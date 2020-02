PASSAM-SE VÁRIOS SÉCULOS ENTRE A SEMENTE DE UM CARVALHO E UMA GOTA DE LOUIS XIII

EM UM CENÁRIO ONDE A PROCURA PELA GRATIFICAÇÃO INSTANTÂNEA ESTÁ EM SEU AUGE, O MESTRE DE ADEGA DO LOUIS XIII, BAPTISTE LOISEAU , PENSA UM SÉCULO À FRENTE.

DECIDIU RECRIAR, PELA PRIMEIRA VEZ, NOSSOS TIERÇONS ENVELHECIDOS EM CARVALHO RARO PARA PROTEGER A HERANÇA DE NOSSOS ANTEPASSADOS E GARANTIR O FUTURO DAS PRÓXIMAS GERAÇÕES.

NO LOUIS XIII, O TEMPO É NOSSA MATÉRIA-PRIMA.

«Desde a semente do magnífico carvalho para nossos tierçons envelhecidos à criação da mistura final de LOUIS XIII, passam séculos - décadas de perícia dedicada e maturação lenta e constante» Baptiste Loiseau, Mestre de Adega da LOUIS XIII

Inspirado pelo ciclo de movimento perpétuo do Tempo, o Mestre de Adega do LOUIS XIII, Baptiste Loiseau, está constantemente preservando o passado e preparando o futuro usando elementos preciosos do presente. As eaux-de-vie para o Conhaque LOUIS XIII são amadurecidas em barris de carvalho francês. As mais excepcionais são envelhecidas nos barris mais raros do LOUIS XIII: nossos tierçons. Atualmente, Baptiste Loiseau está reservando as melhores e mais ricas eaux-de-vie da Grande Champagne nestes preciosos tierçons, como um legado para seus sucessores no próximo século - e está pensando um século à frente, criando novas para a próxima geração.

SOBRE O CONHAQUE LOUIS XIII:

Pense um século à frente. Cada garrafa é uma conquista na vida de gerações de mestres de adegas.

Desde suas origens, em 1874, cada geração de mestre de adega seleciona, em nossa adegas, as eaux-de-vie mais antigas e mais preciosas para o LOUIS XIII. Atualmente, o Mestre de Adega Baptiste Loiseau está reservando nossas melhores eaux-de-vie como legado para seus sucessores no próximo século. LOUIS XIII é uma requintada mistura de até 1.200 eaux-de-vie provenientes da Grande Champagne, o primeiro cru da região do Cognac. As lendárias garrafas são criadas há gerações por alguns dos mais hábeis mestres-artesãos na técnica de vidro soprado. LOUIS XIII inclui aromas excepcionais que evocam mirra, mel, rosas secas, ameixa, madressilva, cigarreira, couro, figos e maracujá.

