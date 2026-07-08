PassiveLogic nomme Thomas Kiessling, ancien directeur technique de Siemens Smart Infrastructure, au poste de PDG en vue de développer les infrastructures autonomes pour le secteur du bâtiment

Cet expert du secteur rejoint l'entreprise afin d'accélérer l'adoption de l'IA physique en tant que prochaine plateforme technologique fondamentale pour le monde du bâtiment

SALT LAKE CITY, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, la société qui développe le système d'exploitation autonome destiné aux infrastructures commerciales et industrielles, a annoncé aujourd'hui la nomination de Thomas Kiessling au poste de PDG. Ancien directeur technique de Siemens Smart Infrastructure et entrepreneur à succès dans le domaine des technologies propres, M. Kiessling va diriger PassiveLogic au cours de sa prochaine phase de développement à l'échelle commerciale, de consolidation de sa position de leader sur son marché et de croissance internationale.

Headshot of Thomas Kiessling, CEO of PassiveLogic

Sa nomination intervient à un moment charnière pour les infrastructures mondiales. Les bâtiments commerciaux et industriels consomment près de 40 % de l'énergie mondiale, mais moins de 5 % d'entre eux sont gérés comme de véritables actifs intelligents. L'exploitation des bâtiments reste limitée par des architectures de contrôle dont l'âge se compte en décennies et dont la conception est coûteuse, qui sont difficiles à adapter à différentes échelles et qui ne sont économiquement viables que pour une petite partie du marché. En conséquence, la plupart des bâtiments fonctionnent bien en deçà de leur potentiel : ils consomment trop d'énergie, augmentent les coûts d'entretien, ne garantissent pas la qualité de vie et le confort des occupants et exercent une pression croissante sur des réseaux électriques vieillissants.

Alors que la dernière décennie a transformé les systèmes d'information grâce au cloud computing et à l'intelligence artificielle, la prochaine décennie va transformer les systèmes physiques. Les bâtiments, les infrastructures énergétiques et les actifs industriels sont en train de devenir des acteurs intelligents et autonomes de l'économie. PassiveLogic a été fondée autour d'une vision ambitieuse : un monde dans lequel chaque bâtiment fonctionne comme un actif autonome, efficace et interconnecté au réseau électrique, offrant un confort optimal à ses occupants.

Pour concrétiser cette vision, PassiveLogic a créé la première plateforme autonome du secteur dédiée à l'environnement bâti. S'appuyant sur Quantum, le modèle mondial et l'ontologie de l'entreprise fondés sur la physique, ainsi que sur Hive, la plateforme autonome de périphérie qui met en œuvre Quantum au sein du bâtiment, PassiveLogic génère automatiquement des jumeaux numériques de l'infrastructure d'un bâtiment et utilise une IA thermodynamique basée sur la physique pour optimiser en continu les performances du bâtiment. Plutôt que de s'appuyer sur des milliers d'heures d'ingénierie sur mesure, la plateforme permet aux bâtiments de s'optimiser et de fonctionner de manière autonome en permanence.

Il en résulte une évolution fondamentale de la rentabilité de la domotique : une réduction spectaculaire des coûts de déploiement, des économies d'énergie inégalées dans le secteur, une maintenance autonome, un confort optimal pour les occupants et une souplesse sans précédent du réseau électrique. Pour la première fois, la gestion intelligente des bâtiments devient économiquement viable sur l'ensemble du marché commercial et industriel, élargissant ainsi la portée des infrastructures intelligentes bien au-delà d'un petit pourcentage d'actifs haut de gamme.

« Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle catégorie technologique », a déclaré Thomas Kiessling, PDG de PassiveLogic. « Les bâtiments, les systèmes énergétiques et les infrastructures deviennent des acteurs autonomes de l'économie et PassiveLogic propose les bases technologiques nécessaires pour que cet avenir devienne réalité. Je suis ravi de contribuer à la concrétisation de cette vision à l'échelle mondiale. »

M. Kiessling possède trois décennies d'expérience à la tête d'entreprises technologiques internationales et dans la conduite d'initiatives de transformation industrielle. Au cours de son passage chez Siemens, il a participé à la définition de la stratégie de l'entreprise en matière d'IA industrielle et a dirigé d'importants programmes d'innovation, notamment le développement de Building X, la plateforme numérique de Siemens dédiée au bâtiment et basée sur le cloud. Auparavant, il avait cofondé AMPLY Power, contribuant ainsi à lancer le modèle de « recharge en tant que service » pour les flottes de véhicules électriques, avant que l'entreprise ne soit rachetée par BP.

À propos de PassiveLogic

PassiveLogic est le créateur de la première plateforme d'infrastructure autonome au monde. En combinant l'IA physique, le modèle mondial de PassiveLogic, le contrôle autonome et une pile technologique intégrée verticalement, PassiveLogic permet aux infrastructures de fonctionner comme des systèmes intelligents et autogérés qui optimisent en permanence les performances, la consommation d'énergie, la résilience et l'expérience utilisateur. La mission de l'entreprise est de démocratiser l'ingénierie et d'accélérer la transition vers un environnement bâti plus intelligent, plus durable et plus autonome. La société bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan, notamment NVentures, Prologis Ventures, Addition, Johnson Controls, noa, Brookfield Growth, G2 Venture Partners et Keyframe Capital.

Pour plus d'informations, consultez le site www.passivelogic.com.