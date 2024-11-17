PASHA Holding 在 COP29 參與影響深遠的研討，從私營部門的角度為氣候變化的全球對話作出貢獻

阿塞拜疆巴庫2024年11月17日 /美通社/ -- 11 月 12 日，企業可持續發展事務委員會研討企業如何在其核心營運中融入環境、社會和治理 (ESG) 原則。Kapital Bank 行政總裁Farid Huseynov與 Siemens Energy 歐洲及亞洲區高級副總裁 Frederick Doye、Masdar 行政總裁Mohamed Jameel Al Ramahi，以及 PwC 全球可持續發展主管 Will Jackson-Moore 共同參與由聯合國全球契約組織環球管理者 Samir Mammadov主持的討論 。是次研討的重心是在盈利能力與長期可持續發展之間實現平衡，檢討監管架構，以及創新在快速變化的全球經濟中推動競爭力和韌性起到的作用。

11 月 13 日，PASHA Holding 行政總裁 Jalal Gasimov 分享了我們的可持續發展願景的睿見，著重申明我們的企業目標如何與可持續的業務實踐保持一致。PASHA Holding 策略總監Teymur Huseynov 其後在我們的展位主持有關碳市場發展的交流，與 Earth Capital 聯合創始人 Marcelo de Andrade、SOCAR Trading 營運總監 Taleh Musayev、DZ Bank 高級行政銀行全球主管 Frank Scheidig，以及 Incapture 資訊總監兼聯合創始人 Peter Knee Z 探討了新興市場增長與創新策略。

接下來的幾天，阿塞拜疆亦將舉行有關中小企可持續發展格局的專題小組研討，致力於透過投資及碳抵銷項目等方式減少排放。歡迎親臨我們在綠色區的展位 - 期待您的光臨！

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