PASHA Holding正在参加COP29的有影响力COP29，从私营部门的角度为全球气候变化对话做出贡献

阿塞拜疆巴库2024年11月17日 /美通社/ -- 11月12日，企业可持续发展小组探讨了企业如何将环境、社会和治理（ ESG ）原则纳入其核心业务。 Kapital Bank首席执行官 Farid Huseynov 与西门子能源负责欧洲和亚洲的高级副总裁Frederick Doye、Masdar首席执行官 Mohamed Jameel Al Ramahi 和PwC全球可持续发展负责人Will Jackson-Moore一起参加了由联合国全球契约全球经理 Samir Mammadov 主持的讨论。 对话的重点是平衡盈利能力与长期可持续性，审查监管框架，以及创新在快速变化的全球经济中推动竞争力和韧性方面的作用。

11月13日， PASHA Holding的首席执行官 Jalal Gasimov 分享了我们对可持续发展愿景的见解，强调了我们如何将企业目标与可持续商业实践保持一致。 后来， PASHA Holding首席战略官 Teymur Huseynov 在我们的展位上主持了一场关于碳市场发展的会议，与Earth Capital联合创始人、Pro-Natura International创始人Marcelo de Andrade、SOCAR Trading首席运营官Taleh Musayev、DZ Bank高级执行银行全球主管Frank Scheidig以及Incapture首席信息官兼联合创始人Peter Knez讨论了在这个新兴市场促进增长和创新的策略。

在即将到来的几天里，加入我们，就阿塞拜疆的可持续中小企业格局、气候融资、通过投资减少排放和抵消项目等问题进行小组讨论。 来参观我们在绿区的展位-我们期待与您相见！

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