Paysend apresenta "Paysend Libre", uma solução de remessas com o objetivo de promover a inclusão financeira no norte da América Central

Em parceria com a empresa de tecnologia de pagamentos Mastercard, o Paysend pretende acelerar ainda mais o acesso a ferramentas financeiras digitais para a população sem serviços bancários na América Latina.

MIAMI, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A fintech do Reino Unido Paysend apresentou hoje o Paysend Libre, que permitirá que usuários desbancarizados do norte da América Central (Guatemala, Honduras e El Salvador) recebam remessas dos EUA instantaneamente, que serão creditadas em um cartão digital Mastercard virtual da Paysend. O cartão virtual fica pronto em minutos para ser usado para saques em dinheiro e compras on-line, permitindo que milhões de pessoas que dependem de fundos de familiares que vivem no exterior tenham acesso a seu dinheiro com segurança e simplicidade. O Paysend Libre deve ser lançado na Guatemala em dezembro de 2022 e expandirá para o restante da região norte da América Central em 2023, onde 60% da população adulta não tem acesso à rede bancária.

Com o Paysend Libre – impulsionado pela tecnologia Mastercard Send – os clientes dos EUA simplesmente utilizam o número de telefone de um beneficiário para enviar fundos a ele. Assim que os fundos são enviados, o beneficiário recebe uma notificação com um link para acessar pelo site ou aplicativo da Paysend. Os beneficiários desbancarizados e aqueles sem cartão de débito receberão um cartão Mastercard virtual da Paysend grátis, que poderá ser utilizado para fazer compras on-line ou fazer saques em milhares de caixas eletrônicos Cajero 5B, oferecendo-lhes uma ferramenta financeira digital que lhes dará maior controle de seu dinheiro e lhes permitirá participar do sistema financeiro digital.

"As remessas internacionais para a Guatemala servem como uma rede de segurança para milhões de pessoas no país. O Paysend Libre oferece uma forma simples, conveniente e segura de viabilizar transferências de dinheiro para as pessoas que mais precisam. Também nos ajuda a promover a inclusão financeira para todos", disse Jairo Riveros, diretor de estratégia e diretor administrativo da Paysend na América do Norte e América Latina.

A Paysend e a Mastercard apresentarão o Paysend Libre na 56ª Convenção Felaban Guatemala, que acontecerá de 12 a 15 de novembro na cidade de Guatemala. Elas se unirão a outros líderes de inclusão financeira, como representantes da Parceria para a América Central para discutir sobre formas de ampliar os esforços de inclusão financeira.

"Sabemos que há um maior impacto quando os participantes do setor se unem para maximizar nossos pontos fortes e nossas tecnologias. Esse programa é um exemplo claro disso e ajudará a oferecer a milhões de pessoas da Guatemala, Honduras e El Salvador um acesso rápido, simples e seguro a seus fundos", disse David Goldschmidt, vice-presidente de pagamentos internacionais da Mastercard América Latina e Caribe.

O "Libre", que significa "livre" em espanhol, representa a missão da Paysend de libertar as pessoas desbancarizadas das dificuldades que vêm com as soluções tradicionais, da falta de opções financeiras para transferências de dinheiro internacionais e do risco relativo à segurança de receber dinheiro em espécie.

Gastos e saques de dinheiro com o Paysend Libre

Para usar o Mastercard virtual da Paysend on-line, os beneficiários precisam apenas tocar no cartão para revelar o número do cartão, a data de validade e o código de segurança de três dígitos e, então, podem utilizá-lo para fazer compras on-line.

Usando seu número de celular, os beneficiários podem sacar fundos com seu Mastercard virtual Paysend em um caixa eletrônico Cajero 5B sem contato. Após seguir algumas etapas, o usuário receberá uma senha única para sacar seu valor desejado do saldo do Mastercard virtual da Paysend.

Aumentando a inclusão financeira na Guatemala

A Guatemala possui a maior população e economia da América Central, mas tem o índice mais baixo de desenvolvimento humano da região – uma medição dos resultados de expectativa de vida, saúde e educação – e mais de 50% do país vive abaixo da linha da pobreza.

Consequentemente, as remessas têm um papel fundamental na Guatemala, onde 18% do PIB do país depende exclusivamente do dinheiro enviado dos migrantes. Embora os migrantes saiam de seu país natal em busca de novas oportunidades, ainda têm papéis cruciais no apoio financeiro aos amigos e familiares que deixam para trás. Na verdade, os guatemaltecos que vivem no exterior enviaram um recorde de USD 15 bilhões em remessas em 2021, um aumento de 35% em relação a 2020.

