Partenariat entre Dense Air et Millbrook sur la question de la durabilité du réseau 5G AutoAir

Ces technologies de réseau améliorées seront déployées au centre d'essai indépendant de 700 acres de Millbrook, dans le Bedfordshire, au début de l'année 2021. En plus de ses vastes pistes d'essai et laboratoires, Millbrook abrite le banc d'essai urbain contrôlé par le gouvernement du Royaume-Uni pour les véhicules autonomes et connectés, qui fait partie de CAM Testbed UK.

Le réseau AutoAir est migré vers les technologies 3GPP 5G SA (autonomes) de qualité commerciale Open RAN, RAN dégroupée et cloud natives 5GC, utilisant largement la gamme de produits Airspan Networks. Ce déploiement soutient l'initiative de diversité de la chaîne d'approvisionnement du gouvernement britannique et est conforme aux nouvelles normes O-RAN qui visent à démocratiser l'approvisionnement en unités d'accès radio au sein d'une plateforme open source.

Le réseau fonctionnera sur des fréquences de la bande 4G 40 (2,3 GHz), de la bande 4G 3 (1,8 GHz) et de la bande 5G n77 (3,8 et 4,2 GHz) sous des licences d'accès partagé pionnières. Cela permettra aux réseaux privés de travailler avec leur propre allocation de spectre radio pour les tests et le développement, tout en soutenant également l'accès public des opérateurs de réseaux mobiles. La bande n77 est la même que celle qui est déjà en exploitation commerciale au Japon et qui est actuellement attribuée aux États-Unis par la Federal Communications Commission. Cela signifie que les utilisateurs pourront tester les VAC au Royaume-Uni en utilisant les fréquences réseau les plus récentes, avant d'exporter des véhicules au Japon et aux États-Unis.

Avec la 5G autonome, les capacités complètes de la dernière version 3GPP peuvent être réalisées dans un environnement d'exploitation privé sécurisé avec une couverture généralisée sur l'ensemble du centre Millbrook Proving Ground . Pour la première fois au Royaume-Uni, la technologie URLLC (Ultra Reliable Low latency Communications), le paradigme mMTC (Massive Machine Type Communications) et les capacités de découpage de réseau sont intégrés dans un champ d'essai en contexte réel. Chaque élément ajoute une valeur significative au paysage technologique. Avec l'URLLC, une latence aussi faible que 3 ms peut être ressentie et le paradigme mMTC permet de connecter massivement plus d'appareils par km2 qu'auparavant. Le découpage en tranches du réseau permet d'attribuer une portion dédiée du réseau à chaque service réseau, ce qui facilite la localisation séparée, l'informatique de périphérie et l'accès au cloud. C'est un peu comme si vous disposiez, sur une autoroute, de votre propre voie réservée, qui peut se développer et se contracter en fonction des véhicules qui l'empruntent.

Paul Senior, PDG, dit : « Notre partenariat avec Millbrook ne cesse de se renforcer, et nous sommes ravis d'annoncer cette importante mise à niveau vers la toute dernière technologie 3GPP 5G SA Open RAN de Airspan Networks. L'un des principaux objectifs du projet AutoAir 5G du DCMS était de s'assurer que le réseau que nous avons construit était durable et constituait un héritage durable pour Millbrook et l'écosystème VAC du Royaume-Uni. Le déploiement d'une infrastructure autonome 3GPP 5G utilisant la bande n77 crée une occasion unique de mise à l'essai et de développement qui peut soutenir à la fois les écosystèmes automobiles et de télécommunications dans une installation de recherche réservable et accessible. »

Connor McCormack, président de Millbrook, a déclaré : « Cette mise à niveau, qui apporte la dernière technologie à notre banc d'essai 5G, est un pas de géant en matière de capacité. Elle permet aux clients de bénéficier de vastes avantages dans notre environnement d'exploitation sécurisé et pérennise notre banc d'essai sur le long terme. Nous sommes très fiers de faire partie du consortium AutoAir et nous attendons avec impatience le déploiement de cette technologie de pointe. »

