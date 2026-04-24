PassiveLogic nomme Joel Harvill au poste de directeur financier

Vétéran de la finance et des marchés de capitaux, il rejoint l'entreprise pour participer au développement de l'avenir de l'IA physique et des bâtiments autonomes.

SALT LAKE CITY, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, le leader de l'IA physique pour les bâtiments autonomes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Joel Harvill au poste de directeur financier.

Joel Harvill joins PassiveLogic as CFO

M. Harvill possède presque vingt ans d'expérience dans les domaines du crédit privé, du financement d'entreprise, de la trésorerie et des marchés de capitaux, ayant conclu des transactions pour plus de 15 milliards de dollars au cours de sa carrière. Son parcours couvre certaines des organisations les plus innovantes et les plus complexes au monde, en particulier Rivian, Waymo, AIG Investments, BNP Paribas / Bank of the West, un fonds de crédit détenu par CIT Group et GE Capital. Plus récemment, il a été vice-président des finances de Botrista, après avoir occupé des postes de direction financière chez Rivian et Waymo.

Chez PassiveLogic, M. Harvill prendra en charge la stratégie et les opérations financières de l'entreprise alors qu'elle étend sa présence sur le marché et accélère l'adoption de sa plateforme d'autonomie pour l'environnement bâti. Son expertise couvre la collecte de fonds par emprunt et par actions, l'accès aux marchés des capitaux, la planification et la modélisation financières, les services de trésorerie, la négociation de contrats, les syndications et la structuration de stratégies de capital résilientes pour soutenir la croissance à long terme.

« Joel renforce l'équipe dirigeante de PassiveLogic », a déclaré Troy Harvey, PDG et cofondateur de PassiveLogic. « Il offre une combinaison exceptionnelle de rigueur financière, d'expérience des marchés financiers et de leadership stratégique au sein d'entreprises qui transforment des secteurs majeurs. Alors que PassiveLogic continue de définir la catégorie de l'IA physique, l'expérience de Joel dans l'établissement de fondations financières durables pour des entreprises transformatrices sera essentielle pour notre prochaine phase de croissance. »

M. Harvill a construit sa carrière à l'intersection de la finance et de la transformation industrielle, en accompagnant des entreprises qui associent des technologies de pointe à des infrastructures réelles. Lors de l'entretien, il a souligné qu'une croissance durable dépendait à la fois d'une structure de capital durable et d'une gestion rigoureuse - un point de vue résultant d'années d'investissement, de structuration et d'exploitation, tant en période de croissance que de perturbation du marché.

« Je me réjouis de rejoindre PassiveLogic à un moment aussi important », a déclaré Joel Harvill, directeur financier de PassiveLogic. « Alors qu'une grande partie du monde continue de s'interroger sur le potentiel de l'IA, PassiveLogic l'applique déjà dans le monde physique - en améliorant le fonctionnement des bâtiments, en réduisant la consommation d'énergie, en apportant plus de confort, en prolongeant la durée de vie des actifs et en contribuant à réduire les émissions. Il s'agit d'une entreprise dotée d'une technologie extraordinaire, d'un impact mondial significatif et capable d'établir les références en matière de bâtiments intelligents. Je suis fier de faire partie de l'équipe qui construit cet avenir. »

Les bâtiments représentent une part importante de la consommation mondiale d'énergie, et PassiveLogic est à l'origine d'une nouvelle approche de l'autonomie des bâtiments qui permet un contrôle intelligent et en temps réel des systèmes physiques. En combinant des modèles mondiaux, un raisonnement basé sur la physique et un contrôle autonome, PassiveLogic aide les bâtiments à fonctionner de manière plus efficace, plus durable et plus intelligente, sans nécessiter d'infrastructure complètement nouvelle. J. Harvill a souligné la capacité de l'entreprise à améliorer les actifs existants tout en réduisant la demande d'énergie et l'impact sur l'environnement.

Avec l'arrivée de M. Harvill au sein de l'équipe de direction, PassiveLogic continue de renforcer le leadership nécessaire pour développer sa technologie, consolider sa stratégie financière et accélérer sa mission de transformation de l'environnement bâti grâce à l'autonomie.

À propos de PassiveLogic

PassiveLogic crée des logiciels d'IA générative pour l'environnement bâti, permettant l'autonomie générative des objets et la collaboration universelle en temps réel entre les équipes en réimaginant la façon dont nous concevons, construisons, exploitons, entretenons et gérons les bâtiments et les systèmes industriels en tant que robots d'infrastructure. Grâce à l'IA informée par la physique et aux jumeaux numériques quantiques, PassiveLogic s'appuie sur le compilateur d'IA le plus rapide au monde pour fournir des systèmes de contrôle de nouvelle génération. Les utilisateurs peuvent construire une infrastructure autonome générative en quelques minutes et collaborer facilement avec des agents d'IA grâce à une suite intuitive d'outils « choisissez votre propre aventure ».

L'entreprise saisit une opportunité générationnelle de réinventer l'automatisation des bâtiments - en remplaçant les systèmes de contrôle vieillissants par la première plateforme moderne de l'industrie alimentée par des agents d'IA physiques autonomes dans les bâtiments - tout en relevant le défi climatique.

Pour plus d'informations, consultez le site www.passivelogic.com.

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