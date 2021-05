Partenaire idéal pour la génération de rapports ESEF, DataTracks accompagne ses clients en douceur

AMSTERDAM, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- En s'appuyant sur son système de gestion de la divulgation de pointe, DataTracks Rainbow Disclosure Management System (DMS), DataTracks, un leader mondial des logiciels de génération de rapports de conformité basés sur le cloud, a aidé les principales sociétés cotées à se conformer aux dépôts au format électronique unique européen (ESEF) au premier trimestre de 2021.

Dans le cadre du mandat ESEF, les sociétés cotées de l'UE doivent soumettre leurs rapports financiers annuels au format xHTML avec les balises XBRL requises (iXBRL). Alors que plusieurs solutions sont disponibles sur le marché, les sociétés cotées de l'UE recherchent des solutions qui leur permettent de publier leurs documents xHTML (avec ou sans étiquettes XBRL) dans un design riche. Pour répondre à ce besoin unique, DataTracks a mis à niveau son DataTracks Rainbow DMS, une plateforme collaborative unique répondant à de multiples réglementations telles que SEC, ESMA, etc. Avec cette mise à niveau, DataTracks Rainbow acceptera le format PDF à la conception riche en entrée, permettant aux utilisateurs de traiter le marquage XBRL si nécessaire et de générer une sortie xHTML en conservant la même conception riche.

Parmi les principaux clients de DataTracks Rainbow figurent Nova Ljubljanska Banka d.d (NLB Group), l'un des plus grands groupes bancaires et financiers de Slovénie, et Triglav Group, un groupe financier d'assurance primé de premier plan en Europe du Sud-Est. La Slovénie est l'un des rares États membres qui n'ont pas reporté le mandat. Il est donc important que les sociétés cotées respectent la date limite de dépôt.

Barbara Deželak, directrice générale adjointe de la comptabilité financière de Nova Ljubljanska Banka d.d., a déclaré : « DataTracks s'est distinguée des autres fournisseurs de solutions ESEF par sa solution technique standard qui nous convient, ses nombreuses années d'expérience et des références appropriées, ainsi qu'un prix compétitif. DataTracks a fait preuve d'une grande réactivité et d'une coopération exemplaire tout au long du processus de sélection des fournisseurs ESEF. Lors du processus de formation, les expériences positives se sont enchaînées. Chaque détail nous a été communiqué et nous avons été guidés tout au long du processus de cartographie et de marquage. DataTracks même adapté l'application pour mieux répondre à nos spécificités et besoins. L'application est donc conviviale dans toutes les vues. L'un des principaux avantages de l'application est que la version de conception du rapport annuel conserve la même qualité de conception après avoir été marquée au format XHTML, déposée auprès de l'organisme de réglementation et publiée sur le site Web de la banque. Encore une fois, il s'est avéré que nous avions choisi un excellent partenaire d'externalisation pour la solution ESEF et que nous avons pu bénéficier, notamment, de leur soutien constant tout au long du processus. Nous sommes très satisfaits des services DataTracks et nous nous réjouissons de travailler avec eux sur nos futurs projets. »

Tina Cvar, directrice de la comptabilité d'entreprise de Triglav, a déclaré : Selon les exigences réglementaires européennes et locales, nous avons dû préparer pour la première fois notre rapport annuel pour 2020 au format ESEF. Au cours de la phase de préparation, nous nous sommes principalement concentrés sur le choix d'une solution conviviale et facile à utiliser pour améliorer la transparence et simplifier nos efforts de génération de rapports. L'introduction de la solution Rainbow de DataTracks pour ESEF nous a convaincus, tout comme l'ensemble des fonctionnalités, les exigences techniques, le fonctionnement intuitif et le soutien par leurs experts. Plus tard, au cours de la mise en œuvre, il est apparu que nous avions fait un excellent choix. L'équipe de DataTracks nous a dispensé une formation efficace et elle nous a guidés tout au long du processus de marquage. Mais surtout, j'ai été impressionné par le niveau de service et leur réactivité pendant la période de dépôt. L'équipe de DataTracks était présente, nous aidant à résoudre tous les problèmes, quelle que soit l'heure à laquelle nous avions besoin d'elle ! Leur engagement était extraordinaire ! Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec une équipe d'experts aussi dévouée !

Pramodh Vittal, VP – Gestion des produits, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler avec de nombreuses entreprises leaders dans l'UE et notre collaboration avec ces sociétés en vue de fournir des solutions ESEF valorise notre offre de produits et de services pour le marché européen. DataTracks s'est avérée être un fournisseur ESEF digne de confiance. »

Il a ajouté : « La solution DataTracks Rainbow DMS pour ESEF offre une qualité de données élevée et un processus de validation en deux étapes pour fournir une mise en œuvre transparente. De plus, grâce à l'ajout du guide des examinateurs en ligne (ORG, de l'anglais Online Reviewers Guide), nos clients et leurs vérificateurs peuvent examiner et approuver les documents de façon transparente au moyen d'une piste de vérification complète et publier la version finale avec les balises en surbrillance sur leurs sites Web à l'adresse des investisseurs. »

Après avoir préparé plus de 195 000 rapports de conformité pour plus de 19 400 clients dans 26 pays, DataTracks est devenu un pionnier dans la prestation de solutions de gestion de la divulgation et de conformité réglementaire. En plus des solutions Rainbow et d'autres solutions de conformité, DataTracks propose également un Guide des examinateurs en ligne (ORG), via lequel les auditeurs peuvent examiner, collaborer et discuter du document iXBRL en ligne par le biais de commentaires. L'ORG peut comparer la dernière version avec les rapports antérieurs et aider les préparateurs à partager le document marqué avec les examinateurs pour approbation. En outre, DataTracks détient actuellement une part de marché importante d'ESEF en Slovénie, où l'entreprise est mandatée pour 2021. DataTracks aide également les clients de diverses régions d'Europe et du Royaume-Uni à effectuer le dépôt volontaire, pour lequel le fournisseur de services a déployé un programme préparatoire, encourageant les clients à passer au format ESEF dès le début et à s'habituer en temps voulu au processus et aux subtilités de cette préparation du mandat ESEF.

