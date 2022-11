PathMotion firmiert neu als Clinch Employee Connections

LONDON, 30. November 2022 /PRNewswire/ -- Im vergangenen Jahr gab PathMotion bekannt, dass das Unternehmen vom globalen HR-SaaS-Anbieter PageUp übernommen wurde. Im Zuge der weiteren Integration des Unternehmens in das PageUp-Team wird PathMotion in Clinch Employee Connections umbenannt.

Die Marke Clinch ist PageUps Flaggschiff-Produkt für Personalmarketing und wird die authentische, von Mitarbeitern generierte Content-Plattform von PathMotion mit Clinchs signifikanter automatisierter Personalmarketing- und No-Code-Karriereseiten-Technologie zusammenführen. Zusammen werden sich PathMotion und Clinch als Teil der neuen Clinch Recruitment Marketing Suite gegenseitig verstärken.

Diese Strategie des „Better Together" (Besser miteinander) war die treibende Kraft hinter der Übernahme von PathMotion durch PageUp, da die beiden Produkte einander ergänzen, um innovative, optimierte Lösungen für den anspruchsvollen Personalbeschaffungsmarkt von heute zu bieten. Während PathMotion die Clinch Recruitment Marketing Suite ergänzt, ist es auch eine plattformunabhängige Lösung, die weiterhin eigenständig genutzt werden kann.

PathMotion wird in Clinch Employee Connections umbenannt und bietet leistungsstarke Lösungen für das Personalmarketing

Recruitment Marketing gewinnt in der HR-Tech-Branche zunehmend an Bedeutung. Dies ist der perfekte Zeitpunkt für PathMotion, als Clinch einen Neustart zu wagen und den Markt über die Vorteile dieser innovativen Technologie aufzuklären. Damit will PathMotion seinen Erfolgskurs fortsetzen und noch tiefergehende Lösungen für die Personalbeschaffung anbieten.

Die Software für das Personalmarketing wird ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen sein, die in einem fluktuierenden Markt Top-Talente einstellen wollen. PathMotion spielt eine zentrale Rolle bei der Gewinnung und Bindung von Top-Talenten durch ein authentisches, personalisiertes und personenbezogenes Erlebnis.

Als Teil der neuen Clinch Recruitment Marketing Suite wird PathMotion den Kunden einen strategischen und technologischen Hebel zur Verbesserung ihres Recruiting-Erfolgs bieten.

David Rivel, Mitbegründer von PathMotion und jetzt Leiter von Clinch Europe, sagt: „Dies ist die perfekte Gelegenheit für PathMotion, seine Reichweite auf dem Markt unter dem neuen Markennamen Clinch zu erweitern. Durch die Kombination unserer Plattform für Gespräche zwischen Bewerbern und Arbeitnehmern mit Clinchs erstklassigem automatisiertem Personalmarketing und der No-Code-Karriereseiten-Technologie können wir leistungsstarke Lösungen für die heutigen Herausforderungen bei der Personalbeschaffung anbieten."

Clinch-Kontakt:

Marion Robinson

[email protected]

SOURCE PageUp