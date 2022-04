PAYSEND ABRE SEDE NAS AMÉRICAS EM MIAMI

MIAMI, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Paysend, FinTech sediada no Reino Unido com mais de 6,5 milhões de clientes, anunciou hoje que abriu sua sede nas Américas em Miami. A manobra acolhe a reputação de Miami como a nova capital das FinTechs da América, com uma comunidade crescente de empresas de capital de risco e startups de FinTech se reunindo na região para aproveitar a proximidade com os mercados da América Latina, bem como uma afluência de excelentes talentos empresariais e tecnológicos.

As startups estabelecidas em Miami arrecadaram um recorde de USD 4,6 bilhões em 2021, de acordo com o relatório de estado de risco da CB Insights, o dobro do capital arrecadado em 2020. Juntamente com iniciativas de formuladores de políticas, empresas de capital de risco e instituições financeiras - como a Iniciativa Miami do Softbank - Miami está preparada para promover sua reputação como a cidade número um da América para atividades de startup.

Abdul Abdulkerimov, fundador e presidente da Paysend, disse: "Consideramos Miami como um local estrategicamente importante para a Paysend, então, abrir nossa sede nas Américas em Miami foi um passo lógico para aproveitarmos seu ecossistema empreendedor de ponta e o grupo privilegiado de talentos que está se desenvolvendo lá. Recentemente, consolidamos nossas regiões nas Américas - Canadá, EUA e América Latina - em uma única região, e Miami é o melhor local para atender nossos clientes nessas regiões, além de oferecer uma ponte para o Caribe e a América Central."

Jairo Riveros, diretor de estratégia e diretor administrativo da Paysend nos EUA e na América Latina, disse: "Os EUA e a América Latina abrigam os maiores mercados de remessas do mundo, e a capacidade de construir redes e relacionamentos na América do Norte e do Sul é crucial uma vez que a Paysend pretende aumentar sua presença nesses importantes mercados. Abrir nossa sede nas Américas em Miami nos ajudará a ficar mais próximos de nossos parceiros e clientes e a continuar a tornar as transferências digitais de dinheiro mais amplamente disponíveis e acessíveis."

Com a confiança de mais de 6,5 milhões de consumidores em mais de 150 países do mundo, a Paysend cresceu 14.498% nos últimos quatro anos e é uma das FinTechs de crescimento mais rápido do mundo. As parcerias recentes com a MOVii, um serviço líder de carteira móvel na Colômbia, o Visa Direct e o Mastercard Send® expandiram os serviços de transferência internacional de dinheiro da Paysend para clientes dos EUA, principalmente para a América Latina.

SOBRE A PAYSEND

A Paysend é um ecossistema de pagamento global integrado de última geração que permite que consumidores e empresas paguem e enviem dinheiro on-line em qualquer lugar, de qualquer forma e em qualquer moeda. A Paysend está sediada no Reino Unido e tem alcance global. A empresa foi formada em abril de 2017 com uma missão clara de mudar a forma como o dinheiro é movimentado em todo o mundo. Atualmente, a Paysend oferece suporte à operabilidade de rede cruzada globalmente por meio da Mastercard, Visa, China UnionPay e ACH (câmara de compensação automatizada) local e de outros sistemas de pagamento, oferecendo mais de 40 métodos de pagamento para PMEs on-line.

A Paysend pode enviar dinheiro para mais de 150 países do mundo e já atraiu mais de seis milhões de consumidores para sua plataforma. Como uma plataforma global de pagamentos de ponta a ponta, a Paysend conta com sua própria rede global de bancos e sistemas de pagamento internacionais e locais e tem parcerias com as principais redes internacionais de cartões Visa, Mastercard e China Union Pay como membro principal e processador certificado.

Para mais informações, acesse https://paysend.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1757101/paysend_Logo.jpg

FONTE Paysend

SOURCE Paysend