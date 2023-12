Partager avec le monde l'expérience d'un développement vert et à faible émission de carbone : l'action de Shenzhen en faveur du climat présentée au pavillon chinois

SHENZHEN, Chine, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'après-midi du 5 décembre (heure locale), la session de Shenzhen au pavillon de la Chine lors de la 28e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) s'est tenue à l'Expo City de Dubaï.

La session de Shenzhen a été organisée conjointement par le ministère de l'écologie et de l'environnement de la République populaire de Chine et le gouvernement populaire de la municipalité de Shenzhen, et a été accueillie par le bureau de l'écologie et de l'environnement de la municipalité de Shenzhen. Elle a permis de présenter au monde entier les dernières initiatives et réalisations de Shenzhen en matière de lutte contre le changement climatique et de promouvoir la communication et la coopération internationales dans le domaine du développement vert et à faible émission de carbone.

Lors de la session, Zhao Yingmin, vice-ministre de l'écologie et de l'environnement de la République populaire de Chine, Ian Tout, directeur de la division de la communication et de l'engagement de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Søren E. Lütken, économiste principal du Programme des Nations unies pour l'environnement, et Zhang Xuefan, directeur général du comité du parti du Bureau de l'écologie et de l'environnement de la municipalité de Shenzhen, ont prononcé des allocutions.

Publication des réalisations vertes annuelles de Shenzhen

Le Centre national pour la stratégie du changement climatique et la coopération internationale a publié le rapport de recherche sur la transformation à faible émission de carbone et le développement des industries émergentes à Shenzhen, le Bureau de l'écologie et de l'environnement de la municipalité de Shenzhen a publié le livre blanc sur la réponse au changement climatique à Shenzhen et Tencent a lancé « TanLIVE Global », l'écosystème de la technologie du climat.

En particulier, le livre blanc sur la réponse au changement climatique à Shenzhen résume de manière exhaustive les progrès réalisés par Shenzhen dans la lutte contre le changement climatique depuis le 13e plan quinquennal, dans l'espoir d'offrir les meilleures pratiques de Shenzhen à l'action mondiale de lutte contre le changement climatique.

Dévoilement des dix principaux projets verts et à faible émission de carbone de Shenzhen pour 2023

Les entreprises BYD, Shenzhen Energy Group, Shenzhen DAS Intellitech, Shenzhen Grandsun Electronic, SF Holding, Shenzhen Metro Group, CR Power Shenshan Company, Shenzhen Lumi United Technology, Shenzhen DeCarbon Technology et Shenzhen Shenzhentong ont été désignées comme les dix meilleures entreprises vertes et à faible émission de carbone de Shenzhen en 2023. Ces cas englobent un large éventail de secteurs, notamment les transports à faible émission de carbone, la construction écologique, la fabrication intelligente, la gestion des parcs industriels, la logistique moderne, les maisons intelligentes, la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement, soulignant le rôle majeur des entreprises de Shenzhen dans l'innovation verte et à faible émission de carbone.

Les orateurs principaux ont évoqué des pratiques pionnières

Wang Shi, président de la Vanke Public Welfare Foundation, Cassie Sutherland, directrice générale de Climate Solutions and Networks of C40 Cities Climate Leadership Group, Liu Bang, président de Shenzhen DAS Intellitech et Cheng Huiming, académicien de l'Académie chinoise des sciences, ainsi que d'autres experts et représentants d'organisations internationales, d'industries et d'instituts de conseil ont échangé leurs points de vue et leurs idées sur le modèle mondial de développement à faible émission de carbone et les tendances futures, ainsi que sur la voie à suivre par Shenzhen pour progresser.

Un bon départ pour les actions, les pratiques, les mesures et les innovations

Wang Dong, professeur et directeur de thèse à l'Institut de technologie de Harbin (Shenzhen), a animé un dialogue de haut niveau et lancé une discussion. Les invités au dialogue, Kobie Brand, secrétaire général adjoint de l'ICLEI et directeur régional du secrétariat africain de l'ICLEI, Liang Rui, vice-président de Sunwoda Electronic, Li Xia, PDG de Shenzhen Solar Run Energy, Sun Lili, cofondatrice et vice-présidente de la Fondation Mangrove, et Yao Shu, directeur des ventes de BYD pour le Moyen-Orient et l'Afrique, ont discuté de la manière d'atteindre l'écologisation, Directeur des ventes de BYD pour le Moyen-Orient et l'Afrique, ont discuté de la manière d'atteindre les objectifs de développement vert sur la base de « A Head Start on Actions, Practices, Measures, and Innovations » et de la manière dont les différents secteurs de Shenzhen peuvent tirer parti de la numérisation et de l'écologisation pour un développement vert, à faible émission de carbone et de haute qualité.