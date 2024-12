Path Seekers (Chercheurs de voies) : embarquer pour un voyage à la découverte des civilisations

Au printemps de 2024, l'équipe de Path Seekers s'est lancée dans un voyage d'exploration, de découverte et d'échange. Les « chercheurs » français et américains, accompagnés d'un historien et d'un expert culturel chinois, sont partis à la recherche des racines des traditions chinoises, des preuves des échanges entre les civilisations et des fondements culturels de la modernisation de la Chine.

À la frontière sud-ouest de la Chine, les pionniers ont jadis parcouru des terrains accidentés le long de l'énigmatique Route du cheval de thé, ce qui a favorisé une intégration culturelle dynamique. Pour David Couvidat, de France, l'itinéraire a révélé une tapisserie de collaboration entre divers groupes ethniques, façonnée par des aspirations communes et l'adaptation à la nature.

Dans le Sichuan, l'ingéniosité ancestrale a permis de relier des régions isolées au monde extérieur, en transformant le temps et l'espace par la résilience et l'innovation. Nathanael Dwight Pelton, venu d'Amérique, s'est émerveillé de la convergence des réseaux de transport de différentes époques et de leur rôle dans la formation de la riche civilisation de Bashu.

À une autre époque, des commerçants chinois ont transporté du kaolin de ces régions jusqu'à Jingdezhen, en stimulant l'essor de la « Capitale millénaire de la porcelaine » et en révolutionnant la fabrication de la porcelaine à l'échelle mondiale. Camille Grandaty, artiste française de la porcelaine, s'est penchée sur le savoir-faire durable et l'esprit d'innovation qui continuent d'alimenter l'héritage de Jingdezhen.

Le Grand Canal, monumental ouvrage reliant le nord et le sud de la Chine, reste une voie vitale pour le commerce et la culture. Matthieu Ventelon, également originaire de France, a trouvé son inspiration dans le dialogue entre le Canal du Midi de sa ville natale et le Grand Canal de Chine, sentant l'histoire vivante et l'énergie vibrante que le canal apporte à la Chine moderne.

Quelle est l'origine de la civilisation ? Comment les différentes civilisations doivent-elles coexister ? Où va l'humanité ? En cheminant ensemble, les participants de nationalités et de langues différentes ont appris à se comprendre, à se respecter et à se faire confiance les uns aux autres. Par le dialogue et l'échange, ils ont favorisé l'apprentissage mutuel entre les civilisations, en incarnant l'esprit de collaboration et en enrichissant la compréhension mondiale par la sagesse et les solutions chinoises.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=S3Kxvwh2Yts

Video - https://www.youtube.com/watch?v=g8XV1xiywwY

Video - https://www.youtube.com/watch?v=K7NWGa6lcMk

Video - https://www.youtube.com/watch?v=12KO6AhhxkY

Video - https://www.youtube.com/watch?v=FAuPz__zM_s