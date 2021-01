Skupina Precision Medicine Group rozširuje svoje odborné znalosti v odvetví bunkovej a génovej terapie akvizíciou spoločnosti Project Farma

LÍDER V OBLASTI BIO-INŽINIERSKYCH A VÝROBNÝCH SLUŽIEB URÝCHĽUJE UVEDENIE SVOJHO RIEŠENIA PRE BUNKOVÚ A GÉNOVÚ TERAPIU S NÁZVOM "PRECISION ADVANCE", A ODPOVEDÁ TAK JEDINEČNÉ VÝZVY INOVÁTOROV V SEKTORE; OD VÝVOJA AŽ PO KOMERCIALIZÁCIU

BETHESDA, Md., Jan. 14, 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Precision Medicine Group ("PMG") dnes oznámila akvizíciu spoločnosti Project Farma. Je to spoločnosť zameraná na pacientov v oblasti bio inžinierskych služieb, ktorá podporuje inovátorov v oblasti biologických vied vo vytváraní a vylepšovaní moderných terapií. Project Farma obohacuje spoločnosť Precision špičkovými odbornými znalosťami výroby liekov meniacich život a svojim jedinečným zameraním na rýchlo rastúcu oblasť bunkovej a génovej terapie. Akvizícia spoločnosti Project Farma znamená lepšie využitie potenciálu end-to-end bunkovej a génovej terapie a získanie jedinečných odborných znalostí na podporu vývoja a komercializácie.

Spoločnosť Project Farma, vedená výkonnými riaditeľmi Anshulom Mangalom, Johnom Khourym a Tonym Khourym, sa vyznamenala ako globálny líder v plánovaní a implementácii komplexných stratégií a zariadení pre biologickú výrobu pre klientov - od start-upových biotechnologických spoločností po globálne biofarmaceutické spoločnosti a akademické lekárske centrá. Spoločnosť viedla viac ako tucet výrobných závodov s kapitálovými investíciami vyššími ako 1 miliarda amerických dolárov (vrátane závodov na niektoré z najrozšírenejších liekov pre bunkovú a génovú terapiu, ktoré sú schválené FDA).

Mark Clein, generálny riaditeľ Precision Medicine Group, akvizíciu okomentoval nasledovne: "Od roku 2013 podporuje spoločnosť Precision viac ako 70% bunkových a génových terapií schválených FDA. Teraz zaberá ešte lepšiu pozíciu pre podporu stoviek nových hráčov na poli terapií. Vďaka našej akvizícii spoločnosti Project Farma je Precision jedinou spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti biologických vied, ktorá reálne disponuje možnosťami pre end-to-end bunkovú a génovú terapiu."

Project Farma bude teraz súčasťou Precision for Medicine, odvetvia spoločnosti PMG pre výskum a vývoj. Prezident Precision for Medicine, Chad Clark, v komentári k akvizícii vysvetľuje: "Na dnešnom vysoko súťaživom a preverenom trhu moderných terapií môže byť rozdiel medzi úspechom a neúspechom zaistenie bezpečnej, škálovateľnej a vysoko kvalitnej výrobnej kapacity. V Project Farma sú experti na definovanie a vyvíjanie optimálnych výrobných stratégií a vedenie implementácií navrhnutých na mieru. Komplexné služby bunkovej a génovej terapie dostupné cez Precision ADVANCE využívajú ich know-how a táto spolupráca ho ešte prehlbuje. "

"Sme nadšení, že sa pripojíme k tímu spoločnosti Precision, čo znamená, že budeme môcť využívať vzájomne prepojené služby a urýchlenie vývoja, výroby a komercializácie pokrokových liečebných postupov," uviedol Anshul Mangal. "Uvedomujeme si, že Precision ADVANCE predstavuje neuveriteľnú príležitosť k posunutiu ďalšej generácie liekov na novú úroveň a k naplneniu spoločného poslania spoločností Project Farma a Precision pozitívne ovplyvniť čo najviac pacientov a rodín," dodal Tony Khoury.

O skupine Precision Medicine Group

Precision Medicine Group bola založená v roku 2012. Jedná sa o špecializovanú spoločnosť poskytujúcu služby, ktorá podporuje postupy novej generácie v oblasti vývoja a komercializácie liečiv. Precision poskytuje integrovanú infraštruktúru, ktorá podporuje farmaceutické a biologické spoločnosti pri vývoji nových produktov v súčasnej presnej medicíne. Spoločnosť sídli v Bethesde v Marylande s pobočkami v Severnej Amerike a Európe. Ďalšie informácie nájdete na stránke precisionmedicinegrp.com..

O organizácii Precision for Medicine

Precision for Medicine je prvou organizáciou zameranou na biomarkery poskytujúce služby klinického výskumu a podporuje spoločnosti v odvetví biologických vied pri používaní biomarkerov nevyhnutných pre presnejšie a efektívnejšie zacielenie liečby pacientov. Precision na klinický výskum aplikuje nové biomarkerové postupy, ktoré integrujú klinické štúdií s hlbokými vedeckými a laboratórnymi znalosťami a pokročilými dátovými vedami. Táto konvergencia štúdií, laboratórií a dátových vied vedie k rýchlejšiemu klinickému vývoju a schváleniu. Precision for Medicine je súčasťou Precision Medicine Group, pod ktorú patrí viac ako 2100 ľudí na 35 miestach v USA, Kanade a Európe. Ďalšie informácie nájdete na PrecisionForMedicine.com.

O spoločnosti Project Farma

Project Farma je poradenská firma zaoberajúca sa bioprodukciou od jej plánovania po prevedenie. Medzi služby Project Farma patrí poskytovanie technických prevádzkových stratégií, ako je vyhodnotenie a mobilizácia obchodného plánu, rozhodovanie o výrobe alebo nákupe produktu, zavedenie GMP infraštruktúry a zavádzanie projektov. Zahŕňajú tiež vykonávanie stratégie riadením kapitálových projektov, výberom a správou CDMO, technologickými prevodmi a budovaním zariadení a poskytovaním inžinierskych služieb v oblasti automatizácie, validácie, kvality, spoľahlivosti a údržby. Medzi klientov spoločnosti Project Farma patria start-upy, zavedené korporácie pre biologické vedy, organizácie pre inovatívnu liečbu, univerzity, nemocnice, vládne agentúry, finančné inštitúcie, neziskové organizácie a CRO/CMO. Ďalšie informácie nájdete na adrese projectfarma.com..

O kolektíve pre bunkovú a génovú terapiu, Precision ADVANCE

Precision ADVANCE vzájomne prepája služby a tímy, ktoré sa nachádza v jedinečnej pozícii, z ktorej môžu odpovedať na zložité klinické, regulačné, výrobné a komerčné potreby a úspešne uviesť bunkové alebo génové terapie na trh. Ďalšie informácie nájdete na stránke precisionmedicinegrp.com/advance.

