Pathways LA será el anfitrión de "Seeds of Hope 2026: Havana Nights" el 16 de mayo en The Millwick

LOS ÁNGELES, 3 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pathways LA organizará su evento anual de recaudación de fondos exclusivo, Seeds of Hope 2025: Havana Nights, el sábado 16 de mayo, de 5:00 a 9:00 p.m. en The Millwick en el centro de Los Ángeles. Emceed por Wendy Burch de KTLA 5, la noche reunirá a líderes cívicos, socios corporativos, defensores de la primera infancia y partidarios de la comunidad para recaudar fondos críticos para las familias en todo el condado de Los Ángeles.

Ahora, en su larga tradición como el principal evento de recaudación de fondos de la organización, Seeds of Hope apoya la misión de Pathways LA de fortalecer a las familias y promover el acceso a la atención y educación temprana de alta calidad. Los fondos recaudados apoyarán directamente los servicios de recursos y referencias, la capacitación de proveedores y los programas de apoyo familiar que ayudan a los niños a ingresar a la escuela listos para tener éxito.

Los huéspedes disfrutarán de música en vivo, degustaciones de ron, degustación de cigarros y una experiencia de bar seleccionada, junto con una dinámica subasta silenciosa con artículos y experiencias exclusivas, que incluye una oportunidad VIP para ver a la campeona LA Rams, joyas de Kendra Scott, degustaciones de vinos seleccionadas, entradas para Los Angeles Dodgers y mucho más.

Durante el programa, Pathways LA entregará sus Premios Bea Gold anuales a líderes comunitarios cuyo trabajo refleje un profundo compromiso con los niños y las familias. Entre los homenajeados, se incluyen:

PBS SoCal , ganador del premio Bea Gold Corporate Compassion Award

, ganador del premio Bea Gold Corporate Compassion Award La Fundación Nancy Painter , galardonada con el Premio Bea Gold Compassion

, galardonada con el Premio Bea Gold Compassion Mirabelle Guevarra, ganadora del Bea Gold Provider Award

"Estos homenajeados representan lo que es posible cuando los socios de la comunidad se unen para apoyar a los niños en sus etapas más tempranas y críticas de desarrollo", dijo Tamika Farr, directora ejecutiva de Pathways LA. "Semillas de Esperanza no es solo una celebración. Es un llamado a la acción para seguir invirtiendo en las familias y los sistemas de aprendizaje temprano que crean oportunidades duraderas ".

Pathways LA extiende un agradecimiento especial a sus primeros patrocinadores, incluidos Presenting Sponsors Care Connect y Capital Group, y Community Partners: Child Care Resource Center, Connections for Children, Drew CDC, First 5 LA y Options for Learning.

Detalles del evento:

Fecha: 16 de mayo de 2026

Hora: 5:00 p.m. – 9:00 p. m.

Lugar: The Millwick | 800 E 4th Pl. Los Angeles CA 90013

Las entradas y las oportunidades de patrocinio están disponibles en https://pathwaysla.org/seeds-of-hope/

Acerca de Pathways LA: Desde 1978, Pathways LA se ha dedicado a apoyar a las familias trabajadoras en Los Ángeles al proporcionar acceso a servicios de educación temprana y cuidado infantil de alta calidad. A través de nuestros programas, empoderamos a las familias, apoyamos a los proveedores de cuidado infantil y promovemos la resiliencia económica en las comunidades de Los Ángeles.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2187118/Pathways_LA_Logo_HORIZONTAL_RGB_preferred_Logo.jpg

FUENTE Pathways LA