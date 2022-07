PDG de Perfect World : Être mieux préparé pour l'avenir grâce à la technologie, au contenu et à l'esprit transdisciplinaire

PÉKIN, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le New Champion Dialogue, un panel virtuel organisé dans le cadre du Forum économique mondial (FEM) sous le thème « Uncertainty Navigating », a commencé le 18 juillet avec la participation de quelque 1 100 dirigeants et experts de plus de 90 pays.

Lors de la séance intitulée « Championing the Entrepreneurial Agenda », Robert H. Xiao, PDG de Perfect World, a partagé ses réflexions sur l'amélioration de la préparation des PME pour l'avenir avec trois autres dirigeants d'entreprise.

M. Xiao a déclaré que Perfect World est par nature une société technologique. « La technologie elle-même est au centre de notre développement. Vient ensuite le contenu, car le contenu des films, des jeux, des sports électroniques ou du métavers ont tous une intrigue, et bien raconter une histoire dépend beaucoup de la créativité, et pas exclusivement de la technologie », a-t-il ajouté.

Les mesures à prendre et les changements à apporter pour survivre à la récession causée par la pandémie sont devenus un sujet brûlant pour les entreprises, notamment les PME. En ce qui concerne la solution, M. Xiao a laissé entendre que la numérisation et la coopération interdisciplinaire pourraient représenter une issue. « Dans le cas de Perfect World, nous avons intégré des symboles culturels comme le temple de Confucius de Nanjing, les grottes de Mogao de Dunhuang, le hanfu et la musique traditionnelle chinoise à nos produits », a-t-il déclaré. Il a ajouté que cela enrichit le contenu en ajoutant différents scénarios et symboles culturels au contenu de nos produits.

Comme le métavers devient un mot à la mode, le PDG Xiao a partagé son point de vue sur le sujet. Selon lui, le métavers en est encore au stade embryonnaire et n'a pas encore formé un consensus sur le marché. « Un métavers complet impliquerait différentes plateformes technologiques fondamentales et une norme uniforme, de sorte que chacun puisse construire son propre contenu métavers sur les plateformes », a-t-il dit.

En répondant à la question de savoir comment les PME peuvent parvenir à un développement durable malgré la récession potentielle causée par la pandémie de COVID-19, M Xiao a souligné que la récession est aussi un test pour une entreprise, lui permettant de voir si elle est déterminée et peut se concentrer sur ses compétences de base.

« En plus de la résilience et de la passion à l'égard de leur mission, les PME doivent trouver la bonne orientation et concentrer toutes les ressources dans cette direction. En outre, nous devons garder foi en l'avenir et rester souples pour répondre aux changements du marché et de l'industrie afin de mieux relever les défis et saisir les occasions », a-t-il déclaré.

SOURCE Perfect World