiben und wissenschaftliche Entdeckungen zu fördern. Zu den Kunden von Park Systems gehören weltweit führende Halbleiterunternehmen und Forschungsuniversitäten. Park Systems hat seinen Hauptsitz in Suwon, Südkorea, und verfügt über regionale Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen wird an der koreanischen Börse (KOSDAQ) gehandelt. Weitere Informationen unter http://www.parksystems.com

Informationen zu Lyncée Tec

Lyncée Tec mit Sitz in Lausanne, Schweiz, ist seit seiner Gründung durch EPFL-Forscher im Jahr 2003 ein Vorreiter in der holografischen Bildgebungstechnologie. Lyncée Tec hat eine vollständige Produktpalette digitaler holographischer Mikroskope (DHM®) entwickelt und auf den Markt gebracht, die weltweit von akademischen Forschungsinstituten, der Industrie und der Pharmaindustrie eingesetzt werden. Die DHM®-Technologie ist durch Patente geschützt, die Instrumente und ihre Anwendungen schützen. DHM® ist eine Marke von Lyncée Tec, eine Anerkennung die dem Unternehmen für seine Vorreiterrolle in der DHM® Technologie verliehen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.lynceetec.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/490994/Park_Systems_Logo.jpg