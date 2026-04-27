PATEO et NVIDIA s'associent pour lancer une solution pionnière de boîtier d'IA intégré logiciel-matériel

SHANGHAI, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 23 avril, PATEO a conclu une série de collaborations approfondies avec NVIDIA et un équipementier de premier plan dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle. L'entreprise accélère ainsi le passage des « grands modèles embarqués » de la vérification technique à la production en série à grande échelle pour faire considérablement progresser la mise en œuvre de grands modèles d'IA embarqués et l'application de plateformes avancées de puissance de calcul.

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Alors que l'intelligence automobile entre dans la zone profonde de la « définition par l'IA », le déploiement de la conduite autonome de niveaux 3 et 4 entraîne une croissance exponentielle de la demande en puissance de calcul. Bien que la « synergie entre nuage et périphérie » fasse désormais consensus, l'IA périphérique reste limitée par des facteurs tels que la puissance de calcul des puces conçues nativement pour les véhicules et la performance des modèles, ce qui complique la prise en charge de l'itération continue de fonctions complexes et l'adaptation à de nouveaux scénarios.

S'appuyant sur ses vastes connaissances de cette tendance, PATEO créera des solutions de grands modèles embarqués, alimentés par la plateforme de calcul accéléré NVIDIA DRIVE AGX Thor, et mettra en œuvre son boîtier d'IA sur cette plateforme afin de fournir la puissance de calcul à haute performance nécessaire au déploiement dans les véhicules des grands modèles d'IA de la prochaine génération. Cela permettra en parallèle de jeter des bases solides pour l'implantation mondiale des solutions de conduite intelligente de l'entreprise.

Bénéficiant de la polyvalence exceptionnelle de la collaboration avec NVIDIA sur la plateforme de calcul accéléré NVIDIA DRIVE AGX Thor, les solutions de boîtier d'IA mises au point sur cette plateforme pourront être rapidement déployées dans les projets de véhicules intelligents des principaux constructeurs automobiles.

PATEO a entre-temps reçu un avis de nomination pour un modèle intelligent de nouvelle génération de la part d'un équipementier de premier plan dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle. Ce projet représente la première solution intégrée « logiciel et matériel » au monde sous la forme d'un boîtier d'IA, conçue et fournie par PATEO. Il s'agit également d'un cas d'application commerciale de l'IA qui associe en profondeur dans le véhicule le grand modèle général d'IA de ByteDance et le grand modèle périphérique de PATEO, fondé sur des années d'expérience des instruments virtuels interchangeables par les utilisateurs.

Cette nomination confirme que l'entreprise a réalisé des progrès substantiels dans la mise en œuvre de grands modèles d'IA pour l'automobile et dans l'application de plateformes avancées de puissance de calcul. À l'heure actuelle, PATEO et ses partenaires de projet ont déjà commencé à déployer des scénarios de pointe dans les véhicules, tels que l'« IA physique », les « agents d'IA » ou les « agents émotionnels d'IA », et étudient des modèles commerciaux innovants comme le chargement de la puissance de calcul ou la facturation des jetons installés dans le véhicule pour tâcher de s'imposer comme les leaders mondiaux de l'« économie des jetons embarqués ».

Des géants des puces aux grands constructeurs automobiles mondiaux, des percées technologiques à la synergie des écosystèmes, le chef de file local PATEO entre dans la concurrence mondiale en utilisant l'IA comme un moteur pour consolider sa position centrale dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules intelligents et les domaines d'application de l'IA, sur la base de ses capacités de transformation technologique profonde, de son expérience de la production en grandes séries et de son système de gestion de la qualité de niveau automobile. Poussée par les exigences de montée en gamme et de mondialisation, l'entreprise accélère son évolution pour devenir un acteur clé à l'ère des « véhicules définis par l'IA ».

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