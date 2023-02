Pedagoga do Kumon destaca que rotina de estudos é a chave para um ano letivo sem surpresas desagradáveis

Acúmulo de conteúdos pode atrapalhar o desempenho durante as atividades

SÃO PAULO, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O ano letivo é marcado pelas entregas de trabalhos, pelo calendário de provas e por atividades que devem ser mantidas em dia. Independentemente da idade, é certo que aqueles que transitam no ambiente acadêmico e universitário, precisam de um fôlego para dar conta de tantas tarefas, mas priorizar a rotina de estudos pode ser a chave de bons resultados.

"Nesses primeiros meses do ano eles têm muitos conteúdos para absorver, por isso, criar uma rotina de estudos que não seja cansativa, nem torne os dias desafiadores, é o melhor caminho para o aprendizado", conta Cristhiane Amorim, pedagoga com pós-graduação em neurociência de educação e desenvolvimento infantil e que atua na rede Kumon.

A especialista em educação conta que muitos não sabem como estudar e absorver os conteúdos ministrados em aula e isso pode levar a frustração e até mesmo a desistência dos estudos. "Não existe certo ou errado e, muito menos fórmula mágica para assimilar as matérias. Mas temos maneiras para reforçar esse aprendizado para que a absorção dos conteúdos aconteça de maneira natural", esclarece. Outro ponto importante é que ele faça conexões com o que já aprendeu e com o que está aprendendo. Assim o conteúdo passa a fazer sentido e o aluno compreende com mais facilidade.

Um dos erros mais comuns dos estudantes é acumular conteúdos, deixando para estudar apenas nas vésperas das provas. "Tem que existir uma rotina diária, com pequenas pílulas de aprendizagem para que, próximo às avaliações, o aluno faça apenas uma revisão. A pressão para aprender tudo de uma vez, pode causar ansiedade e ter efeito contrário", diz Cristhiane.

Ela acrescenta que nada supera a organização na hora de estudar, independentemente do método de estudos usado. "É importantíssimo que o aluno possa alinhar a rotina dele com a gestão do tempo para se dedicar integralmente a uma atividade por vez e atingir, assim, os objetivos do dia". Ela aconselha que o estudante tenha um local de estudo livre, sem muitos estímulos visuais e siga um cronograma. "Estudar de forma intercalada, alternando as disciplinas durante o período de estudos, também é importante para que o corpo e a cabeça possam estar leves, descansados e sem sobrecargas", destaca a pedagoga. "Criando essa rotina, o ano letivo pode ser concluído de forma leve e sem surpresas", finaliza.

O Kumon é um método de estudo japonês criado em 1954 pelo professor Toru Kumon. O ensino privilegia o desenvolvimento da autonomia do aluno nos estudos, de forma que ele aprenda de acordo com o seu ritmo. O material didático é autoinstrutivo e dividido em estágios, fazendo com que a complexidade aumente gradualmente. Porém, o aluno só avança para o próximo conteúdo quando consegue assimilar o que é proposto.

O método desenvolve a habilidade acadêmica e outras mais, como: autodidatismo, concentração, capacidade de leitura, raciocínio lógico, independência, hábito de estudo, responsabilidade e autoconfiança. O Kumon oferece aulas de matemática, português, inglês e japonês, para crianças de todas as idades.

