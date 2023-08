Partner One acquiert les principaux actifs de Fidelis Cybersecurity

RIVERSIDE, Californie, 7 août 2023 /PRNewswire/ -- Partner One, l'un des groupes de logiciels à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé l'acquisition des logiciels, de la propriété intellectuelle, des équipements, des stocks et des contrats avec les clients et les revendeurs de Fidelis Cybersecurity.

Fidelis est un leader dans le secteur de la cybersécurité, qui propose les solutions innovantes eXtended Detection and Response (XDR) et Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP). Les solutions de Fidelis protègent les réseaux, les données et les actifs les plus sensibles des plus grands environnements gouvernementaux et commerciaux du monde. Partner One intègre ces plateformes de cybersécurité acquises à son vaste portefeuille de produits existant.

« C'est une excellente nouvelle pour nos clients et nos partenaires. Nous sommes ravis que les produits Fidelis bénéficient désormais des énormes ressources, de la puissance financière et de l'expertise de Partner One. Notre engagement à fournir des solutions de cybersécurité innovantes et une assistance client inébranlable reste plus solide que jamais », a déclaré Eric Moseman, PDG de Fidelis.

Sous l'égide de Partner One, la technologie Fidelis est extrêmement bien préparée à l'avenir et est assurée de rester un leader du marché de la cybersécurité. Par ailleurs, l'investissement de Partner One, ses ressources techniques et sa réputation irréprochable depuis 28 ans auprès de ses clients professionnels contribueront à accroître de manière considérable la part de marché de Fidelis.

« Nous sommes très fiers d'ajouter les produits de cybersécurité de pointe de Fidelis à notre portefeuille. Partner One s'engage à maintenir la confiance que les logiciels de Fidelis ont gagnée sur le marché, en créant un monde plus sûr et plus sécurisé pour tous nos clients. Les produits Fidelis bénéficieront non seulement de notre solide soutien financier, mais aussi de l'expertise de centaines de personnes parmi les plus brillantes au monde chez Partner One », a ajouté Andrew Hall, gestionnaire de portefeuille chez Partner One.

À propos de Fidelis Security ®

Les solutions Fidelis Security® sont des innovations dans le domaine de la cyberdéfense proactive. Elles protègent les technologies de l'information modernes des entreprises mondiales grâce à des plateformes XDR et CNAPP proactives. Les produits Fidelis consolident les opérations de sécurité informatique afin de minimiser les surfaces d'attaque, d'automatiser la détection des menaces et d'accélérer la réactivité, de sorte que les entreprises restent résistantes aux cyberattaques et en sortent plus fortes et plus sûres. Ils bénéficient de la confiance de nombreux organismes commerciaux, d'entreprises et de gouvernements de premier plan dans le monde entier. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : http://www.fidelissecurity.com

À propos de Partner One

Partner One est l'un des groupes de logiciels d'entreprise dont la croissance est la plus rapide au monde, et qui a fait ses preuves en matière d'acquisition et de développement de sociétés de logiciels d'entreprise. Plus de 1 200 entreprises et organisations gouvernementales font confiance aux logiciels de Partner One, dont 80 % des plus grandes entreprises du monde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : https://partnerone.com/

