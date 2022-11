LONDRES, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'an dernier, PathMotion a annoncé avec enthousiasme son acquisition par le fournisseur mondial de solutions RH SaaS PageUp. Alors qu'elle continue d'intégrer ses activités dans l'équipe PageUp, PathMotion sera rebaptisée Clinch Employee Connections.

La marque Clinch, produit de marketing de recrutement phare de PageUp, réunira la plateforme de contenu authentique généré par les employés de PathMotion et la technologie exclusive d'automatisation du marketing de recrutement et des sites de carrières sans code de Clinch. Ensemble, PathMotion et Clinch se renforceront mutuellement dans le cadre de la nouvelle Clinch Recruitment Marketing Suite (suite de marketing de recrutement de Clinch).

Cette stratégie axée sur la synergie a poussé PageUp à faire l'acquisition de PathMotion, car la complémentarité des deux produits permet de fournir des solutions d'embauche innovantes et simplifiées destinées au marché du recrutement complexe d'aujourd'hui. Même si PathMotion complète la Clinch Recruitment Marketing Suite, la solution pourra toujours être utilisée seule.

PathMotion devient Clinch Employee Connections pour offrir des solutions de marketing de recrutement puissantes

Le marketing de recrutement connaissant une popularité croissante dans le secteur des technologies des RH, il s'agit du moment idéal pour PathMotion de se lancer à nouveau sous la marque Clinch et de sensibilise le marché aux avantages de cette technologie innovante. Ce faisant, PathMotion vise à poursuivre sa forte trajectoire de succès et à offrir des solutions d'embauche encore plus approfondies.

Le logiciel de marketing de recrutement sera un facteur de différenciation clé pour les entreprises qui cherchent à embaucher les meilleurs talents dans un marché fluctuant. Son expérience authentique, personnalisée et hautement tactile en fait un outil essentiel dans l'attraction et la mobilisation des meilleurs talents.

Dans le cadre de la nouvelle Clinch Recruitment Marketing Suite, PathMotion offrira aux clients un levier stratégique et technologique pour améliorer leur succès en matière de recrutement.

David Rivel, co-fondateur de PathMotion et maintenant responsable de Clinch Europe, déclare : « C'est l'occasion idéale pour PathMotion d'étendre sa présence sur le marché sous la nouvelle marque Clinch. En combinant notre plateforme de discussion entre candidats et employés avec la technologie d'automatisation du marketing de recrutement et des sites de carrières sans code de Clinch, nous sommes à même d'offrir des solutions puissantes aux défis d'embauche d'aujourd'hui. »

Contact Clinch :

Marion Robinson

[email protected]

SOURCE PageUp