Patrimônio Líquido pré-IPO da G2D acumula 80% de valorização após aporte recebido pela fintech Blu

SÃO PAULO, 20 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A G2D Investments, empresa global de investimentos em companhias de tecnologia e marcas de consumo disruptivas criada pela GP Investimentos, anuncia que seu aporte original de aproximadamente R$50 milhões na Blu, realizado em outubro de 2018, já foi reavaliado em mais de quatro vezes. A G2D é investidora direta na fintech B2B – líder e pioneira em soluções financeiras que conectam o varejo à indústria, oferecendo alternativas para a redução de custo do lojista e aumento de prazo de pagamento na compra de mercadorias e permitindo à indústria vender para o varejo sem risco de inadimplência – que nesta segunda-feira (19/07) recebeu um investimento de cerca de R$ 300 milhões em uma rodada de investimentos Série B liderada por fundo afiliado à gestora global de private equity Warburg Pincus. Nessa transação, a G2D receberá cerca de R$ 54 milhões em caixa e ficará com uma participação remanescente na Blu de aproximadamente R$ 156 milhões.

Neste mês de julho, a G2D obteve uma valorização de 19 vezes no investimento no Mercado Bitcoin, que fechou um acordo para receber R$ 1 bilhão do fundo SoftBank. Em maio, a G2D já havia recebido R$ 31 milhões com o IPO da corretora Coinbase na Nasdaq, empresa da qual também era investidora – o equivalente a um retorno de mais de 33 vezes em relação ao investimento inicial.

"Os ganhos de apenas 3 eventos como Blu, Mercado Bitcoin e Coinbase confirmam a tese da G2D, demonstrando a qualidade do seu ativo e o estágio de crescimento acelerado do seu portfólio de companhias disruptivas, digitais e de alto crescimento. O valor do patrimônio líquido por ação pós-IPO evoluiu em apenas 60 dias de R$ 6,35 para cerca de R$ 9,40" conta Carlos Pessoa, diretor de relações com investidores da G2D.

Valores em BRL

NAV por ação (Pós IPO)¹ 6,35 Ganho com Coinbase 0,26 Ganho com Mercado Bitcoin 2,33 Ganho com Blu 0,46 NAV por ação estimado pós transações 9,40

Ao se listar na B3, há praticamente dois meses, a G2D democratizou o acesso a uma carteira seleta de ativos globais e inovadores, com melhor equação risco-retorno, geralmente restritos apenas a fundos de Venture Capital ou investidores institucionais. Desde o IPO em maio, a companhia atraiu 6 mil investidores pessoas físicas, que tiveram a oportunidade de investir em negócios altamente disruptivos e com diferenciais únicos: liquidez, governança de empresa aberta, diversificação de moedas, mercados e setores. São empresas de rápido crescimento que já superaram os riscos associados a uma startup e ainda não fizeram IPO.

Holding de venture capital, a G2D é uma plataforma que investe em empresas disruptivas de alto potencial de crescimento e em estágio pré-IPO no Brasil, Estados Unidos e Europa. Além da Blu, o portfólio da companhia possui outras fintechs que de alguma forma contribuem para impulsionar a nova economia digital do mercado financeiro.

A G2D Investments também é acionista da casa de investimentos global The Craftory , baseada em Londres , que prioriza aportes em marcas disruptivas de bens de consumo, capazes de criar impacto social e ambientalmente positivo.Entre os destaques do portfólio estão a foodtech de produtos à base de plantas NotCo, a marca de roupas TomboyX, que rejeita estereótipos de gênero, a Seed, empresa pioneira em aplicações de bactérias para melhorar a saúde humana, a fabricante de cápsulas biodegradáveis de detergente Dropps e a produtora de fraldas infantis sustentáveis à base de bambu Dyper

A companhia também traz em seu portfólio empresas de base tecnológica no exterior, investidas por meio da empresa de venture capital Expanding Capital, sediada em São Francisco, nos Estados Unidos. Entre elas, algumas já se tornaram unicórnios, como a Clover Health, Farmers Business Network, Fair, Turo e ClassPass.

FONTE G2D Investments

SOURCE G2D Investments