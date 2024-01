PCM Trials fait l'acquisition de Clinical Trial Service B.V., basée aux Pays Bas, devenant ainsi le fournisseur indépendant le plus expérimenté de services de visites mobiles avec la plus grande zone de couverture géographique à l'appui d'essais cliniques décentralisés

DENVER, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- PCM Trials, un leader établi à Denver, aux États-Unis, qui fournit un personnel infirmier de recherche mobile pour les essais cliniques décentralisés (ECD), a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Clinical Trial Service (CTS). La société de recherche clinique privée basée à Losser, aux Pays-Bas, est un partenaire de longue date de PCM Trials et possède plus de 30 ans d'expérience dans la gestion et la dotation d'essais cliniques mondiaux avec des personnels infirmiers de recherche mobiles, formés dans le respect des BPC pour les ECD. L'acquisition, qui prend effet immédiatement, étend la présence mondiale déjà importante de PCM Trials.

« CTS est un choix naturel pour nous », a déclaré Greg Austin, président de PCM Trials, basée à Denver. « Nous travaillons en partenariat avec eux depuis des années sur de nombreuses études afin de fournir des personnels infirmiers de recherche de qualité pour bon nombre de nos essais cliniques internationaux les plus complexes. Leur capacité à comprendre le marché, la culture et les exigences réglementaires d'un pays spécifique nous permet de lancer et de terminer les essais dans les délais. Ensemble, nous avons combiné un modèle de gestion de projet éprouvé avec des services mobiles assurés par un personnel infirmier de recherche de premier ordre pour offrir un niveau inégalé d'expérience dans les ECD et la capacité d'atteindre plus de 80 pays. Ce modèle novateur est conçu pour soutenir les promoteurs et les ORC qui cherchent à mener des ECD à l'échelle mondiale et à assurer une meilleure rétention des patients et une plus grande diversité de patients. »

CTS a été fondée en 1993 à Losser, aux Pays-Bas, et est rapidement devenue un fournisseur privilégié de personnels infirmiers de recherche mobiles pour certains des plus grands noms de l'industrie pharmaceutique. L'organisation dispose d'un réseau de plus de 40 fournisseurs partenaires de services infirmiers mobiles qu'elle gère dans le cadre de son solide réseau de fournisseurs de services infirmiers locaux. Ceux-ci proposent des solutions de qualité mises en pratique par des personnels infirmiers de recherche sélectionnés, gérés et formés avec soin dans plus de 80 pays. En plus de répondre aux besoins en personnel pour les essais mobiles, CTS gère également diverses fonctions logistiques pour s'assurer que les produits expérimentaux d'essai et le matériel de laboratoire nécessaire sont livrés à temps aux bons patients et administrés par un personnel infirmier doté d'une formation et d'une expérience spécifiques relatives aux protocoles.

« Cette acquisition nous a fourni la solution idéale pour développer notre entreprise », a déclaré Mirjam Bruggink, propriétaire et fondatrice de CTS. « Nos deux organisations sont bien alignées du point de vue de la culture et possèdent des valeurs similaires quant à l'importance de faire progresser la recherche clinique. Puisque PCM Trials est indépendante et ne fait pas partie d'une grande entreprise intégrée verticalement, l'esprit qui l'anime évoque celui d'une famille. Pourtant, la société est bien établie et apporte la force financière pour nous mener au prochain niveau de notre stratégie, fondée sur la fourniture de services et d'innovations à nos clients. Nous sommes tous très heureux de cette nouvelle étape. »

PCM Trials a réalisé de nombreux essais mondiaux depuis sa fondation en 2008 et a la capacité de fournir des visites mobiles dans plus de 80 pays. Selon M. Austin, l'acquisition de CTS représente une étape supplémentaire franchie par PCM Trials pour mettre à disposition le modèle infirmier le plus direct à l'échelle mondiale. À ce jour, PCM Trials a fourni avec efficacité les services nécessaires à plus de 150 sponsors, soutenant également plus de 300 protocoles. Bon nombre de ces essais ont été réalisés grâce au partenariat de PCM avec CTS. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, PCM Trials a éliminé une couche administrative pour créer une relation encore plus directe entre les sponsors et le personnel infirmier de recherche mobile. Le résultat, selon M. Austin, sera un processus de contrat simplifié pour les clients, une communication améliorée pour les équipes d'étude, un délai d'exécution plus rapide, une plus grande cohérence et des données de recherche de meilleure qualité.

Mme Bruggink et toute son équipe de CTS resteront avec l'entreprise pour assurer une transition en douceur et poursuivre tous les essais cliniques en cours et futurs pour les opérations cliniques et les ECD. CTS continuera à exploiter son bureau européen et son centre logistique à Losser, aux Pays-Bas, sous la marque CTS et avec ses employés actuels. CTS, intégrée à PCM Trials, continuera de servir des clients dans tous les secteurs tels que les sponsors, les sociétés de recherche sous contrat et les fournisseurs de personnels infirmiers de recherche mobiles dans divers modèles de visites mobiles.

« Nous sommes enthousiasmés par l'opportunité de nous mettre aux services de nos clients, que ce soit directement ou par le biais de notre réseau pionnier de partenaires fournisseurs de personnels infirmiers recherche mobiles certifiés », a ajouté M. Austin. « Nos deux organisations comptent près de 50 ans d'expérience dans le perfectionnement des processus et des opérations. Au cours de ces décennies, nous nous sommes concentrés exclusivement sur la recherche mobile, ce qui fait de notre équipe combinée la plus expérimentée du secteur. Cette expertise collective nous permettra de trouver des solutions plus novatrices qui donneront de meilleurs résultats pour nos clients et nos patients. »

Pour plus d'informations sur PCM Trials ou pour lancer un appel d'offres pour un essai à venir, envoyez un e-mail à [email protected].

À propos de PCM Trials

PCM Trials est à l'avant-garde de l'évolution mondiale vers des essais cliniques décentralisés en apportant la recherche clinique aux patients, où et quand cela leur convient le mieux. PCM Trials recrute, forme, certifie et gère directement un personnel infirmier de recherche mobile certifié (CMRN) afin de garantir que chaque visite respecte les normes les plus strictes en matière de qualité des données et d'expérience des patients. En réduisant les obstacles à la participation, le personnel infirmier mobile de PCM Trials favorise le recrutement et la rétention des patients, le respect des protocoles, ainsi que la diversité des études. PCM Trials est une société indépendante dont le siège est à Denver, dans le Colorado, et dont les opérations européennes sont basées au Royaume-Uni. Elle effectue des visites de recherche mobile depuis 2008.

