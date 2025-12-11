Pathways LA da la bienvenida a más de 900 asistentes a la celebración anual de juguetes y libros de Winter Wonderland

LOS ÁNGELES, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ - Pathways LA organizó con orgullo su Winter Wonderland Toy & Book Celebration anual el sábado 6 de diciembre, transformando el Westin Bonaventure en un lugar de reunión festivo para las familias de Los Ángeles. El evento reunió a socios de la comunidad, donantes generosos y partidarios de Pathways LA para un día dedicado a elevar a las familias durante la temporada de vacaciones.

La celebración de este año dio la bienvenida a 240 familias, con un total de 930 asistentes , incluidos 394 adultos y 536 niños. Pathways LA también tuvo el honor de dar la bienvenida a representantes de seis organizaciones comunitarias cuya participación fortaleció la experiencia de los asistentes y destacó el compromiso colectivo con el bienestar familiar. Entre las organizaciones participantes se encontraban las siguientes:

Centro de Recursos Comunitarios de L.A. Care Metro L.A.

Biblioteca Pública de Los Ángeles

Clinica M Oscar A. Romero

Bright Life Kids

Servicios para la familia de St. Anne

Centro Karsh

"Winter Wonderland es uno de los momentos más significativos del año para nuestra organización", dijo Tamika Farr, directora ejecutiva de Pathways LA. "Refleja nuestro compromiso de apoyar a las familias y asegurarnos de que todos los niños experimenten alegría, conexión y cuidado durante las vacaciones".

El corazón de Winter Wonderland es dar, y este año, Pathways LA proporcionó a cientos de niños juguetes y libros nuevos, junto con artículos esenciales para el hogar que apoyan la estabilidad familiar. Las familias recibieron pañales, toallitas, productos de higiene y ropa muy necesaria.

Pathways LA extiende su más profunda gratitud a los donantes cuya generosidad hizo posible este apoyo:

Baby2Baby

FAT BRANDS

Influencer en redes sociales Francisco Carrillo (@kennalovescisco)

Sus contribuciones garantizaron que los niños recibieran regalos de alta calidad y que las familias se quedaran con recursos que los llevaran más allá de la temporada de vacaciones.

Las familias disfrutaron de una variedad de actividades navideñas, que incluyen:

Fotos y encuentros con Papá Noel

Pintura facial con diseños lúdicos de temporada

Estaciones de artesanía para crear recuerdos festivos

Chocolate caliente y galletas que aportan calidez y dulzor al día

Durante décadas, Pathways LA ha proporcionado programas de educación de la primera infancia, servicios familiares y recursos esenciales a familias trabajadoras de bajos ingresos. La celebración de juguetes y libros de Winter Wonderland continúa esa tradición, brindando esperanza, apoyo y alegría a la comunidad cada temporada navideña.

Acerca de Pathways LA:

Acerca de Pathways LA: Pathways LA está comprometida con el desarrollo saludable y la preparación escolar de los niños pequeños de las comunidades desfavorecidas. Basados en los datos y la innovación, nuestros expertos respaldan la atención continua que incluye a los padres, los proveedores de cuidado infantil, los colaboradores comunitarios y los responsables de las políticas. Obtenga más información en: https://pathwaysla.org.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2187118/Pathways_LA_Logo_HORIZONTAL_RGB_preferred_Logo.jpg

FUENTE Pathways LA