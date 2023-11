PayTabs fait part de son expansion en matière d'émission de cartes

Dans le cadre des dernières avancées de PayTabs Orchestration pour asseoir la domination de la fintech dans la région, cette solution propriétaire permettra aux banques, aux entreprises et aux sociétés d'émettre des cartes cobrandées Visa, MasterCard et des cartes de débit comme RuPay, ainsi que d'autres cartes locales.

RIYAD, Arabie Saoudite, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- PayTabs Group , la centrale d'orchestration des paiements primée de la région MOAN, a annoncé aujourd'hui le lancement de PayTabs Issuance, des solutions d'émission de cartes prépayées sécurisées visant à développer les opérations commerciales au niveau régional. Selon Abdulaziz Al Jouf, PDG et fondateur de PayTabs Group, « le marché de l'émission est un marché exponentiel et le Moyen-Orient s'engage agressivement dans la numérisation de l'argent liquide dans la région, tandis qu'en Afrique, le marché progresse vers la constitution d'une économie solide dominée par les cartes. »

PayTabs a prévu de s'implanter sur un marché mondial des cartes évalué à 524,9 milliards de dollars en 2022, qui devrait atteindre 1 200 milliards de dollars d'ici 2032 (selon Allied Research) et croître à un taux de croissance annuel moyen de 8,8 % entre 2023 et 2032, dans le cadre de la croissance de sa plateforme d'orchestration.

PayTabs Issuance, doté de sa propre propriété intellectuelle et fondé sur une expertise acquise à l'échelle mondiale, est en passe de changer la donne dans l'industrie de la fintech. Cette solution est conçue sur mesure pour permettre à toute entreprise d'acquérir, d'émettre, de gérer et de contrôler les paiements de manière transparente. En effet, cette plateforme d'orchestration dynamique permet aux banques, aux détaillants et aux entreprises géantes d'émettre des cartes Visa, MasterCard et de débit cobrandées, ainsi que d'autres cartes locales dans de multiples devises. Cette initiative est destinée à redéfinir la dynamique du traitement des paiements. L'objectif ultime de la plateforme d'orchestration de PayTabs est de permettre à n'importe quelle entreprise, sur n'importe quel marché, de devenir autonome et indépendante en termes de technologie de traitement des paiements. Les plateformes d'orchestration d'acquisition et d'émission de PayTabs visent à fournir des stratégies fintech à toute entreprise et à créer une nouvelle ligne de revenus sans avoir à construire ou à adapter de multiples plateformes technologiques provenant de multiples fournisseurs.

PayTabs Issuance vise à simplifier la complexité et les coûts qui entravent souvent l'émission de cartes prépayées. Cette solution se caractérise par des solutions rationalisées, des processus sans effort et une véritable innovation. Propulsé par la force du Banking as a Service (BaaS), PayTabs Issuance est stratégiquement armé d'une expertise acquise au niveau mondial, d'une technologie propriétaire et d'une compréhension aiguë de l'ensemble du cycle de vie de l'émission de cartes. Du concept à l'optimisation, il s'agit d'assurer le succès grâce à des informations basées sur des données et de simplifier le parcours des entreprises. PayTabs émet des cartes en élaborant, en personnalisant et en supervisant plusieurs programmes à travers les frontières, ce qui donne aux propriétaires de marques la liberté de se concentrer sur l'expérience de leurs clients et sur leurs plans d'expansion.

La technologie pionnière de PayTabs en matière d'émission de cartes est adaptée aux entités et aux utilisateurs des différents marchés qui peuvent offrir une gamme de fonctions de cartes adaptées à leur modèle d'entreprise. La plateforme d'orchestration des émissions de PayTabs offre aux partenaires la puissance et la flexibilité nécessaires pour atteindre de nouveaux sommets et dominer l'industrie.

Ce lancement a ouvert de nouvelles possibilités ; les entreprises peuvent compter sur des économies considérables et des solutions comprenant la génération de cartes virtuelles, la personnalisation, le co-branding et des services à valeur ajoutée tels que les programmes de récompense et de fidélisation.

Abdulaziz Al Jouf, PDG et fondateur du groupe PayTabs, a déclaré à propos de cette nouvelle : « PayTabs s'est associé à des banques et à des sociétés de traitement du monde entier pour aider les entreprises à émettre des cartes à l'échelle mondiale. En utilisant une technologie intelligente d'orchestration, nous permettons à des milliers d'entreprises d'exécuter des transactions, d'accéder à des données et d'étendre leurs opérations. Le fait de pouvoir proposer un programme de cartes donne à PayTabs un positionnement unique en offrant le meilleur de l'acquisition et de l'émission sous la forme d'une solution groupée. »

Vikas Om Choudhary, responsable des émissions chez PayTabs, a conclu : « C'est un nouveau chapitre pour PayTabs. En nous lançant dans l'activité d'émission, nous dégageons diverses opportunités de croissance. Pour les entreprises du réseau PayTabs, cela signifie non seulement des économies de coûts, mais aussi la création de multiples opportunités de croissance grâce à notre plateforme d'orchestration des émissions, façonnant un avenir d'offres fintech inégalées. »

Modor Intelligence indique que le marché des cartes prépayées de la région MOAN est segmenté par offre (cartes à usage général, cartes-cadeaux, cartes de prestations gouvernementales, cartes d'incitation/de paie), par type de carte (boucle fermée/ouverte), par utilisateur (commerce de détail, entreprise et gouvernement) et par zone géographique (provinces d'Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et région MOAN). La particularité de l'émission de PayTabs est qu'elle est conçue pour servir chaque offre, chaque type de carte, chaque utilisateur final et chaque marché.

À propos de PayTabs

Le groupe PayTabs est une entreprise primée de solutions de paiement fondée par l'entrepreneur saoudien Abdulaziz Al Jouf.

Après avoir traité la première transaction de passerelle de paiement en direct en 2014, PayTabs traite aujourd'hui des transactions dans de multiples devises et marchés, rapidement et en toute sécurité. En fournissant l'infrastructure pour les solutions de paiement B2B, y compris la facturation numérique pour les entreprises, le code QR, les paiements sur les médias sociaux, SOFT pos et les plateformes de commutation, PayTabs facilite des solutions de commerce électronique et social transparentes pour les commerçants et les super commerçants. La plateforme d'orchestration des paiements unifiés de PayTabs permet aux gouvernements et aux grandes entreprises de devenir des plateformes de paiement indépendantes au service de leurs industries.

PayTabs dispose de bureaux dédiés dans le CCG, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, et est présent dans d'autres pays comme la Turquie, l'Inde et l'Égypte. Pour suivre l'avancée du groupe, rendez-vous sur https://site.paytabs.com/en/