Eric Stonestrom, PDG d'Airspan Networks, déclare : « Nous sommes ravis de poursuivre notre relation à long terme avec le projet AutoAir financé par le DCMS. La mise à niveau 5G utilisant la solution OpenRANGE de bout en bout Sub-6 GHz d'Airspan constitue un autre argument en faveur de l'utilisation de la technologie OpenRAN pour faciliter l'innovation au Royaume-Uni"

Contactez l'équipe de Dense Air via [email protected] ou Millbrook via [email protected] pour voir comment nous pouvons vous présenter la nouvelle ère.

À propos de Dense Air

Le siège social de Dense Air se trouve au Royaume-Uni et l'entreprise détient des avoirs de fréquences en Irlande, en Belgique, au Portugal, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dense Air fournit des services de petites cellules hôtes neutres « opérateur des opérateurs » uniques afin de densifier de manière rentable tous les opérateurs ou fournisseurs de services mobiles 4G ou 5G existants. Dense Air New Zealand est basée à Auckland où elle gère ses services commerciaux opérationnels.

À propos de Airspan

Entreprise basée aux États-Unis, Airspan est un fournisseur multi-primé de matériels et de logiciels OpenRAN, 4G et 5G de bout en bout, entièrement virtualisés et cloud-natifs, avec plus de 20 ans d'expérience et plus d'un million de cellules déployées dans les réseaux de niveau 1 les plus avant-gardistes, dans les réseaux non publics et dans les applications verticales à travers le monde. La vaste gamme de produits d'Airspan en intérieur et en extérieur, les stations de base macro et de faible puissance, et les solutions logicielles vRAN ouvertes constituent le kit d'outils parfait pour exploiter pleinement les nouvelles technologies, telles que mmWave, Sub-6 GHz, Massive MIMO, et les architectures vRAN ouvertes suivant les spécifications O-RAN et 3GPP, ainsi qu'un portefeuille d'accès fixe sans fil et de liaisons terrestres de pointe pour les applications PTP et PTMP utilisant le Wi-Fi 6. Pour plus d'informations, consultez le site www.airspan.com .

À propos de Millbrook

Millbrook propose des services et des systèmes d'essai et de validation de véhicules aux clients des secteurs de l'automobile, des transports, du pneumatique, de la pétrochimie et de la défense. Toutes les activités de ce centre d'essai sont menées en toute indépendance et impartialité.

Le site dispose d'une gamme d'installations d'essai pour les véhicules complets, les pneus et les composants situés au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Finlande du Nord. Il s'agit notamment de diverses pistes d'essais extérieures et intérieures, de bancs d'essai de moteurs, de chambres environnementales, de cellules d'essai de moteurs et d'essieux électriques, de systèmes portatifs de mesure des émissions (PEMS), de laboratoires d'essais structuraux, de laboratoires d'essais de collision, y compris unServoSled de pointe, des laboratoires de systèmes intérieurs, des installations d'essai de batteries et des bancs d'essai à émissions avancées.

Millbrook conçoit, construit, installe et entretient des systèmes d'essai dynamométrique et un système connexe d'acquisition et de contrôle des données.

Les employés de Millbrook sont passionnés par la sécurité, le service à la clientèle et l'excellence technique, ce qui en fait des partenaires idéaux à toutes les étapes du développement et du lancement des véhicules de demain.

En décembre 2020, Millbrook et le groupe français d'essais automobiles UTAC CERAM ont conclu un accord pour fusionner leurs opérations afin de créer un groupe leader sur le marché des essais de véhicules, de l'homologation et des technologies émergentes pour les véhicules autonomes, connectés et électriques. La transaction devrait être terminée au premier trimestre de 2021, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires normales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1418570/5G_AutoAir_Network.jpg

SOURCE Dense Air