Patagonia choisit Naia™ Renew ES pour sa gamme de t-shirts de travail à faible impact.

La fibre à durabilité accrue d'Eastman sera utilisée dans une série limitée de chemises pour le détaillant de vêtements de plein air

KINGSPORT, Tenn., 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Eastman, fabricant des fibres et fils durables Naia™ Renew, annonce avoir collaboré avec Patagonia® pour proposer une série limitée de T-shirts fabriqués à base de Naia™ Renew ES - la dernière offre de fibres d'Eastman à teneur accrue en matières recyclées - pour la gamme Workwear du détaillant de vêtements de plein air.

Photo by Tim Davis - Courtesy of Patagonia.

Réputé pour sa durabilité accrue, Naia™ Renew ES est fabriqué avec 60 % de contenu recyclé. Contrairement aux autres fils et fibres à base de cellulose, cette option nécessite moins de matériaux vierges pour fabriquer un produit respectueux de l'environnement. Naia™ Renew ES est fabriqué à partir d'une combinaison de déchets moléculairement recyclés (40 %), de cellulose recyclée (20 %) et de pâte de bois renouvelable (40 %).

La cellulose recyclée à 20 % provient de déchets, de déchets textiles et de déchets de cellulose non forestière. Cette innovation est rendue possible grâce aux efforts continus d'Eastman qui collabore avec des partenaires soucieux de l'environnement tout au long de la chaîne de valeur. Par exemple, l'équipe Naia™ s'est associée à GP Cellulose , un fournisseur de pâte à papier qui met l'accent sur la durabilité, pour intégrer des fibres forestières renouvelables et des solutions de fibres non forestières dans ses matières premières.

Les 40 % restants de contenu recyclé* proviennent de la technologie de recyclage moléculaire de pointe d'Eastman, qui décompose les déchets difficiles à recycler, comme les emballages en plastique et les vieilles moquettes, en blocs de construction fondamentaux pour produire l'acide acétique utilisé pour fabriquer des fils et des fibres d'acétate de cellulose. Non seulement ce processus produit moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais il permet également de détourner les déchets des décharges, des incinérateurs et d'autres destinations indésirables en fin de vie, en trouvant une nouvelle valeur aux déchets pré et post-consommation qui ne peuvent être recyclés par les moyens traditionnels.

« Patagonia a toujours été une entreprise qui choisit ses fibres avec soin et de manière responsable », a déclaré Ruth Farrell, directrice générale des textiles chez Eastman. « La collaboration que nous avons entretenue avec Patagonia a été déterminante pour le développement de matériaux qui séduisent ses clients - des personnes soucieuses de l'environnement qui travaillent et s'amusent beaucoup. Les clients de Patagonia veulent des vêtements qui reflètent leur identité et leurs valeurs, sans pour autant sacrifier le confort et la qualité. »

La gamme Workwear de Patagonia est une gamme de vêtements du commerce équitable conçus pour les personnes qui travaillent dur chaque jour pour faire de la planète un meilleur endroit pour vivre, travailler et produire. Elle se compose de fibres durables et à faible impact, dont l'empreinte carbone est réduite. Pour en savoir plus, consultez le site www.patagonia.com/workwear .

Les fibres et fils Naia™ sont obtenus de manière responsable à partir de forêts de pins et d'eucalyptus à gestion durable. Eastman a aligné l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement forestière sur les normes d'approvisionnement du Forest Stewardship Council® (FSC®), notamment les procédures de contrôle du bois. Eastman détient les certifications FSC® (C140711) et PEFC™ Chain of Custody, et tous ses fournisseurs détiennent également des certifications forestières reconnues au niveau international. En outre, Eastman s'est associé à Canopy pour démontrer son engagement continu envers la gestion forestière durable.

« Aujourd'hui plus que jamais, les gens veulent savoir comment et où nos vêtements sont fabriqués, en accordant une attention particulière au matériau dont ils sont faits », a déclaré Farrell. « Naia™ Renew ES est notre réponse à la surconsommation de matières premières, au problème de plus en plus important des déchets plastiques et à l'augmentation des gaz à effet de serre causés par la déforestation. C'est une fibre tournée vers l'avenir, fabriquée en pensant aux prochaines générations - une fibre qui ne sacrifie ni la qualité du vêtement ni la santé de notre planète. »

Pour plus d'informations sur la fibre Naia™ respectueuse de l'environnement et sur les objectifs d'Eastman en matière de durabilité, visitez le site https://naia.eastman.com/sustainability .

*Méthode du bilan massique

