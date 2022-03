PDG de HONOUR : la série Magic4 et le Magic V illustrent notre attitude gagnante et notre capacité à concurrencer les leaders du secteur

Dans un entretien avec le CNET au MWC, George Zhao, CEO d'HONOR, parle de l'ambition de sa marque, de la stratégie pour ses produits phares et des tendances futures

SHENZHEN, Chine, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- Après le premier lancement mondial de son produit phare à la MWC 2022, la marque technologique mondiale HONOR a remporté 29 prix « Best of MWC ». Cette reconnaissance crée une forte dynamique pour la croissance mondiale de la marque en 2022. Son PDG, George Zhao, a déclaré récemment dans une interview que son objectif est de faire d'HONOR une marque mondiale emblématique.

« Notre objectif le plus important est de développer le produit phare, et l'expérience devrait être meilleure que le smartphone le plus populaire d'aujourd'hui », a déclaré Zhao. La série Magic4, le nouveau produit phare de la marque, bénéficie d'une technologie de pointe révolutionnaire en termes d'affichage, de photographie, de performances et de confidentialité des smartphones.

« L'innovation au sein de l'industrie de la téléphonie mobile a atteint un plafond, mais HONOR veut le percer. » Zhao a indiqué dans l'interview que son approche consiste à accorder autant d'importance aux besoins des clients qu'à l'innovation technologique pour vraiment résoudre les problèmes des utilisateurs.

Le premier smartphone Magic V pliable d'HONOR lancé plus tôt cette année en témoigne. Ce produit a été la première grande décision de Zhao en matière de développement de produits pour HONOR en tant qu'entreprise indépendante. « C'est le produit le plus difficile à fabriquer. Mais nous voulons montrer à l'industrie que Honor peut non seulement être compétitif dans cette catégorie de produits, mais qu'il peut faire mieux que les autres. »

Grâce à sa charnière en goutte d'eau rotative ultra-mince développée par l'entreprise, Magic V est le smartphone le plus fin du monde repliable vers l'intérieur et offre un affichage inégalé. Le produit a reçu une forte demande du marché après son lancement. En tant que leader du secteur, Zhao est convaincu que les téléphones pliables vont se généraliser à un moment donné, et Magic V sera idéalement positionné pour gagner ce marché.

Zhao attribue les percées innovatrices continues d'HONOR à l'attitude « gagnante » de son équipe. « Ils recherchent toujours le meilleur. Selon eux, Honor peut résoudre ces défis, ces difficultés, ces problèmes. Cet esprit et cette attitude sont vraiment l'avenir de l'entreprise », a déclaré Zhao.

Honor a non seulement développé le Magic V, mais a également commercialisé une gamme de téléphones, tablettes, PC et accessoires. Tous font partie de la volonté de Zhao de prouver que « dans chaque domaine, nous pouvons rivaliser avec les leaders de l'industrie. »

HONOR a également travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires de l'industrie tels que Qualcomm pour la partie innovation. « Honor s'appuie sur ses partenaires de l'écosystème mondial », a poursuivi Zhao. Prenant l'exemple de Qualcomm, il a déclaré que « les départements de R&D des deux entreprises travaillent plus étroitement que jamais » pour apporter le nec plus ultra aux consommateurs.

La série Magic4 est l'une des premières à être équipée de la dernière puce 5G Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Elle offre des performances de jeu, de photographie et des solutions de confidentialité inégalées en libérant complètement la puissance du chipset.

« Nous sommes très reconnaissants et fiers de la solide collaboration entre nos deux entreprises, qui a mené au développement d'appareils vraiment incroyables », s'est réjoui Cristiano Amon, président et PDG de Qualcomm.

Encouragé par la reconnaissance du secteur, Magic4 Pro est bien positionné pour être l'un des téléphones Android les plus attrayants de 2022, apportant une autre année record pour HONOR. À l'avenir, HONOR envisagera également la possibilité d'intégrer aux smartphones les technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes.

« Honor commence à penser à une réalité mixte et à un produit prêt pour le métavers, mais tout est une question de timing », a déclaré Zhao.

