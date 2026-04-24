PassiveLogic ernennt Joel Harvill zum Chief Financial Officer

Erfahrener Experte aus dem Finanz- und Kapitalmarktbereich tritt dem Unternehmen bei, um die Zukunft der physischen KI und autonomer Gebäude voranzutreiben

SALT LAKE CITY, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, das führende Unternehmen im Bereich der physischen KI für autonome Gebäude, gab heute die Ernennung von Joel Harvill zum Chief Financial Officer bekannt.

Joel Harvill joins PassiveLogic as CFO

Harvill verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen privatwirtschaftliche Kredite, Unternehmensfinanzierung, Treasury und Kapitalmärkte und hat im Laufe seiner Karriere Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Sein Hintergrund umfasst einige der innovativsten und komplexesten Organisationen der Welt, darunter Rivian, Waymo, AIG Investments, BNP Paribas / Bank of the West, ein Kreditfonds im Besitz der CIT Group und GE Capital. Zuletzt war er als Vice President of Finance bei Botrista tätig, nachdem er zuvor Führungspositionen im Finanzbereich bei Rivian und Waymo innehatte.

Bei PassiveLogic wird Harvill die Finanzstrategie und -prozesse leiten, während das Unternehmen seine Marktpräsenz ausbaut und die Einführung seiner Autonomieplattform im Gebäudesektor skaliert. Sein Fachwissen umfasst die Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital, den Zugang zu den Kapitalmärkten, Finanzplanung und -modellierung, Treasury-Dienstleistungen, Vertragsverhandlungen, Syndizierungen und die Strukturierung belastbarer Kapitalstrategien zur Unterstützung des langfristigen Wachstums.

„Joel ist eine starke Ergänzung für das Führungsteam von PassiveLogic", sagt Troy Harvey, CEO und Mitbegründer von PassiveLogic. „Er bringt eine außergewöhnliche Kombination aus finanzieller Strenge, Kapitalmarkterfahrung und strategischer Führung von Unternehmen mit, die wichtige Branchen umgestalten. Da PassiveLogic weiterhin die Kategorie der physischen KI definiert, wird Joel Harvills Erfahrung beim Aufbau dauerhafter finanzieller Grundlagen für transformative Unternehmen entscheidend für unsere nächste Wachstumsphase sein."

Harvill hat seine Karriere an der Schnittstelle zwischen Finanzen und industrieller Transformation aufgebaut und unterstützt Unternehmen, die fortschrittliche Technologie mit realer Infrastruktur kombinieren. In einem Interview betonte er, dass nachhaltiges Wachstum sowohl von einer soliden Kapitalstruktur als auch von einer starken Führungsleistung abhängt – eine Sichtweise, die durch jahrelange Erfahrung mit Investitionen, Strukturierungen und der Unternehmensführung sowohl in Wachstumsphasen als auch in Zeiten von Marktverwerfungen geprägt ist.

„Ich freue mich, zu einem so wichtigen Zeitpunkt zu PassiveLogic zu stoßen", sagte Joel Harvill, CFO von PassiveLogic. „Während ein Großteil der Welt noch darüber debattiert, was KI bewirken kann, wendet PassiveLogic sie bereits in der physischen Welt an – zur Verbesserung der Funktionsweise von Gebäuden, zur Senkung des Energieverbrauchs, zur Steigerung des Komforts, zur Verlängerung der Lebensdauer von Anlagen und zur Senkung von Emissionen. Dies ist ein Unternehmen mit außergewöhnlicher Technologie, bedeutenden globalen Auswirkungen und der Möglichkeit, den Standard für intelligente Gebäude zu setzen. Ich bin stolz darauf, Teil des Teams zu sein, das diese Zukunft gestaltet."

Gebäude sind für einen erheblichen Teil des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. PassiveLogic leistet Pionierarbeit bei einem neuen Ansatz zur Gebäudeautonomie, der die intelligente Steuerung physikalischer Systeme in Echtzeit ermöglicht. Durch die Kombination von Weltmodellen, physikbasiertem Denken und autonomer Steuerung hilft PassiveLogic, Gebäude effizienter, nachhaltiger und intelligenter zu betreiben – ohne dass eine völlig neue Infrastruktur erforderlich ist. Harvill betonte die Fähigkeit des Unternehmens, bestehende Anlagen zu verbessern und gleichzeitig den Energiebedarf und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Mit der Aufnahme von Harvill in das Führungsteam will PassiveLogic seine Führungsposition weiter ausbauen, seine Technologie skalieren, seine Finanzstrategie stärken und seine Mission beschleunigen, den Gebäudesektor durch Autonomie zu verändern.

Informationen zu PassiveLogic

PassiveLogic stellt generative KI-Software für die gebaute Umwelt her, die generative Autonomie für Dinge und universelle Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Teams ermöglicht, indem sie die Art und Weise, wie wir Gebäude und Industriesysteme entwerfen, bauen, betreiben, warten und verwalten, als infrastrukturelle Roboter neu konzipiert. PassiveLogic nutzt physikalisch informierte KI und digitale Quantenzwillinge und verfügt über den weltweit schnellsten KI-Compiler, um Kontrollsysteme der nächsten Generation zu entwickeln. Nutzer können in wenigen Minuten eine generative autonome Infrastruktur aufbauen und mit Hilfe einer intuitiven Reihe von „Choose your own adventure"-Tools problemlos mit KI-Agenten zusammenarbeiten.

Das Unternehmen ergreift die Chance einer neuen Generation, die Gebäudeautomation neu zu erfinden. Es ersetzt veraltete Steuerungssysteme durch die erste moderne Plattform der Branche, die von autonomen, physischen KI-Agenten im Gebäude angetrieben wird, und geht gleichzeitig das Klimaproblem frontal an.

Weitere Informationen finden Sie auf www.passivelogic.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2962904/PassiveLogic_CFO_Joel_Harvill.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1723304/5931135/PassiveLogic_Logo.jpg