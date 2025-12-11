Pathways LA da la bienvenida a más de 900 asistentes a la celebración anual de juguetes y libros de Winter Wonderland
News provided byPathways LA
Dec 11, 2025, 14:52 ET
LOS ÁNGELES, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ - Pathways LA organizó con orgullo su Winter Wonderland Toy & Book Celebration anual el sábado 6 de diciembre, transformando el Westin Bonaventure en un lugar de reunión festivo para las familias de Los Ángeles. El evento reunió a socios de la comunidad, donantes generosos y partidarios de Pathways LA para un día dedicado a elevar a las familias durante la temporada de vacaciones.
La celebración de este año dio la bienvenida a 240 familias, con un total de 930 asistentes , incluidos 394 adultos y 536 niños. Pathways LA también tuvo el honor de dar la bienvenida a representantes de seis organizaciones comunitarias cuya participación fortaleció la experiencia de los asistentes y destacó el compromiso colectivo con el bienestar familiar. Entre las organizaciones participantes se encontraban las siguientes:
- Centro de Recursos Comunitarios de L.A. Care Metro L.A.
- Biblioteca Pública de Los Ángeles
- Clinica M Oscar A. Romero
- Bright Life Kids
- Servicios para la familia de St. Anne
- Centro Karsh
"Winter Wonderland es uno de los momentos más significativos del año para nuestra organización", dijo Tamika Farr, directora ejecutiva de Pathways LA. "Refleja nuestro compromiso de apoyar a las familias y asegurarnos de que todos los niños experimenten alegría, conexión y cuidado durante las vacaciones".
El corazón de Winter Wonderland es dar, y este año, Pathways LA proporcionó a cientos de niños juguetes y libros nuevos, junto con artículos esenciales para el hogar que apoyan la estabilidad familiar. Las familias recibieron pañales, toallitas, productos de higiene y ropa muy necesaria.
Pathways LA extiende su más profunda gratitud a los donantes cuya generosidad hizo posible este apoyo:
- Baby2Baby
- FAT BRANDS
- Influencer en redes sociales Francisco Carrillo (@kennalovescisco)
Sus contribuciones garantizaron que los niños recibieran regalos de alta calidad y que las familias se quedaran con recursos que los llevaran más allá de la temporada de vacaciones.
Las familias disfrutaron de una variedad de actividades navideñas, que incluyen:
- Fotos y encuentros con Papá Noel
- Pintura facial con diseños lúdicos de temporada
- Estaciones de artesanía para crear recuerdos festivos
- Chocolate caliente y galletas que aportan calidez y dulzor al día
Durante décadas, Pathways LA ha proporcionado programas de educación de la primera infancia, servicios familiares y recursos esenciales a familias trabajadoras de bajos ingresos. La celebración de juguetes y libros de Winter Wonderland continúa esa tradición, brindando esperanza, apoyo y alegría a la comunidad cada temporada navideña.
Acerca de Pathways LA:
Acerca de Pathways LA: Pathways LA está comprometida con el desarrollo saludable y la preparación escolar de los niños pequeños de las comunidades desfavorecidas. Basados en los datos y la innovación, nuestros expertos respaldan la atención continua que incluye a los padres, los proveedores de cuidado infantil, los colaboradores comunitarios y los responsables de las políticas. Obtenga más información en: https://pathwaysla.org.
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2187118/Pathways_LA_Logo_HORIZONTAL_RGB_preferred_Logo.jpg
FUENTE Pathways LA
Share this article