PDI signe un accord définitif pour l'acquisition d'Orbis Tech, marquant ainsi son entrée dans le marché mondial des points de vente et nomme Brad McGuinness au poste de vice-président senior des solutions de point de vente

La société ajoute une suite logicielle POS et étend ses capacités internationales de back-office et de home-office afin d'aider les entreprises mondiales de carburant, d'hôtellerie et de vente au détail à prospérer

ATLANTA, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- PDI (www.pdisoftware.com), un fournisseur mondial de logiciels de gestion d'entreprise de premier plan pour les secteurs de la vente au détail de proximité et de la vente en gros de pétrole, a signé un accord définitif pour acquérir Orbis Technologies Ltd (Orbis Tech), un fournisseur mondial de solutions commerciales en cloud pour les points de vente (POS), le back-office et le bureau à domicile. L'acquisition renforce l'offre internationale de logiciels de PDI avec une plateforme cloud transparente pour les points de vente, le back-office et le home-office, qui aidera les entreprises à simplifier les opérations complexes en magasin et sur le terrain. En outre, Brad McGuinness rejoint PDI en tant que vice-président senior de PDI Point of Sale Solutions, apportant plus de 30 ans d'expertise dans la technologie POS et les industries pétrolières et de détail.

Orbis Tech a développé un logiciel modulaire de point de vente, de back-office basé sur le cloud et de bureau à domicile qui fonctionne de manière transparente comme une solution de bout en bout, offrant aux entreprises de toute taille ayant des activités internationales la flexibilité dont elles ont besoin pour gérer leurs affaires. PDI a une longue histoire de service à ses clients et de livraison de logiciels qui répondent à leurs besoins actuels tout en les préparant à ce qui les attend. Une suite logicielle POS moderne et intégrée devient de plus en plus importante pour l'avenir du commerce de proximité et la manière dont les entreprises réinventent leurs magasins et l'expérience client. PDI continuera à investir dans la plate-forme pour accélérer la livraison et assurer un soutien opérationnel mondial continu aux clients.

« Nous avons mis au point une puissante suite de solutions à pile unique pour l'hôtellerie, les services de proximité et la vente de carburant au détail et nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de PDI », a déclaré Jorundur Jorundsson, PDG d'Orbis Tech. « Ensemble, nous serons en mesure d'innover et de livrer encore plus rapidement - de sorte que nous pourrons nous appuyer sur notre logiciel robuste en tirant parti de l'expertise de PDI dans les opérations de back-office de détail, la sécurité des réseaux et la protection des données et des actifs critiques. »

PDI renforce son leadership et sa position sur le marché avec l'arrivée de Brad McGuinness, qui supervisera les solutions POS, notamment la plateforme cloud Orbis POS, le back-office et le home-office. Avant de rejoindre PDI, Brad McGuinness a occupé plusieurs postes de direction pendant ses plus de 25 ans chez Verifone. Il a été responsable de l'introduction de Ruby, Commander, Topaz, et de la famille de produits Verifone Mx multilane pin pad dans les secteurs de la vente au détail et du pétrole. Au début de sa carrière, Brad a mené des initiatives clés en matière de développement de normes avec Conexxus ; il siège actuellement au conseil des fournisseurs de la NACS et a été reconnu comme l'une des 50 personnes les plus influentes dans le secteur des magasins de proximité.

« PDI jouit d'une réputation exceptionnelle dans le secteur et dispose d'une équipe de direction de classe mondiale », a déclaré Brad McGuinness, vice-président senior de Point of Sale Solutions chez PDI. « Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe et j'ai hâte de développer l'activité point de vente et d'ider les clients de PDI à réussir. »

« Orbis Tech a mis au point une solution complète qui répond aux besoins de nos clients internationaux, leur permettant d'optimiser leurs activités tout en simplifiant leur pile technologique », a déclaré Jimmy Frangis, PDG de PDI. « L'ajout de logiciels de point de vente, le renforcement de nos solutions de back-office et de home-office, et la nomination d'un vétéran de l'industrie, Brad McGuinness, à la direction, positionne PDI pour servir l'industrie aujourd'hui et aider notre client à remodeler l'avenir. »

Berenson & Company a agi à titre de conseiller financier exclusif de PDI dans le cadre de la transaction.

À propos de PDI

Les logiciels de Professional Datasolutions, Inc. (PDI) aident les entreprises et les marques à augmenter leurs ventes, à fonctionner de manière plus efficace et plus sûre, et à améliorer les prises de décision critiques. Depuis 1983, PDI est fière de servir les secteurs de la vente au détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits pétroliers. Plus de 1 500 entreprises, représentant plus de 200 000 sites dans le monde, comptent sur les solutions et l'expertise de PDI pour apporter commodité et énergie au monde. Pour plus d'informations sur PDI, visitez notre site à l'adresse suivante

www.pdisoftware.com

Contact PR : Anna Patrick, Media Frenzy Global

201.704.6311 I [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1517102/PDI_color_Logo.jpg

