Peckar & Abramson, ALTANA, Breyer Rechtsanwälte, et PS Consulting, annoncent la création de Leading Construction Lawyers : L'Alliance internationale des professionnels du droit de l'urbanisme

NEW YORK, PARIS, et STUTTGART, Allemagne, 14 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Sous la bannière Leading Construction Lawyers (LCL), une alliance internationale de droit de l'urbanisme a été formée par les principaux cabinets d'avocats américains spécialisés dans le droit de l'urbanisme Peckar & Abramson, PC, le cabinet français Altana, le cabinet allemand Breyer Rechtsanwälte, et le cabinet de conseil et de résolution des litiges PS Consulting, basé à Paris.

La nouvelle alliance LCL répondra aux besoins de l'industrie de la construction et des infrastructures en matière d'excellence multinationale dans le domaine des services juridiques de la construction et servira de forum international pour le leadership dans ce domaine en répondant aux préoccupations de l'industrie.

Les membres de l'Alliance LCL ont une approche axée sur le client et sur l'industrie. L'objectif principal de l'Alliance LCL est de se soutenir mutuellement pour obtenir des résultats exceptionnels et des solutions, stratégies et conseils pragmatiques, dans l'intérêt des clients des entreprises membres, en relation avec un large éventail de projets dans le monde entier, allant des bâtiments, des transports, de l'énergie, du pétrole et du gaz, aux projets industriels et de construction.

La mission de l'Alliance LCL est de soutenir les cabinets membres en offrant le plus haut niveau de services juridiques liés à l'urbanisme aux parties prenantes à toutes les étapes des projets en Europe, en Amérique, en Asie et dans les États du Golfe.

Au cœur de la mission de l'Alliance LCL se trouve la collaboration entre les plus éminents cabinets d'avocats et praticiens de l'urbanisme du monde entier.

Les cabinets de L'Alliance LCL et leurs avocats respectifs se consacrent au secteur de l'urbanisme et des infrastructures, et possèdent une compréhension et une expérience parmi les plus riches en matière de droit de l'urbanisme et des infrastructures.

L'Alliance LCL repose sur un socle de valeurs et d'approches communes adoptées par ses fondateurs : le mariage pragmatique d'une expérience et de capacités exceptionnelles, ainsi que l'engagement universitaire et le service à l'industrie. L'Alliance LCL soutiendra les entreprises membres dans leurs efforts pour obtenir des résultats supérieurs et offrir les solutions les plus pratiques et les plus innovantes aux défis auxquels sont confrontés les clients et la communauté internationale des infrastructures.

En commençant à travailler ensemble, les membres fondateurs de l'Alliance LCL en sont venus à reconnaître qu'ils embrassaient des cultures, des coutumes et des pratiques juridiques complémentaires, ainsi que des approches commerciales, juridiques et collaboratives similaires. Les rares points communs que l'on trouve entre les entreprises membres transcendent les frontières et traversent les juridictions de droit commun et de code civil. L'établissement d'une alliance plus formelle a naturellement suivi.

Collectivement, l'Alliance LCL compte plus de 130 professionnels et consultants techniques présents dans diverses juridictions en Europe et aux États-Unis, dont beaucoup sont reconnus dans le domaine du droit de l'urbanisme et des infrastructures. Bien que multinational et offrant une alliance et une relation de travail uniques entre les cabinets membres, chaque cabinet membre et leurs avocats respectifs restent indépendants.

Pour en savoir plus sur l'Alliance LCL, visitez le site www.lclalliance.com.

