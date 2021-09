PDI assina acordo definitivo para adquirir a Orbis Tech que entra no mercado global de POS e nomeia Brad McGuinness como vice-presidente sênior de soluções de ponto de venda

ATLANTA, 1 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A PDI (www.pdisoftware.com), fornecedora global de software de gestão empresarial líder para os setores de varejo de conveniência e atacado de petróleo, assinou um acordo definitivo para adquirir a Orbis Technologies Ltd (Orbis Tech), fornecedora global de soluções de negócios de ponto de venda em nuvem (POS), back-office e home-office. A aquisição aprimora as ofertas de software internacional da PDI com uma plataforma em nuvem perfeita para PDV, back-office e home-office que ajudará as empresas a simplificar as operações complexas na loja e no pátio. Além disso, Brad McGuinness ingressa na PDI como vice-presidente sênior de soluções de ponto de venda da empresa com mais de 30 anos de experiência em tecnologia POS e no setor de varejo de petróleo e conveniência.

A Orbis Tech desenvolveu POS modulares, back-office baseado em nuvem e software de home-office que funciona perfeitamente como uma solução de ponta a ponta, oferecendo às empresas de todos os tamanhos que realizam operações internacionais a flexibilidade que elas precisam para conduzir seus negócios. A PDI tem um longo histórico de atendimento e entrega de software que atenderá as necessidades atuais de seus clientes, ao mesmo tempo em que os prepara para o que está por vir. Um pacote de software POS moderno e integrado está se tornando cada vez mais importante para o futuro do varejo de conveniência e como as empresas reinventam suas lojas e a experiência do cliente. A PDI continuará a investir na plataforma para acelerar a entrega e garantir suporte operacional global contínuo para os clientes.

"Construímos um poderoso conjunto único de soluções para hospitalidade, conveniência e varejo de combustível e estamos entusiasmados em nos unir à equipe da PDI", disse o CEO da Orbis Tech, Jorundur Jorundsson. "Juntos, poderemos inovar e entregar ainda mais rapidamente, para que possamos desenvolver nossa sólida experiência em software aproveitando a experiência da PDI em operações de back-office de varejo, segurança de rede e proteção de dados e ativos críticos."

A PDI fortalece sua liderança e posição no mercado à medida que Brad McGuinness se junta à empresa para supervisionar suas soluções POS, incluindo a plataforma de nuvem Orbis POS, back-office e home-office. Antes de ingressar na PDI, Brad McGuinness ocupou vários cargos de liderança durante seus mais de 25 anos na Verifone. Ele foi responsável por levar Ruby, Commander, Topaz e a família de produtos Verifone Mx multilane pin pad para os setores de varejo e petróleo. No início de sua carreira, Brad liderou as principais iniciativas de desenvolvimento de padrões com a Conexxus; atualmente atua no conselho de fornecedores da NACS e foi reconhecido como uma das 50 pessoas mais influentes no setor de lojas de conveniência.

"A PDI tem uma reputação excepcional no setor e uma equipe de liderança de classe mundial", disse Brad McGuinness, vice-presidente sênior de soluções de ponto de venda da PDI. "Estou entusiasmado em me juntar à equipe e espero desenvolver o negócio de pontos de vendas e ajudar os clientes da PDI a ter sucesso."

"A Orbis Tech construiu uma solução completa que atende às necessidades de nossos clientes internacionais, permitindo-lhes otimizar seus negócios, e ao mesmo tempo simplificar seu pacote de tecnologia", disse Jimmy Frangis, CEO da PDI. "Adicionar software POS, fortalecer nossas soluções de back-office e home-office e indicar o veterano do setor Brad McGuinness para liderar, posiciona a PDI para atender ao setor agora e ajudar nosso cliente a remodelar o futuro."

A Berenson & Company atuou como consultora financeira exclusiva da PDI em conexão com a transação.

O software da Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ajuda empresas e marcas a aumentar as vendas, a operar de forma mais eficiente e segura e a melhorar a tomada de decisões críticas. Desde 1983, a PDI tem atendido com orgulho os setores de varejo de conveniência e de atacado de petróleo. Mais de 1.500 empresas, representando mais de 200 mil localidades em todo o mundo, contam com as soluções e com a experiência da PDI para oferecer conveniência e energia para o mundo.

