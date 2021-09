PDI apresenta soluções novas e aprimoradas para impulsionar o engajamento do consumidor, otimizar a produtividade empresarial e reforçar a segurança

ALPHARETTA, Geórgia, 22 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Professional Datasolutions, Inc. (PDI), fornecedor global de software líder para os setores de varejo de conveniência e atacado de petróleo, anunciou uma ampla gama de soluções novas ou aprimoradas. Essas soluções foram desenvolvidas para ajudar os clientes da PDI a impulsionar o engajamento do consumidor, otimizar a produtividade da empresa e proteger suas redes da maneira mais eficiente e econômica possível.

Com as contínuas operações de fusões e aquisições e os efeitos prolongados da pandemia da COVID-19, todo o setor de varejo de conveniência e comercialização de combustíveis enfrenta mais transtornos do que nunca. A PDI está empenhada em ajudar essas empresas a inovar, estabelecendo uma parceria com elas no intuito de acelerar sua transformação digital. Adotar soluções mais integradas e automatizadas é um método comprovado para aumentar as vendas por meio do maior envolvimento do consumidor, tráfego de pedestres e valor da venda, ao mesmo tempo em que reduz custos por meio da eficiência operacional. Como resultado, essas empresas serão capazes de tomar decisões mais fundamentadas, aproveitando dados e ferramentas de análise à medida que protegem todo o conjunto de TI com os serviços de segurança cibernética mais modernos.

"A Gemini tem orgulho de ser parceira da PDI, que compartilha o objetivo comum de economizar recursos para os clientes", disse Brent Bergevin, vice-presidente de transporte da Gemini. "Continuaremos a encontrar soluções para nossa frota que, em última análise, ajudem os clientes a voltar a viajar com rapidez e com o melhor valor possível."

A PDI destacará suas soluções novas e aprimoradas durante dois eventos próximos:

Engage with PDI (Interaja com a PDI)

Evento virtual gratuito

Transmissão ao vivo com Jimmy Frangis às 10h30 (horário da costa leste dos EUA) em 22 de setembro

às 10h30 (horário da costa leste dos EUA) em 22 de setembro Apresentando webinars, demonstrações de produtos e perguntas e respostas com especialistas

Participe do engagewithpdi.com

NACS Show 2021

Junte-se a nós de 5 a 8 de outubro em Chicago, Illinois

Visite o estande PDI 4261

Marque uma reunião presencial em engagewithpdi.com/NACS

Entre as áreas de solução novas e aprimoradas estão:

Compromisso de pagamento e fidelização do c onsumidor : A PDI oferece agora acesso e engajamento maior do consumidor com uma solução de fidelização e pagamento que combina os benefícios da experiência de marketing de conveniência da empresa, recursos e parcerias do setor. Essas melhorias permitem que pequenas e grandes empresas entendam melhor seus clientes, criem promoções mais direcionadas e simplifiquem a gestão do ciclo de vida do consumidor. A recente aquisição da GasBuddy permite que os varejistas incorporem rapidamente novos consumidores em seus programas de pagamento e fidelidade, ao mesmo tempo em que utilizam ferramentas robustas de gerenciamento do ciclo de vida do consumidor, incluindo a integração da Salesforce Marketing Cloud.

do A PDI oferece agora acesso e engajamento maior do consumidor com uma solução de fidelização e pagamento que combina os benefícios da experiência de marketing de conveniência da empresa, recursos e parcerias do setor. Essas melhorias permitem que pequenas e grandes empresas entendam melhor seus clientes, criem promoções mais direcionadas e simplifiquem a gestão do ciclo de vida do consumidor. A recente aquisição da GasBuddy permite que os varejistas incorporem rapidamente novos consumidores em seus programas de pagamento e fidelidade, ao mesmo tempo em que utilizam ferramentas robustas de gerenciamento do ciclo de vida do consumidor, incluindo a integração da Salesforce Marketing Cloud. Produtividade empresarial : O PDI Load Board e o SmartSchedule-Tankwagon interligam o ecossistema de comerciantes de petróleo e de transportadoras terceirizadas em um único local para a comercialização e manuseio de cargas "estranhas". As transportadoras podem dar lances em uma carga e os comerciantes podem adicionar seus próprios controles para proteger suas relações e margens. Além disso, as cargas de transporte e vagões-tanque agora podem ser gerenciadas em uma única solução, simplificando o processo de agendamento e entrega. Além disso, uma nova experiência baseada exclusivamente na Web elimina a necessidade de integração de PDV no local, melhora a produtividade por meio da automação de tarefas e permite decisões de negócio mais inteligentes com base em dados em vez de intuição histórica.

O PDI Load Board e o SmartSchedule-Tankwagon interligam o ecossistema de comerciantes de petróleo e de transportadoras terceirizadas em um único local para a comercialização e manuseio de cargas "estranhas". As transportadoras podem dar lances em uma carga e os comerciantes podem adicionar seus próprios controles para proteger suas relações e margens. Além disso, as cargas de transporte e vagões-tanque agora podem ser gerenciadas em uma única solução, simplificando o processo de agendamento e entrega. Além disso, uma nova experiência baseada exclusivamente na Web elimina a necessidade de integração de PDV no local, melhora a produtividade por meio da automação de tarefas e permite decisões de negócio mais inteligentes com base em dados em vez de intuição histórica. Segurança : Com os aprimoramentos para PDI Extended Detection and Response (XDR) Complete, as empresas agora têm uma maneira econômica de complementar as equipes de TI com serviços de segurança cibernética totalmente gerenciados. Este serviço diminui o risco comercial e ao mesmo tempo restabelece a confiança de que os ativos críticos estão sendo monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Além disso, o PDI VirtualNOC Management Portal ajuda as lojas a evitar o tempo de inatividade da rede, aproveitando o monitoramento proativo da rede e poderosos recursos de gerenciamento remoto.

"Temos percepção dos desafios críticos que nossos clientes enfrentam com o aumento da concorrência, a dinâmica de mercado de rápida flutuação e a complexidade operacional", disse Jimmy Frangis, CEO da PDI. "Em particular, a falta de ferramentas integradas em todo o ecossistema de varejo de combustível e conveniência gerou custos desnecessários e inibiu a inovação. Nossas novas soluções são desenvolvidas especificamente para simplificar as operações—de soluções holísticas de ERP de back-office a serviços de segurança cibernética de última geração. Estamos empenhados em oferecer exatamente o que nossos clientes desejam."

Saiba mais sobre essas soluções e inscreva-se no PDI Engage em engagewithpdi.com.

Sobre a PDI

O software da Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ajuda empresas e marcas a aumentar as vendas, a operar de forma mais eficiente e segura e a melhorar a tomada de decisões críticas. Desde 1983, a PDI tem atendido com orgulho os setores de varejo de conveniência e de atacado de petróleo. Mais de 1.500 empresas, representando mais de 200 mil localidades em todo o mundo, contam com as soluções e com a experiência da PDI para oferecer conveniência e energia para o mundo. Para mais informações sobre a PDI, acesse www.pdisoftware.com.

